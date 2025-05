Plány byly jiné. Hrát v ideálním případě s Rakouskem. Kulisy jsou jiné, reprezentace se chystá na giganta, kterého požene vyprodaný Globen (teď Avicii aréna).

Včera večer tam hráči absolvovali dobrovolné rozbruslení. Na ledě bylo jenom pár z nich, kouč Radim Rulík se přišel podívat v civilu. V hledišti seděl i svazový prezident Alois Hadamczik. Ticho rozčíslo jen občasné plácnutí puku o mantinel

Dnes večer to bude jiné rodeo. „Bude to skvělý zápas pro diváky. Pro nás hráče i pro ně. Uděláme maximum, abychom uspěli,“ uvedl Voženílek.

Na kom to bude stát? I ten, kdo hokej vidí jednou za rok během mistrovství světa, má jasno. Elitní formace, která je z celého českého arzenálu největší zbraní, musí něco vymyslet i proti Švédům. Sami hráč si to uvědomují, nikdo jim to nemusí říkat nahlas.

„Vím, že jsou velká očekávání. Nezříkám se toho,“ řekl už před šampionátem David Pastrňák, jenž je na takovou pozici zvyklý. V hlavě to má jistě i před čtvrtfinále. Pro něj osobně to bude zvlášť pikantní. Manželka Rebecca je Švédka. A komu bude fandit dvouletá dcera? „To ještě uvidíme,“ pousmál se lídr Rulíkova výběru, když dostal otázku na tohle téma. To netušil, že se Češi utkají s Tre kronor hned v úvodu play off.

Tlaku se nezříká ani kapitán Roman Červenka, zkušený lišák, jenž na mistrovství světa zažil už všechny možné scénáře. Nečekané výhry, drtivé porážky. A slastné triumfy. Elitní formace, ještě spolu s Lukášem Sedlákem, vstřelila 42,85 procent všech gólů. Tedy 15 ze 35.

„Pasta je jeden z nejlepších hráčů na světě, jsem rádi, že ho máme. S každým takovým hokejistou jsou šance na vítězství větší,“ kvituje Voženílek, který zažil vítězné semifinále před rokem. Už tehdy v Praze měli Švédové Dream Team.

„Dokonce bych řekl, že obrana byla kvalitnější, než mají teď. Nečeká nás nic jednoduchého, je to výzva. Všichni se těšíme, takové zápasy chce každý hrát,“ burcuje český bourák.

Speciální týmy, klíč k úspěchu

Je to klišé, ale tady bude platit dvojnásob. Při pohledu na švédskou soupisku je očividné, že příliš gólů při hře pět na pět dostávat nebudou. Takže o to víc musejí fungovat speciální týmy. Hlavně ty přesilovkové. Elitní komando (Hronek, Pastrňák, Červenka, Nečas, Sedlák) se musí pokusit využít jakékoliv šance, které při početní výhodě dostanou. „Moc jich není, tady se moc nevylučuje,“ říká kouč Rulík.

Švédové zatím v oslabení neinkasovali ani jednou! Ubránili všech 12 přesilovek soupeře. Ale jak se říká – jednou to přijít musí! Pasta a spol. v sobě mají potenciál, aby tuhle úspěšnost zadupali do země. Národní tým využil pět přesilovek z dvaceti (25 %), což je solidní číslo. Jenže je třeba si uvědomit, jací byli soupeři ve skupině v Herningu. Teď přichází jiná síla.

A pozor na oslabení, Američané využili dvě přesilovky ve třetí části. Ne nadarmo se říká, že velké duely rozhodují speciální týmy. Dneska večer to nebude jinak.

„Přesilovky jsou důležité, ale víme, kolik v průměru měli vyloučených na zápas?“ tázal se Rulík. Když slyšel odpověď, hned reagoval: „Vidíte, to s tím souvisí,“ připomněl, že sudí na turnaji moc nevylučují, takže početních výhod příliš není.

Karel musí být skála

Naposledy měl proti Americe 51 zákroků. I když inkasoval čtyřikrát, ukázal, že má na to, aby odchytal souboj o všechno. Podle informací Sportu nastoupí právě on. Úvod šampionátu mu příliš nevyšel, ale jeho forma kulminuje. Což je podstatné. Má sice nižší úspěšnost (91,67 %) než jeho parťák a dlouholetý kamarád Daniel Vladař (91,67), ale slabší start do MS ho nesrazil. Naopak.

Není náhoda, že je v Utahu jedničkou, navíc i z předešlých šampionátů má zkušenost s těžkými zápasy. Teď jde o to, aby i dál jeho výkony měly stoupající tendenci. Pokud nebude mít svůj den, český tým je bez šance, protože nabušený zámořský kalibr, kterým disponuje soupeř, vyžaduje mít v české brance skálu. Vejmelka, jemuž se v NHL přezdívá Veggie, se přesně do takového módu umí přepnout.

I když to trenéři nechtěli oficiálně potvrdit, přesně takový byl plán od začátku. Gólmany točit s tím, že pokud Vejmelka nevybouchne, největší zodpovědnost padne na něj. Přichází jeho čas.

Kämpf? Za Sport ano

Na jedné straně pochvala za jeho ochotu pomoct. Stejně jako vedení reprezentace, že útočníka Davida Kämpfa, šampiona z Prahy, dostalo do Stockholmu tak rychle. Ale na druhé straně přicházejí otázky: Má to vůbec cenu? Jak zapadne do rozjetého vlaku, zvlášť když v play off odehrál jediný zápas?

Podle názoru Sportu je dobře, že o něj kouč Rulík tak stál. Centři výrazně scházejí, Michael Špaček je z formy, proto by bylo bláznivé jeho služeb nevyužít. Zná herní systém, loni ukázal, jak je platný. Takže může rychle zapadnout. Je hladový a plný chuti naskočit. A že mu chybí herní praxe? Když v NHL nehrajete, o to víc trénujete. Navíc aspoň jednou v bojích o Stanley Cup se na led dostal, takže to není tak, že by byl absolutně bez hokeje.

Pokud by musel někoho násilně vyhodit ze sestavy, komu se daří, byl by to jiný příběh. Takhle je to naopak vítaná posila. Může se oprášit loňská spolupráce s Martinem Nečasem. A je skvělý do oslabení.

Jak budou Švédové pracovat s tlakem?

Jak zvládnout domácí tlak? Jen se nenechat ďábelskou kulisou seškvařit, ale naopak ji využít a proměnit ji ve výhodu? Právě český tým by tohle mohl vyučovat na vysoké škole hokeje. O2 aréna se před rokem proměnila v zásobárnu české energie. Ale bude tak fungovat i Globen? Právě tudy by mohla vést cesta. Pokusit se na soupeře nastoupit a dostat ho do úzkých.

Aby se švédské hvězdy ocitli v nekomfortní situaci a domácí tlak by jejich hlavy ještě víc zavařil. Last minut dorazil William Nylander, syn někdejšího slavného útočníka, mimo jiné oblíbeného centra Jaromíra Jágra, ale i on v sobě může mít stín nepovedeného boje o Stanley Cup. Toronto si opět neporadilo s gigantickým tlakem. Čeští fanoušci by se nezlobili, kdyby se podobný příběh odehrál i dneska ve Stockholmu. Třeba jako při semifinále MS v roce 2012, kdy Češi uspěli 4:3. Vítězný gól vstřelil v čase 59:31 útočník Milan Michálek. A zaplněný Globen najednou oněměl.

Jaký se chystá dnešní scénář?