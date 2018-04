Hadamczik o svých plánech: Počítá s vnukem, rád by dělal s Eliášem

Čtyři roky po slavné demisi v regionálním rádiu se Alois Hadamczik vrací do služeb národního týmu. Pětašedesátiletý kouč dostal od svazu do péče reprezentační osmnáctku. „Těším se moc, okamžitě začínám pracovat,“ líčí. Zapřáhnout do práce by mohl i nedávná hokejová esa dospělé reprezentace. Hadamczik by rád by po svém boku uvítal i Patrika Eliáše. "Patrik je velice inteligentní kluk, vynikající pozorovací typ," netají zájem o bývalou oporu New Jersey zkušený trenér.