Turnaj největších hvězd už za dva roky? NHL řeší Světový pohár

Na Světovém poháru v roce 2016 byl Anže Kopitar kapitánem složeného výběru Evropy, který to zázračně dotáhl až do finále proti Kanadě • Profimedia.cz

Zámořská liga se nezúčastnila už předchozích her pod pěti kruhy v jihokorejském Pchjongčchangu 2018, a to z několika důvodů, včetně hráčských pojistek. Cestě do Pekingu zabránila covidová pandemie. Původně měli o účasti hlasovat hráči. S nástupem nové varianty omikron však začala liga v prosinci odkládat zápasy a majitelé účast zarazili, aby soutěž stihla dohrát chybějící utkání během původně plánované přestávky.

Čekání na hokejovou extratřídu by tedy mělo skončit na příští zimní olympiádě 2026 v Itálii, kam NHL podle platných dohod musí hráče pustit. Turnaj nejlepších proti nejlepším, jaké může světový hokej nabídnout, však možná proběhne už dřív, v roce 2024, a to podle jejich not a na jejich náklady. NHLPA navrhovala únorové okno už v minulosti. Vlastníci klubů se však stavěli proti, aby to nenarušilo rozehranou soutěž. Teď se zdá, že jsou v tomhle s hráčskou asociací na stejné palubě a za dva roky by se na scénu mohl vrátit Světový pohár. NHL a hráčská asociace plánují za tímto účelem schůzku s IIHF někdy během příštích dvou měsíců.

„Další World Cup se musí uspořádat co nejdřív. Čekat na nejlepší hráče další čtyři roky, by bylo opravdu hloupé,“ uvedl Elliotte Friedman z televize Sportsnet. „NHLPA má důvody, proč navrhovala únorový termín. Spousta hráčů si raději nebude zkracovat léto. Jistě, v tu dobu vypadli z golfového módu, ale je rozdíl mezi tréninkem a zápasy těch nejlepších. V září byl turnaj vnímán trochu jako letní záležitost. V únoru by připomínal olympiádu, i když jí není. Ale o to tady jde. Vyvolat podobný dojem, co nejvíc to jde,“ napsal Sean Gentille z The Athletic.

World Cup of Hockey navázal na pět ročníků Kanadského poháru. Poprvé se hrál v roce 1996, pak ještě v letech 2004 a 2016. Zvěsti o případném vzkříšení v roce 2024 vyvolaly rozporuplné reakce. Živě se o něm diskutuje i na fanouškovských fórech. „Pokud se NHL pokusí o další trik, jako naposledy, nepřekvapilo by mě, kdyby se země ze zbytku světa prostě rozhodly, že se nezúčastní,“ vyjádřil se jeden z přispěvatelů na HFBoards. „Evropské národy by měly tuhle hovadinu bojkotovat, protože NHL se taky rozhodla odpálit olympiádu,“ hlásal další.

Před šesti lety nastoupily v turnaji vedle týmů Kanady, USA, Ruska, Švédska, Finska a Česka rovněž výběry Severní Ameriky do 23 let s Connorem McDavidem či Austonem Matthewsem a zbytku Evropy, který nakonec postoupil až do finále. Češi v současné době stěží dají dohromady tým složený z hokejistů NHL. V zámořských médiích už dřív zaznělo, že by se příště mohli začlenit do společného evropského celku, za který v roce 2016 nastupovali Slováci, Švýcaři či Němci. V poslední době však převládá názor, že každý hokejista by měl reprezentovat svou zemi, a nikoli uměle vytvořené mužstvo.

„Na pořadatele Světového poháru bych měl jeden požadavek - nedělejte žádné manévry, jen abyste upoutali pozornost. Tým Severní Ameriky bavil, ale podkopal legitimitu turnaje. Dejte nejlepším hokejistům šanci reprezentovat svou zemi, šanci, o kterou je teď covid ukradl,“ vyjádřil se J. J. Regan z NBC. „Nevytvářejte prosím zvláštní severoamerický nebo evropský tým. U něj to ještě trochu dávalo smysl, jenže když mám sledovat Kanadu nebo Spojené státy, chci vidět ty nejlepší hráče,“ zanotoval si s ním David Alter z The Hockey News.

„Každý, kdo si tehdy koupil suvenýry, určitě doufá, že to tak zase bude. Ty mikiny a trička už jsou oprané. Mně to ovšem tehdy přišlo jako způsob, jak na turnaj dostat Connora McDavida, než cokoli jiného. Taková kometa se v dohledné době nevrátí. Ale na jednu stranu, proč to nezopakovat? Představili bychom mladé, zábavné hráče, i kdyby mezi McDavid nebyl. Ale na stranu druhou bychom tím vyřadili hráče ze Švýcarska nebo Slovenska, kteří si to taky zaslouží. Těžké rozhodování,“ dodal Gentille na Athleticu. A to je World Cup pořád ještě ve hvězdách.