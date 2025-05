Vstoupit do diskuse (

PŘÍMO Z HERNINGU |Stačilo jediné zaváhání. První porážka za tři body nejenom na turnaji, ale i v součtu s loňským zlatým šampionátem. A hned místo optimistických vyhlídek přišel pořádný závan pesimismu. Čeští hokejisté prohráli v posledním utkání skupiny B na mistrovství světa s Američany 2:5, závěrečnou třetinu 0:4 a stalo se to, co nikdo nechtěl. Kvapné stěhování do Stockholmu, kde se obhájci zlata ve čtvrtečním čtvrtfinále utkají s domácími Švédy! Tohle rozhodně nebyl český plán…

Šest zápasů, šest výher. Dosud česká mašina jela na plný výkon, postupně přidávala plyn. Ale na konci základní skupiny přišla brzda. Amerika do českých plánů hodila granát.

Scénář je nyní následující: Češi opouští Herning, a aby si zachovali možnost obhájit zlato, musejí skolit silné Švédy. Ti budou navíc hrát doma, což bude především pikantní pro Davida Pastrňáka, jenž má švédskou manželku Rebeccu…

Už podle výrazů hráčů, kteří procházeli kolem novinářů, bylo něco jinak než obvykle. Tentokrát koukali do země a rychle mašírovali, aby byli co nejdřív v kabině. Kapitán Roman Červenka se ochotně zastavil. Tak jako vždycky. Ale i on promlouval po nezdaru, který způsobily čtyři góly v poslední třetině, tiše a stroze. „Je nepříjemné a smutné, že jediná porážka ve skupině nás odsunula na třetí místo. Nedá se ale nic dělat,“ vykládal klíčový muž, jenž během dvanácti šampionátů zažil už všechno možné.

Dobu, kdy to povážlivě drhlo, tým byl na odpis, a nakonec bral zlato. Ale i obrácený přístup. Takže zrovna on se svými vůdcovskými schopnosti se musí postarat o to, aby porážka v posledním testu před čtvrtfinále nerozleptala české sebevědomí. „Nemůžeme z toho dělat vědu. Teď už s tím nic neuděláme. Je potřeba se poučit a dobře se připravit,“ říkal 39letý veterán, který si zatím na turnaji připsal 13 bodů (5+8) v sedmi utkáních.

V tu dobu ještě nevěděl, jaký osud jeho partu čeká. Setrvání, nebo rychlý přesun? Vtipkoval o tom, že oba večerní zápasy, které rozhodly o českém osudu, budou v rámci týmu sledovat na dvou televizích. „Už s tím nic nenaděláme. Prostě budeme čekat,“ rozloučil se Červenka.

Mimořádně těžká šichta

Teď už je jasné, že je čeká mimořádně těžká šichta. Švédové jsou plní zámořského zboží (21 hráčů z NHL!) a touží po jediném. Po zlatu. Navzdory poslední porážce s Kanadou 3:5. Požene je vyprodaná Avicii Arena (Globen), která chce domácím nachystat podobné prostředí, jaké měli Češi loni v Praze.

Před rokem slavili Pastrňák a spol., kteří severský výběr rozmetali 7:3. Kouč Radim Rulík ví, že v klíčovém utkání celého turnaje musejí odehrát lepší partii. Mnohem lepší. „Pokud chceme být úspěšní, musíme sehrát úplně jiný zápas. Během utkání přišla vítaná zpráva, že národní tým posílí útočník David Kämpf. Prošel výstupní prohlídkou v Torontu, takže teď už zbývá jediné – co nejrychleji ho dopravit do dějiště šampionátu.

Po zkušenostech s Martinem Nečasem, jemuž se zatoulala výstroj, tentokrát vedení reprezentace podniklo kroky, aby se nic takového neopakovalo. Centr sice v play off odehrál jediný zápas, ale udržoval se v provozní teplotě. Trénoval ještě víc, aby byl schopný kdykoliv naskočit.

