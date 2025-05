ZIMÁK s Pastrňákovou maminkou: David je jiný než loni. S paní Červenkovou máme podobný osud

Marcela Ziembová, maminka Davida Pastrňáka, sleduje každý zápas svého syna na mistrovství světa. „Ze zápasu s Kazachstánem jsem viděla jen dvě třetiny. Zdálo se mi, že byl David nervózní,“ všimla si.

Hvězda Bostonu se na turnaji rozjela ke svému druhému trestnému střílení a opět selhala. Tentokrát byl rychlejší beton kazašského gólmana. „Brzo si to s ním vyřídím. Asi zapomněl, jaké krásné góly umí z nájezdů dávat,“ vtipkovala na adresu syna. „Absolutně jsem nevěřil, že tohle vymyslí. Potkaly se mu myšlenky, není to žádná tragédie,“ vyjádřil se Bednář k Pastrňákovu neproměněnému trestnému střílení.

Český tým má ve skupině B papírově slabší soupeře, jako jsou Kazachstán či Maďarsko. Pastrňák po utkání s Maďary (6:1) poukazoval na velice vyprahlou atmosféru v Herningu: „Nechápu, proč je to v místech, kde hokej lidi nebere. Není to příjemné, je to mistrovství světa.“ Zapálení fanoušků v Dánsku je naprosto odlišné od minulého zlatého šampionátu v Praze. „Je to extrém,“ řekl Bednář.

David je jiný než loni, říká maminka

Pastrňák při loňském mistrovství světa bodoval až ve finále proti Švýcarsku, kdy vstřelil zlatý gól. V Dánsku stihl v pěti zápasech nastřádat už deset bodů s bilancí 4+6. „Je jiný než loni. Teď do toho vlétnul lépe. Z Prahy si odnesl nějaké otlučeniny,“ svěřila se maminka.

Národní tým má po vítězství nad Kazachy jistotu čtvrtfinále, ještě ho ale čekají dva duely proti Německu a USA. „Letím v neděli dopoledne a uvidím super zápasy,“ těší se na hokejové dovednosti potomka.

Jako správná maminka nehodlá dorazit s prázdnou. „Psala jsem mu, co mu mám přivézt – neodpověděl. Nemám mu co vozit, ale pivo by si asi nechal přivézt,“ tvrdila s nadsázkou.

Jubilejní zápas sehrál Roman Červenka s pořadovým číslem 100. Lajna Pastrňák - Lukáš Sedlák - Červenka si krásně notuje. „Všichni tři si v útoku sedli,“ těší Pastrňákovu maminku.

V Zimáku rovněž zmiňuje podobné osudy Červenkovy maminky. I proto jsou oba tak úspěšní, museli si to vybojovat sami: „Hraje to velkou roli.“