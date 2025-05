Naprosto příšerné, hodnotil MacKinnon sudí po porážce s Finskem. Naštval ho i Čech

Na mistrovství světa přivezli Kanaďané hvězdný výběr, v prvních pěti zápasech inkasovali jen dva góly a dominantně kráčeli za prvenstvím ve skupině. Náraz přišel až proti Finsku. Kvalitně fungující defenziva povolila Javorovým listům jedinou branku a radovala se po nájezdech. První porážku na šampionátu kousal hodně těžce hvězdný Nathan MacKinnon. „Měli dobrého brankáře a dobré rozhodčí. To byly dva klíče,“ vypálil před kamerou kanálu Viaplay.

Řízení očekávaného zápasu dostali na starost švédský sudí Mikael Holm a Čech Jan Hribik. V utkání rozdali šest dvouminutových trestů, dva pro Finy a čtyři na straně Kanady. Rovnou dvakrát usedl na trestnou lavici i Nathan MacKinnon. „Bylo to příšerné, naprosto příšerné. Nevím, co se tam dělo,“ nebral si servítky, když padla otázka na řízení zápasu.

„Měli jsme celý zápas puk, ale dostali jsme jen jednu přesilovku,“ soptil útočník Colorada. Kanada měla v utkání tlak, soupeře přestřílela 38:22, ale gólman Juuse Saros pustil za záda jen puk z hole Ryana O’Reillyho ve druhé třetině. Severoamerický hvězdný výběr přišel o náskok v závěrečném dějství a padl na nájezdy.

Vítězní Finové se ke komentářům hvězdy vyjadřovat příliš nechtěli. „Brankář byl opravdu velmi dobrý, s tím můžu souhlasit. Ale nechci nijak komentovat rozhodčí,“ řekl útočník Patrik Puistola, jenž svým gólem poslal utkání do prodloužení. O tom, jaký recept na našlapaný výběr soupeře platil, měl jasno. „Bránili jsme tak dobře, že to působilo, že ani neměli žádné nebezpečné šance. Frustrovalo je to,“ prohlásil.

S jeho slovy ale příliš nesouhlasil kanadský kapitán Sidney Crosby. „Hráli jsme opravdu dobře,“ chválil i přes porážku. „Po takové zkušenosti budeme ještě lepší. Na ledě jsme neměli moc prostoru, ale pořád jsme si vytvořili dost dobrých možností ke skórování,“ doplnil o poznání klidněji než naštvaný MacKinnon.

Švédsko bude těžká výzva

Z pohledu Kanady šlo o první škobrtnutí na turnaji. Javorové listy vyhrály všechny předchozí zápasy s celkovým skóre 28:2. O vítězství ve skupině se poperou v úterý večer s dosud stoprocentním domácím Švédskem. „Samozřejmě jsme z porážky naštvaní. Naštvání a frustraci si ale přeneseme na ně,“ vyhlásil před střetem velkých favoritů útočník Ryan O’Reilly.

„Bude to těžká výzva. Víme, že Švédsko má dobrý tým, který tvrdě pracuje a má dobré dovednosti. Musíme se zlepšit. Určitě tu bude dobrá atmosféra a bude to zábavný zápas,“ dodal jediný úspěšný střelec Kanady z posledního duelu. Týmy plné hráčů NHL se proti sobě postaví v úterý od 20:20. Oba celky mají před posledním zápasem ve skupině jistý postup do čtvrtfinále.