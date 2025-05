PŘÍMO Z DÁNSKA | Už když mířil k novinářům, sám od sebe spustil: „Tak vidíte ty přesilovky, co?“ Kouč Radim Rulík po vítězství nad Švýcary (5:4 v prodloužení) narážel na to, že během turnaje v Brně dostal otázku právě na početní výhody. Teď při nich bylo znát, že David Pastrňák s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem jim dodali mnohem větší kvalitu. Češi při nich udeřili dvakrát. „Je to nesmírně cenná výhra,“ okomentoval úspěšný vstup do šampionátu.

První zápas, první vítězství. Navíc proti silným Švýcarům, o nichž zlatý kouč z Prahy už během posledního přípravného turnaje mluvil jako o největších favoritech šampionátu. „Mají opravdu velmi silný tým,“ vykládal Rulík.

Tak co říkáte na ty přesilovky?

„Už v Brně jsem avizoval, že ji budeme hrát na šampionátu v trochu jiné sestavě. Věděli jsme, že když nás doplní hráči typu Červenka, Sedlák, Pastrňák, bude to jiná skladba. Jsou to neskutečně šikovní hráči, ale to měl i soupeř. Na tomhle ohromném prostoru je to strašně těžký ubránit. A jsem strašně rád, že jsme to zvládli. Je to téma do dalších utkání. Protože přesilovky mají obrovskou šanci být úspěšné.“

Navíc jste neměli moc času na trénink.

„My jsme byli poprvé na tomhle hřišti den před utkáním. To není alibi… Ale opravdu to není vůbec jednoduchý. Na úvod jsme se s tím popasovali velmi slušně, ale pochopitelně s tím budeme pracovat směrem k dalším zápasům.“

Jak celkově hodnotíte výhru nad Švýcary?

„Je nesmírně cenná, protože Švýcaři mají opravdu silný tým. Platí, co jsem říkal před mistrovstvím, že je to jeden z favoritů turnaje. Ještě posílili o hráče NHL, kteří hrají dominantní role. Nebylo to vůbec jednoduché a musím říct, že jsme rádi, že jsme uspěli i pro atmosféru v týmu. Byl to vstup do turnaje, důležitý zápas. Když se nepovede, jsou všichni smutní a hledají se důvody, proč se prohrálo, začne se to probírat. Někdy pak jde sebevědomí dolů.“

Je důležité, že bodově přispěli i klíčoví hráči?

„To je skvělý… Ale čekají nás další zápasy, hodnotil bych to jenom jako vstup do šampionátu. Jsme moc rádi, že jsme to zvládli proti mimořádně těžkému soupeři a musíme pokračovat dál.“

Za co jste hráče pochválil?

„Že nás výsledek 0:2 nepoložil do kolen. Hlavně za druhou třetinu, která byla z naší strany hodně dobrá. Zaslouženě jsme otočili. Mohli jsme dát i víc gólů, několikrát jsme je zamkli, Švýcaři vypadli ze hry na chvíli. A třetí třetina, kdy nám to otočili, a my jsme se zase nepoložili… Obraty jsou důležité. Tady se pozná, jak hráči chtěli uspět. Dali do toho všechno, ale to i Švýcaři. Byl to hodně náročný zápas.“

Jste rád, že jste uspěli i kvůli gólmanovi Karlovi Vejmelkovi, jenž prožil hodně smolný zápas hlavně v úvodu?

„Ano, byl to těžký zápas pro něj. Hodně těžký. To jsem i ocenil v kabině, vyzdvihl jsem jeho výkon. Není to jednoduchý po takovém startu, potom nás podržel.“

Vyšla vám trenérská výzva, to byla hlavně zásluha videokouče Denisa Havla?

„Ano, to byli videokouči. Oba dva na tom pracují, ale Denis asi víc. Řešili jsme i švýcarský gól v přesilovce nohou, ale hned jsme věděli, že je to věch rozhodčích, ne nás. A že ho uznají.“

Rozhodovali jste se, jestli Jakub Lauko nastoupí do třetí třetiny poté, co na konci té druhé inkasoval ránu?

„Čekali jsme, co řekne doktor. Potom přišel, že po konzultaci s Kubou může hrát. Takže jsme byli rádi, že jsme to nemuseli dohrávat na jedenáct útočníků.“

Dohrával souboje, snažil se soupeřům znepříjemnit hru. To jsou asi věci, které od něj chcete, že?

„To nemůžu říct, že bych to po něm chtěl, ale my jsme si ho takového vybrali. Víme, jaký má styl hry. Chceme, aby hrál, co umí. Ne, aby něco měnil. Takhle hraje v NHL a je jednom dobře, že si to přenesl sem.“

Co říkáte na nováčky? Třeba obránce Ticháčka s Pyrochtou, jak se s tím výborně popasovali?

„V tomhle utkání stoprocentně. Beci to zvládli, vstup se jim jednoznačně povedl. I Petr Kodýtek myslím, že velmi pomohl týmu. Byl na správných místech.“

Jak vás naštvalo, že Martinovi Nečasovi nepřiletěla výstroj včas, takže nemohl hrát?

„To naštve, no… Ale vím, že s tím nic neudělám. Není to zas tak velká komplikace, máme ještě dost zápasů před sebou. Měli jsme nachystané dvě varianty. Bohužel, je to nepříjemnost, ale nedá se nic dělat.“

Co rozhodlo o tom, že jste zatím na soupisku nezapsali zámořského útočníka Adama Klapku? Je to především kvůli tomu, že sledujete vývoj situace v NHL?

„To taky. Ale rozhodlo, že jsme se rozhodli pro dvanáct útočníků a Adam tam nefiguroval.“