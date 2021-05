Dejdar o svých dresech z Nagana. Přišel o ně, ale pak nastal obrat

Je známým hokejovým fanouškem a nejen to. Herec Martin Dejdar má totiž ve své sbírce také české dresy ze zlaté olympiády v Naganu. V pořadu Česká ulička na O2 TV Sport popsal, jak o ně přišel a pak se mu zase vrátily zpátky.

Vše začalo před MS ve Francii 2017. Tehdy o cenné relikvie přišel poté, co mu vykradli auto. Dejdar se rozhodl vsadit na sociální sítě, zrovna předtím začal používat Facebook, kde se o svojí zkušenost podělil. „Na mistrovství pak jdeme na zápas a fanoušci na mě volají: Pane Dejdar, co ty dresy?“ Tehdy si známý představitel Ozzáka a dabér Barta Simpsona uvědomil sílu sociálních sítích. „Zjistil jsem, že to sdílelo asi milion lidí,“ vypráví.

Věci se daly do pohybu. O tři týdny později se dresy objevily v jedné zastavárně ve vesnici za Prahou a k Dejdarovi doputovala nabídka, jestli je nechce koupit. „Ale já přece nebudu kupovat svoje vlastní věci,“ odmítl handl.

Uběhl další měsíc a k dresům se dostal zpátky. „Na Hradčanské jsem se potkal s nějakými frajery. Dresy přinesli, a že za ně nic nechtějí.“ Celé setkání působilo podezřele, nicméně Dejdar „nálezcům“ nabídl, že se s nimi vyfotí. „A oni, že ne, ne, ne. Že nestojí o popularitu. Možná až tak čestní nebyli,“ usmívá se.

Příběh o ztracených dresech z Nagana tak měl šťastný konec. „Mám je zpátky a zakopal jsem je do země na zahradě u někoho úplně jiného,“ vtipkuje Dejdar.

Celý díl České uličky mohou diváci vidět v pondělí od 21:30 hodin na O2 TV Sport