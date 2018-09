Reprezentační asistent Mlejnek: Hned jsem Říhovi řekl, že do toho jdu

Můžete prozradit, jak a kdy se vaše angažmá semlelo?

„Začátkem srpna mi zavolal Miloš Říha, jestli bychom se mohli potkat. Oslovil mě s tím, že patřím mezi kandidáty na pozici druhého asistenta. Z toho později vyplynulo, že si vybral právě mě. Jsem za to vděčný, cítím obrovský závazek a zodpovědnost. A zároveň chci poděkovat jak jemu, tak vedení mého současného klubu v Sokolově, že mi tu práci umožňuje. Stejně jako Liberci a Karlovým Varům, že jsem mohl být v extralize, protože tam to vlastně všechno začalo.“

Vracel jste se i z toho důvodu, že jste dva roky pořádně nemohl být s rodinou. V Sokolově vedete celý sportovní úsek, ale jste tam doma. Do toho však vstoupila reprezentace, což je časově taky náročná, nicméně spíš nárazová záležitost. Zvažoval jste pro a proti, nebo jste do toho šel hned?

„Milošovi jsem řekl, že v momentě, kdy si mě vybere, tak do toho jdu. Jak jsem řekl, byl jsem jedním ze skupiny kandidátů, takhle jsme se po první schůzce rozešli. Miloš mi sám řekl, že by byl velmi rád, abych pokračoval ve své každodenní práci v Sokolově. Jsme partnerským klubem Karlových Varů, ale nejsme jejich farmou. O drtivé většině hráčů rozhodujeme sami, máme je pod smlouvami u nás.“

Bylo vaší podmínkou, abyste mohl pokračovat?

„Takhle bych to nechtěl říct. Samozřejmě podmínkou bylo, aby mě klub uvolnil pro potřeby reprezentačních akcí. Takže jsem rád, že to mohlo dopadnout tímhle způsobem a že to tak nakonec i dopadlo.“

První turnaj se hraje v listopadu. Jak vypadá váš program ohledně reprezentace?

„Zůstáváme v kontaktu s Milošem Říhou i Robertem Reichlem. Oba jsou zkušení trenéři, bývalí vynikající hráči, kteří jinde než u nároďáku nemají úvazek. Oni to prioritně mají sledovat, včetně Evropy a zahraničí, extraligu sledujeme všichni. Voláme si, do listopadového turnaje Karjala se sejdeme osobně na mítinku celého realizačního týmu. To by mělo být v polovině října.“