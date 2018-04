Barinka a Hadamczik na dorostenecké zlato nedosáhli a uvažují, co dál

Výrazně zapracovali na hokejových dovednostech i síle, stali se lídry mládežnické akademie v Salzburgu a do posledních vteřin s ní také bojovali i o český titul v kategorii staršího dorostu. Útočník Marcel Barinka (17 let) a obránce Filip Hadamczik (18) nakonec ve finálovém turnaji v Ostravě kousali zklamání z prohry ve finále s Českými Budějovicemi. Motor vyhrál 5:4 po nájezdech, o jedinou trefu poražených v nájezdech se postaral právě Barinka.

„Nevyšlo to, bohužel, velké zklamání,“ mrzelo Barinku, který si v 9 vyřazovacích zápasech připsal 14 bodů (6+8). „V prodloužení jsme přestáli dvě minuty ve třech, Budějovice tam měly velké šance, ale my bojovali, dali do toho všechno. Škoda. Jinak to byl parádní turnaj. Nejlepší hráči a týmy, nejlepší hokej, co může být.“

Salzburg byl v dlouhodobé části suverénní. Výrazně tomu pomohli i oba vnuci bývalého reprezentačního trenéra Aloise Hadamczika. Barinka měl ve 39 zápasech 65 bodů (31+34), Hadamczik jich z obrany nasbíral 26 (6+20). Navíc by asistentem kapitána.

„Sezona byla super, drželi jsme pospolu, skvělá parta,“ pochvaloval si čerstvě osmnáctiletý bek. „I teď jsme bojovali statečně, byli jsme oslabení, pár kluků nám odjelo na repre.“ V play off museli jít se Salzburgem nadoraz. V osmifinále je trápil Havířov (8:2, 0:5, 3:4, 4:1, 3:2), ve čtvrtfinále Vítkovice (3:2p, 3:2p). A v semifinále hráli proti Spartě, kde předešlé dvě sezony působili.

„Sparta pro nás byla možná ještě emotivnější, než finále,“ přitakal Hadamczik „Se všema klukama se známe, byla to výzva.“ Znovu se rozhodovalo až v prodloužení a vítězný gól na 5:4 pro Erika Čermáka, dalšího bývalého hráče Sparty, připravili právě Hadamczik (v semifinále 0+3) s Barinkou (1+1).

„My jsme v play off bojovali vlastně se všema, měli jsme většinu zápasů do prodloužení a urvali je,“ říká mladý obránce. „Možná za to může i naše kondiční příprava, protože na suchu makáme opravdu hodně. I ve finále jsme byli na konci kondičně lepší, bohužel nájezdy nevyšly.“

Za rok v rakouské akademii se Barinka i Hadamczik výrazně posunuli dopředu. „I pár kilo jsme nabrali, zesílili,“ pochvaloval si Barinka. „Musíme makat dál. Osobní body mě samozřejmě těší, ale mám tady parádní spoluhráče, týmově jsme hráli super.“

Jestli si talentovaní mladíci pobyt v Rakousku ještě prodlouží, nebo už budou hledat seniorské angažmá, zatím neví. „Teď si odpočineme a pak to společně pořešíme,“ dodal Barinka. Poradní hlas bude mít v jeho případě pochopitelně i táta Michal Barinka, obránce Komety. Stejně tak děda Alois Hadmczik. „Rodina nás podporuje, táta jezdil z Brna na naše zápasy, jsem vděčný za to, co pro mě dělají a jak podporují. Ohromný dík celé rodině.“

FINÁLE EXTRALIGY STARŠÍHO DOROSTU

Salzburg – České Budějovice 4:5 po nájezdech (1:2, 2:0, 1:2 – 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Rebernig (Zündel, Barinka), 31. Peterka (Dube), 34. Lindner (Čermák, Zündel), 53. Peterka (Dube, Hede) – 9. Doktor (Silný, Šafář), 20. Toman (Novák, J. Čížek), 49. J. Čížek (Beránek, Toman), 49. Silný (Beránek, Řezáč), rozhodující nájezd Toman.

EC Red Bull Salzburg: Kolarz (nájezdy Kristiansen) – Alanov, Hadamczik, Zündel, Lindner, Obu, Wimmer – Čermák, Barinka, Rebernig – Peeters, Varejcka, Huber – Peterka, Dube, Hede – Vogt, Stewart. Trenér: Levijoki.

HC Motor České Budějovice: Svoboda – Doktor, Šafář, Hubata, Kubíček, Škola, Vávra, A. Čížek, Svach – Vaculík, Krcho, Masopust – Novák, Toman, J. Čížek – Beránek, Silný, Řezáč – Egert, Hrubec, Grossmann. Trenér: Bělohlav.

O bronz: Plzeň - Sparta 4:2 (Hasman, Mužík, Šiller, Hajšman - Bláha, Dani).

Konečné pořadí: 1. České Budějovice, 2. Salzburg, 3. Plzeň, 4. Sparta Praha