Jaký to byl zápas?

„Tak, uff... No, těžké shrnout. Měli jsme dva dny volno, nevycházely nám první třetiny, tak jsme se soustředili, abychom měli dobrý start. Myslím, že první třetina byla mnohem lepší. Měli jsme tam šance, udělali jsme si náskok. Pak ve druhé části nám to moc nešlo, přestali jsme úplně hrát. Do třetí jsme šli s tím, abychom se vrátili ke své hře. Bylo to lepší. Asi takhle bych to rozkouskoval na tři části.“

Další utkání, další gólová paráda. Fanouškům děláte radost.

„Jo, cítím se dobře. Jede nám to jako lajně. Zlepšujeme se každý zápas, což je dobré. Ta souhra nebo ta chemie se zvedá, což je důležité. Není jednoduché dát lajny dohromady, aby si hned sedly. Měli jsme pár tréninků, pár zápasů. Doufáme, že nám to takhle půjde dál.

Vedete bodování turnaje. Co to pro vás znamená, jestli vůbec?

(pousměje se) „Asi nic. Jako hele, my se soustředíme zápas od zápasu na týmový výkon. Potřebujeme sbírat hlavně body do tabulky a dostat se do čtvrtfinále. To je náš největší cíl.“

Čeká vás Kazachstán, což bude podobný zápas jako s Maďarskem. Nehrozí podcenění?

„Tyhle zápasy nejsou jednoduché. Přece jenom jsou strašně důležité první góly, abyste mohli kontrolovat hru. Naopak nikdy nevíte: Dostanete jeden dva blbé góly, už hrajete do plných. Je důležité se na ně připravit jako na kteréhokoli jiného soupeře. Jako jsme to udělali s Maďarskem. Taky jsme nic neměnili, nic nepodcenili.“

Jde taky o to hlavně se nezranit?

„Ne, tak to není.“

Při hře pět na pět v podání vašeho útoku to vypadalo jako přesilovka.

„Trenéři udělali výbornou přípravu, že jakmile máš puk stoprocentně pod kontrolou, tak Maďaři se stáhnou do toho boxu a brání střed a nechají tě tam jezdit. Takže to jsme věděli. Možná párkrát nám to vadilo, že jsme moc nestříleli a chtěli jezdit okolo. Někdy jsme čekali na tu perfektní situaci, i když jsme mohli vystřelit.“

Přišlo něco přes dva tisíce diváků. Co říkáte atmosféře?

„Jo, je to smutný. Samozřejmě. Upřímně nevím, proč to do takových míst dávají, kde nechodí fanoušci na hokej a nezajímá je to. Česko bylo nejlepší, držíme rekord, lidi hokej baví. Nechápu, proč je to v místech, kde lidi nebere. Není to příjemné, je to mistrovství světa,. V hledišti byli Maďaři, kteří udělali výbornou atmosféru, a Češi. Ale podle mě tady nebyl ani jeden Dán. Takže za mě hodně podivný.“