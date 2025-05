Bek Anaheimu byl skokan roku, chce večeři s Carlssonem. Gudas? Nejlepší parťák

PŘÍMO Z DÁNSKA | Američané si na nic nehrají. Mike Fischer je u týmu léta veden jako šéf komunikace, ale tenhle chlapík zvládá skoro všechno a ještě zařídí spoustu věcí okolo. Na smělý dotaz, zda by i v den zápasu mohl přivést brankáře Jeremyho Swaymana, měl očekávanou odpověď: „To bude asi těžké.“ S druhou možností byl v pohodě. Jackson LaCombe (24) v Anaheimu prožil výbornou sezonu. Udělal obrovský skok a stal se pro Ducks obráncem číslo jedna. Ale hlavně hraje ve dvojici s Radko Gudasem.

Tým USA se právě v Herningu v roce 2018 vítězstvím ve čtvrtfinále nad Čechy odpíchl k medaili. Získal bronz, stejně jako o tři roky později na covidovém šampionátu v Rize. Jackson LaCombe u toho ještě nebyl, ale v onom roce 2021 vybojoval zlato na šampionátu dvacítek. Z Anaheimu s ním letos přiletěl hrát za Američany ještě Cutter Gauthier. „Jsem rád, že tady můžu být. Snad něco dokážeme a Leo Carlsson nás pak pozve na večeři,“ usmál se, když zmínil dalšího spoluhráče z Ducks.

Z Anaheimu se vás na šampionátu sejde celkem pět. Domlouvali jste se, kdo pojede?

„Jen trochu s Cutterem Gauthierem. Další spoluhráči nastoupí za jiné země. Je to fajn, navíc se tady sešla spousta kluků, které dobře znám. Bude zábava si proti nim zahrát. Doufám, že to pro nás bude úspěšný turnaj a Leo Carlsson nás pak pozve na večeři.“

Na turnaji však chybí váš partner z obrany Radko Gudas. Co řeknete k němu?

„S Gudym jsme hráli ve dvojici většinu sezony, bylo super mít u sebe tak vynikajícího parťáka. On je nejlepší, co jsem poznal. Výborně jsme se doplňovali. Pomohl tomu, že jsem se zlepšil i já, třeba při hře pět na pět. Hodně mi toho dal, mohl jsem hrát svůj hokej, vedl mě správným směrem, přidal jsem i na agresivitě. Užíval jsem si, že s takovým bekem můžu hrát. Jako tým jsme se taky zlepšili. Vedl ho skvěle jako lídr a kapitán.“

Říkáte, že jste se zlepšil, se 43 body jste byl jasně nejproduktivnějším bekem týmu, v NHL jste se umístil za nejlepší dvacítkou. To je přece vynikající.

„Ano, dařilo se mi. Byl jsem rád, že můžu týmu co nejvíc pomoct. Zatím moje nejlepší sezona, snad to bude pokračovat.“

Radko Gudas mi říkal, že máte na to, aby z vás vyrostla superhvězda.

„Tohle fakt řekl? Gudy je hodný kluk. Vždycky spíš chválí a řekne něco pozitivního. Ale myslím, že mě čeká ještě hodně práce.“

Je pro tým Ducks něco jako táta vzhledem ke zkušenostem a respektu, který má?

„Jako tátu ho úplně nevnímáme, je jedním z nás. Máme spoustu mladých hráčů, on jde příkladem, vede nás. Dělá skvělou práci na ledě i mimo něj, zvládá to skvěle.“

Proč vám dali přezdívku Muffin?

(směje se) „To vám prozradil Gudy, že ano? Vzniklo to kvůli mým vlasům. Kdybych sundal helmu, viděl byste, že je mám docela kudrnaté a načechrané. Takže mi začali říkat Muffin.“

Ducks budou mít nového kouče, Grega Cronina nahradí Joel Quenneville. Co o změně soudíte?

„Jsem docela nadšený. Už v minulé sezoně jsme se hodně zlepšili, ale vedení usoudilo, že potřebujeme změnu, abychom se posunuli ještě dál. Quenneville je výborný trenér, náčelník. Získal třikrát Stanley Cup, ví, co hokej obnáší. Věřím, že jde o dobrý tah.“

Cílem je posun do play off?

„Určitě. Máme mladý a hladový tým. Chceme se dostat zase výš a je jasné, že nový trenér je správný člověk, který nám pomůže toho dosáhnout.“

Na šampionátu si přejete získat medaili?

„Věřím, že se nám bude dařit a že k tomu sám přispěju. Chceme hrát co nejlepší hokej a druhým ho co nejvíc znepříjemnit a taky si turnaj užít. Máme dobrou partu, talentované hráče. Věříme, že se nám společně něco povede. Mám radost už z toho, že tady můžu být a jsem součástí téhle skupiny. Když se mi otevřela šance, žádné velké rozhodování to nebylo. Měl jsem jasno celkem hned, hrát za svou zemi je čest. Spoustu kluků znám z dřívějška, byl jsem nadšený.

Jak se vám líbí v Dánsku? Herning není úplně velké město.

„Musím říct, že se mi tu líbí. Velký rozdíl proti tomu, co znám z domova. Ale zase je to pro mě naprosto nová zkušenost. Něco úplně jiného. Zároveň mám šanci si zahrát v Evropě a reprezentovat svou zemi a něco vyhrát. Proto jsem tady.“