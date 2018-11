Řepík: Finanční problémy ve Slovanu nemáme, není si na co stěžovat

Čeká vás první zápas pod trenérem Říhou. Bude to nějaký rozdíl oproti minulým letům?

(usměje se) „Těžká otázka. Nevím, jaký to bude rozdíl. Každý trenér má nějaký svůj náhled a systém. Uvidíme, jak to bude vypadat. Pana Říhu jsem zažil minulý rok v Bratislavě. Nevím, jestli bude hrát podobný styl nebo se to nějak bude odlišovat.“

Jak říkáte, zažil jste ho ve Slovanu. Neptali se vás ostatní kluci z národního týmu na něj?

„Vůbec, s nikým jsem se o tom nebavil. Všichni věděli, že jsem pod ním hrál, ale vyloženě jsme se o tom nebavili. Myslím si, že je do toho natěšený. Celý coaching staff (realizační tým) do toho bude zapálený. Doufám, že nám to bude fungovat i na ledě.“

Trenér Říha říkal, že už je na střídačce klidnější. Přijde vám to tak?

„Nevím, jaký bude teď. V kabině je v pohodě, na střídačce to jsou samozřejmě občas emoce, je do toho zapálenej. To ale bylo na klubové úrovni, uvidíme, jak to bude vypadat na střídačce národního týmu. Už toho spoustu zažil, má k tomu věk. Myslím, že se bude chovat v pohodě, jak by měl trenér národního týmu.“

Jak vypadá Říhův styl?

(přemýšlí) „Určitě bude chtít hrát ofenzivní styl. Na mítinkách nám řekne něco ohledně soupeřů, ale nebude nás úplně svazovat nějakou teorií. Bude chtít, abysme si to užívali a hráli hokej. Všichni kluci jsou výborní, proto jsou v reprezentaci, takže by měli něco umět. A měli bysme to taky ukázat na ledě. Trenér tomu bude dodávat klid. Mohlo by to být dobré.“

Je spíš takový, že úplně nebazíruje na systému, ale spíš na nějaké vyhecování nebo nabuzení týmu?

„Mítinky určitě budou, ne že by žádné nebyly, ale myslím si, že nebudeme nějak extra svázaný. Že umí motivovat, to všichni víme. Předvedl to v ruských týmech, že je dostal do play off nebo s nimi šel daleko, i když se s nimi tolik nepočítalo. Tohle on umí, tak doufejme, že to bude fungovat i tady.“

Bude čtvrteční zápas se Švédskem více svazující s ohledem na to, že půjde o výroční zápas ke 110 letům českého hokeje, v novým dresech a pod novým realizačním týmem?

„Nevím, jestli svazující, ale je to první zápas doma se Švédama, těžkej soupeř, určitě budou připravení. Určitě se budeme chtít pod novým trenérem předvést. Pro něj je to také první akce, takže se bude koukat na hráče, jak vypadají, aby to směřoval k mistrovství světa i do dalších turnajů. Nějak nervózní z toho, že je výročí a dalších věcí, nebudu. Jsem rád, že u toho můžu být. Zahrát si tady na Spartě, kde jsem v mládí strávil spoustu let. Zahrál jsem si tady za Spartu, teď si tu můžu zahrát za nároďák. Hlavně jsem rád, že jsem se sem dostal a můžu tady být.“

Čeká vás premiéra v nových dresech. Jaký z nich máte dojem?

„Zezačátku to byl takový nezvyk. Co já odmalička sleduju hokej, tak tam byl státní znak. Svaz k tomu měl ale důvod, proč to takhle udělal. Jak už někdo říkal, koneckonců je jedno, co bude na dresu, hlavně, aby to pomohlo zase k úspěchům. To je důležitý. Mně to nepřipadá zase tak špatný, jak to na začátku někdo komentoval.“

Je to asi hodně o zvyku, že?