„Vzhledem k tomu, že nehrál poslední dobou, tak je to pro něj psychická vzpruha, že o něj máme zájem. S obrovskou chutí rád přijal pozvání,“ uvedl generální manažer Jiří Šlégr. Teď jde o to, aby to nebylo jenom na jeden zápas. Ve čtvrtek bude jasno.

Program play off MS v hokeji 2025

Datum a čas Zápas Fáze ČT 22. 5. Kanada - Dánsko/Německo čtvrtfinále (Stockholm/Herning) ČT 22. 5. USA - Finsko čtvrtfinále (Stockholm/Herning) ČT 22. 5. Švédsko - ČESKO čtvrtfinále (Stockholm) ČT 22. 5. Švýcarsko - Rakousko čtvrtfinále (Herning) SO 24. 5. (14:20) semifinále (Stockholm) SO 24. 5. (18:20) semifinále (Stockholm) NE 25. 5. (15:20) o 3. místo (Stockholm) NE 25. 5. (20:20) finále (Stockholm)

Nasazení pro čtvrtfinále MS v hokeji 2025

Herní formát se nijak neodlišuje od předchozího šampionátu a týmy se ve čtvrtfinále utkají podle tzv. křížového pravidla na základě umístění v základní skupině:

1A - 4B,

2A - 3B,

2B - 3A,

1B - 4A.

V případě, že by na sebe měly narazit pořadatelské země Švédsko a Dánsko, mění se klíč pro čtvrtfinále následovně:

1A - 4A,

2A - 3A,

1B - 4B,

2B - 3B

Skupina A na MS v hokeji 2025

# Tým Z V VP PP P Skóre B 1 Kanada 7 6 0 1 0 34:7 19 2 Švédsko 7 6 0 0 1 28:8 18 3 Finsko 7 4 2 0 1 22:10 16 4 Rakousko 7 2 2 0 3 21:18 10 5 Lotyšsko 7 3 0 0 4 17:25 9 6 Slovensko 7 2 0 1 4 9:24 7 7 Slovinsko 7 1 0 1 5 9:29 4 8 Francie 7 0 0 1 6 8:27 1

Skupina B na MS v hokeji 2025

# Tým Z V VP PP P Skóre B 1 Švýcarsko 7 6 0 1 0 34:9 19 2 Česko 7 5 1 0 1 35:14 17 3 USA 7 5 1 0 1 34:14 17 4 Dánsko 6 3 0 0 3 23:23 9 5 Německo 6 3 0 0 3 19:20 9 6 Norsko 7 1 0 1 5 13:24 4 7 Kazachstán 7 1 0 0 6 9:32 3 8 Maďarsko 7 1 0 0 6 8:39 3

Co rozhodlo o konečném pořadí ve skupině?

Pravidla pro letošní rok se nezměnila a v případě stejného zisku bodů u dvou týmů rozhodoval vzájemný zápas. V případě, že skončí se stejným počtem bodů v základní skupině tři a více týmů, by se vytvřila minitabulka, ve které rozhodovaly kritéria ve vzájemných zápasech dle následujícího pořadí:

získaný počet bodů,

vzájemný zápas,

V případě rovnosti bodů u tří a více týmů ve skupině:

vzájemná minitabulka s body,

skóre,

vyšší počet vstřelených branek,

výsledky proti nejbližšímu lépe umístěnému týmu mimo podskupinu,

výsledky proti dalšímu nejblíže umístěnému týmu mimo podskupinu,

nasazení

Nasazení pro semifinále MS v hokeji 2025

O nasazení do semifinále rozhoduje:

pořadí ve skupině,

počet bodů získaný ve skupině,

skóre ve skupinové fázi,

počet vstřelených gólů ve skupině,

pořadí při nasazení do turnaje.

Oficiální potvrzení semifinálových zápasů přichází až po odehrání všech čtvrtfinálových zápasů. Tímto systémem týmy, kteří si vedly v turnaji lépe, hrají s papírově slabšími soupeři.