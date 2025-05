Na Českých hrách odehrál premiérové zápasy v reprezentaci, vedl si velmi dobře a řekl si o místo v nominaci na mistrovství světa. Útočník Bostonu Jakub Lauko teď chce národnímu týmu na šampionátu pomoct k co nejlepšímu výsledku. Hned v prvním utkání proti Švýcarům musel být ošetřován, v turnaji ale může pokračovat. Ještě před ním pro Sport Magazín odpovídal na otázky, které ho představují nejen jako hokejistu. U čeho relaxuje? Jakou hudbu poslouchá? A koho sleduje na sociálních sítích? Program MS v hokeji ZDE>>>

Čím nejvíc pomáhám týmu

„Energií, obětavostí, bojovností.“

Který soupeř mi spolehlivě zvedne adrenalin

„Pokud mám mluvit o NHL, tak Toronto a Florida. V jejich případě to vždycky prožívám o trochu víc. Když jsem hrával za mládežnické reprezentace, byli to Rusáci. I pro nás, mladší, generaci, to byly speciální zápasy.“

Můj dětský hokejový hrdina

„Nejvíc jsem měl rád Ryana Getzlafa z Anaheimu. A z českých? Když jsem byl malej, tak to byl Radek Duda. Taťka pracoval pro chomutovské áčko, kde zrovna Dudák hrál. Takže to byl můj nejoblíbenější hráč, když jsem se chodil dívat do kabiny.“

Který šampionát si nejvíc pamatuju

„Asi rok 2010, když se vyhrálo zlato. To byly nádherné okamžiky. A potom 2015, když se hrálo v Praze. Nevybavuju si, jestli jsem se byl podívat osobně, ale určitě jsem to sledoval v televizi.“

U čeho nejlíp relaxuju

„V létě u golfu. Přes sezonu si s kamarády z Česka zapneme Call of Duty a hrajeme. U toho přijdu na jiný myšlenky.“

Co teď právě čtu

„Přiznám se, že už dlouho jsem nic nečetl. A která knížka byla poslední? Přemýšlím… Bylo to Šest vran (Six of Crows).“

Co poslouchám

„Všechno. Nejvíc asi Linkin Park, Imagine Dragons. A teď hodně Post Malone.“

Moje top filmy a seriály

„Určitě je to Pán prstenů, moje srdcová záležitost. To jsem viděl snad milionkrát, četl jsem i všechny knížky, mám dokonce tetování podle toho. Fakt srdcovka. A seriály? Hra o trůny, tedy až na poslední sezonu, to bylo hrozný. Nebo Suits, tedy Kravaťáci.“

Mí oblíbení sportovci, týmy, trenéři

„Real Madrid. Moje velké hobby je MMA, takže jsem vždycky měl rád Conora McGregora. A momentálně je to Jirka Procházka a Charles Oliveira.“

Koho sleduju na sociálních sítích a proč

„Hodně MMA kluky. Hlavně když něco přidá Conor (McGregor), vždycky se rád podívám. Když je opilej a ve čtyři ráno tam dá příspěvek, je to většinou vtipný. U něj se zasměju.“