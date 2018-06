Nový GM Nedvěd: Nemůžeme být připosraní. Jak je to s Jágrem?

Ačkoli oficiálně byl Petr Nedvěd hokejovým svazem představen před týdnem, pro reprezentaci pracuje dávno. Hledal nástupce Josefa Jandače, byl u vyjednávání s nerozhodným Martinem Strakou, téměř si plácl s Liborem Zábranským, než ten zařadil zpětný chod, řešil klikaté postupy Filipa Pešána.

Národní mužstvo našlo velitele až v Miloši Říhovi, on a Nedvěd mají na hrbu cíl vrátit reprezentaci sebevědomí v klíčových partiích roku. „Jistě, už nejsme on the top, ale zároveň nemůžeme být, s prominutím, připosraní, nevěřit si na medaili. Nastavili jsme si do palic, že jedeme pro čtvrtfinále a pak se uvidí. To je blbost. Takhle ne,“ vykládá na verandě slapské chaty 46letý bývalý dlouholetý útočník ze slavných adres NHL.

Ještě se vám nezdál sen, že je mistrovství světa a vy dirigujete český tým?

„Zatím ne. A řeknu vám, že mě pomalu opouštějí i ty hokejové sny. Doufám, že až se mi bude zdát o mojí nové roli, bude se mi na krku houpat zlatá medaile. Akorát bude na prd, až se ráno probudím a medaile nikde…“ (usmívá se)

Co se vám zdává za hokejové sny?

„Teď už to jde, ale když jsem před pár roky končil kariéru, zdálo se mi o hokeji skoro pořád. Já to mám tak, že když nad něčím hodně přemýšlím, dostane se mi to i do snu. Jakmile jsem v Liberci dával hokeji sbohem, měl jsem toho plné kecky, ale stejně měl člověk i potom stále v hlavě, jestli se náhodou nevrátit. Přemýšlel jsem nad tím a pak se mi z toho zdály šílený sny.“

Jaké například?

„Znáte to, když vás v noci někdo honí a vy nemůžete běžet, protože vám vůbec nejdou nohy. Takhle jsem to měl s hokejovými sny. Kolikrát jsem přišel pozdě na trénink, všichni už byli na ledě, já se teprve oblíkal a nešla mi zavázat tkanička. Nebo se mi roztrhla! (usmívá se) Byly to vesměs nepříjemný sny na téma, že jsem byl všude pozdě.“

Kdy jako generální manažer reprezentace půjdete poprvé do práce?

„Jsem v práci v podstatě pořád. S Milošem jsme pořád v kontaktu, v tuhle chvíli se řeší posty asistentů.“

Mluvíte mu do výběru?

„Dohodli jsme se, že to bude hlavně jeho kompetence. On s nimi bude stát na střídačce, musí si s nimi absolutně rozumět. Samozřejmě, že všichni musíme být na stejné vlně. Debaty probíhají, já ty adepty sám oťukávám, ale finální řeč s nimi si povede Miloš. Na něm bude, pro koho se rozhodne.“

Platí, že téměř jistý je Robert Reichel?

„S Albym se čile komunikuje, to můžu říct. Ale jsou i jiní kandidáti, nejen potenciální. V téhle chvíli to však nemá cenu detailně rozebírat. Ještě je pár týdnů čas, nejsme pod tlakem. Samozřejmě, že čím dřív budeme kompletní, tím lépe. Můžeme si o to rychleji všichni sednout a podrobně vše probrat.“

Může být nějakým způsobem ve hře i Jaromír Jágr?

„Do budoucna je to jednoznačné, o tom se nemusíme bavit. S Tomášem Králem jsme se o Džegim bavili, sám Tomáš by byl hrozně rád, kdyby se jednoho krásného dne zapojil. Jarda je obrovská persona,