„Samozřejmě. Je to úplně jiný než státní znak, tak k tomu byla spousta lidí skeptická. Ono až se to trochu obnosí na zápasech, lidi to uvidí. A kéž by se v těch dresech dařilo, sbíraly medaile, tak myslím, že to pak bude úplně jedno.“

Slovan na tom v KHL opět není úplně dobře. Jste rád, že si můžete odskočit do reprezentace?

„Nedaří se nám úplně podle představ. Na druhou stranu furt jsme kousek od play off. Pomohlo nám i to, že změnili bodový systém, že za vítězství nejsou tři body, ale jen dva. Kolem osmičky je to tam teď našlapaný, ztrácíme čtyři body, což není moc, ale musíme začít vyhrávat s těžkými soupeři. Pár jsme jich vyhráli, ale většinou to byly týmy kolem nás, se kterými jsme si to rozdali. Abychom ale měli šance se do play off vůbec dostat, musíme porážet i těžší soupeře.“

Těžší soupeři vás dvakrát přejeli na výjezdu ve Vídni (CSKA 0:9, Petrohrad 0:7). Nebylo to šílené?

„Tam nám to vůbec nevyšlo. S CSKA to bylo jednoznačný, přejeli nás, z mého hlediska byli lepší jak Petrohrad. Nejtěžší tým, se kterým jsme zatím hráli. S Petrohradem to bylo do půlky zápasu 0:1, až do půlky třetí třetiny 0:4, což samozřejmě není dobrý, ale nevypadalo to úplně tak strašně, pak se nám to tam sesypalo ke konci zápasu, nechali jsme si dát další tři góly. Samozřejmě 16 gólů za dva zápasy není dobrá vizitka, taky jsme si k tomu něco řekli. Další zápasy jsme neodehráli úplně špatně, ale vždycky uděláme nějaké chyby a nedovedeme to ke konci, jaký bychom chtěli.“

Neříkal jste si s CSKA za stavu 0:9, abyste hlavně nedostali desítku?

„Asi jo, ale podle mě už je jedno, jestli je to 9 nebo 11. Nedostat deset, to je takové klišé. Samozřejmě jsme se snažili, abysme nedostali tolik gólů vůbec, ale z mého hlediska to bylo úplně jedno. Nebylo to dobrý, v tom zápase už člověk chce, aby to skončilo, a on se naopak táhne ještě víc, než bysme potřebovali.“

Proč jste znovu podepsal ve Slovanu po těch událostech ohledně financí, které jste tam osobně zažil?

„Chtěl jsem si jít zahrát ještě ven a úplně jsem neměl nabídky z jiných týmů KHL. Teď nemáme žádné finanční problémy, že by se neplatilo a tak. Zatím všechno probíhá v pohodě. Lákalo mě i to, že tam šel trenér Országh, že by to pod ním mohlo být dobré. Proto jsem se rozhodl jít do Bratislavy.“

Jste v Bratislavě spokojený, když se ohlédne od výsledkové stránky?

„Zatím nemáme žádné problémy s placením, některý týmy v KHL jsou na tom možná ještě hůř. Jinak všechno kolem klubu – zázemí, zaměstnanci – tam není si na co stěžovat.“

Je velké plus, že z Bratislavy to máte blízko domů?

„Tak jako kdybych měl nabídku z Magnitogorsku, tak tam asi půjdu. Nabídka ale nebyla a chtěl jsem si jít zahrát ještě ven. KHL je přeci jen jedna z nejlepších lig v Evropě, takže jsem chtěl pokračovat. Přišla tahle nabídka, jiná nebyla, tak jsem se pro to rozhodl.“

I když je to ještě daleko, znamená pro vás mistrovství světa v Bratislavě větší motivaci?

„Je to daleko, ale proto sem jezdím, chci reprezentovat, vždycky to pro mě byla čest. Samozřejmě bude záležet na mých výkonech, jaké budu předvádět v Bratislavě i v nároďáku, když dostanu pozvánku. Bylo by hezké si na Slovensku zahrát, kousek od Čech. Bude to něco podobného jako mistrovství v Praze, každý zápas bude vyprodaný, kolem bude spoustu českých fanoušků.“

