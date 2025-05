PŘÍMO Z DÁNSKA | Tribuny burácely, skandovaly jeho jméno. Roman Červenka hrál 100. utkání na mistrovství světa a osolil ho hattrickem. Každý gól dal přitom jinak. Bekhendem pod víko, ránou z pravé strany a dorážkou z levé. „Jsem hlavně rád, že se povedl zápas,“ pravil s pokorou po vítězství 8:1 nad Kazachstánem, jímž si český tým pojistil postup do čtvrtfinále. Aby překonal i rekordních 104 utkání Davida Výborného, znamenalo by to, že by příští víkend český tým bojoval o medaile. „Máme dva těžké zápasy ještě před tím. Ale doufám, že ho budeme hrát,“ usmál se Červenka.

Nemáte rád gratulace, ale teď jich přijde asi pořádná porce, co myslíte?

„Fakt nevím... (směje se) Jsem hlavně rád, že se povedl zápas. Když dáš tři góly, tak je to příjemné. Nebudu lhát, že ne. Nevím, jestli to byl stý zápas. Byl, jo? Každý říká něco jiného. Je to specifické. Asi to byl dárek.“

Cítil jste už ráno, že to bude váš den?

„Opravdu se to snažím neřešit. Připravoval jsem se jako na každý jiný zápas, nic speciálního jsem necítil.“

Ostatní kluci vám to nepřipomínali?

„Ne, vůbec. O tom nebyla řeč.“

Říkali, jak obdivují, jak se o sebe staráte, jak jste inspirativní.

„Tak, máš věci, co jsou za x let zažité. Samozřejmě se některé díky zkušenostem trochu pozměnily. Znáš to tělo, víš, co potřebuje. Ale už je to tak zažité, že všechno, co je s tím spojené, mě vlastně baví.“

Jubilejní stovku máte za sebou. Ve finále nebo zápase o třetí místo byste překonal Davida Výborného, který sehrál na šampionátu 104 utkání.

„Máš to spočítaný dobře? (směj se) Hele, asi to nějaká meta je. Ale já nad tím nepřemýšlím. Když budeme hrát dobře, tak se to stane. Neupínám se k tomu, že překonám Vejbu. Můj hlavní cíl je připravit se na čtvrtfinále, máme dva těžké zápasy ještě předtím. Doufám, že tenhle zápas, jak říkáš, že bych ho mohl překonat, budeme hrát.“

To by bylo ještě hezčí, co myslíte?

„Nesmírně si vážím, že tady můžu nastoupit a být snad tak nějak platný, dávat góly a hlavně si to užívat. S Pastou (Pastrňák) a Sedlem (Sedlák) to relativně klape, těšíš se na zápas, nechci říct uvolněné, ale... Když dáváš góly, tak tě to baví. Ale jak jsem říkal: Cíl je jiný. Sem tam mi k těm statistikám někdo něco řekne. Ale že bych se já pídil? To ne.“

Vydržíte do padesáti?

„Myslíš let? (úsměv) Zbytečná otázka.“

Na mistrovství světa jste debutoval v roce 2009. Padá vám brada z toho, co se děje v posledních letech?

„Myslím, že je to dost o hlavě. Člověk, když je starší a zkušenější, tak je uvolněnější, víc si to užívá. Zaprvé neřeším to, co píšete, i když se píše dobře nebo špatně. Soustředím se na tým. Člověk tady má nějakou roli, nějakou zodpovědnost. Jde mi hlavně o tým, aby byl úspěšný. Možná to uvolňuje můj výkon, nevím. Nedokážu to posoudit. Samozřejmě věk je v tomhle ku prospěchu. Když jsi mladej, tak možná někdo řekne, že se z toho hroutíš. Teď je to daleko příjemnější, na druhou stranu člověk neví, který zápas je jeho poslední.“

Vážíte si toho, že tenhle milník není za zásluhy?

„Kdyby mě tady trpěli jen za zásluhy, to bych nechtěl.“

A je to potěšitelný pocit?

„Asi jo. Ale spíš si myslím, že se na to podívám až později. Teď nemůžu se z toho nějak extra radovat. Pozítří máme zápas back-to-back, navíc Američany.“

Budete to mít drahé? Kdo drží kasu?

„Kustodi. Myslím, že něco vymyslí, doufám, že s nima udělám nějakej dobrej deal.“