Kovář o řádění v KHL: Pořád nás baví vyhrávat. Co říká o bratrovi a NHL?

Jekatěrinburg má v KHL úžasnou sérii, vyhráli jste 25 z 26 zápasů. Co k tomu říct?

„K tomu se ani nic moc říkat nedá. Nepamatuju, že by nějaký tým měl takovou sérii. Všichni si toho strašně vážíme. To, co nás nejvíc baví, je, že nás pořád baví vyhrávat. Jsou chvíle, kdy v sezoně vyhrajete pět, šest zápasů za sebou a už vás další výhra ani netěší, ale my jich udělali 15 a pořád jsme se těšili na tu další. U nás to není tak, že bychom vyhrávali 5:1 nebo 6:1, většinou to jsou boje do poslední minuty. Tím víc si toho vážíme.“

Co se změnilo? Jekatěrinburg v minulosti nebýval úplně favorit KHL…

„Když jsem tam před pěti lety přišel, tak to byl suverénně nejhorší klub ligy, třikrát za sebou byli na posledním místě, byl to nejchudší klub. Tím, že jsme první dva roky s nejmenším rozpočtem udělali play off, tak se tam hokej hodně pozvednul. Dva roky zpátky přišel nový bohatý sponzor, který dal do rozpočtu víc peněz. Už loni se přivedli docela slušní hráči, měli jsme docela dobré výsledky, ale chyběli nám rozdíloví hráči. Třeba, když jsme v prvním kole play off prohráli s Magnitkou, jsme v celé šestizápasové sérii nedali jediný gól v přesilovce. Letos jsme podepsali nové cizince, rozdílové hráče, které jsme loni neměli. To jsou přesně ti kluci, kteří i v zápasech, které hrajeme 0:0, dají rozhodující gól v přesilovce. Tohle jsme neměli, abychom patřili mezi top týmy. Letos to máme.“

Nemusíte euforii už nějak krotit?

„Máme rozumného trenéra, což je v tuhle chvíli hrozně důležité. Umí udržet pozitivní náladu, ale nedá nám zpychnout a nosit nosánky nahoře. Na druhou stranu, jak už jsem říkal, ty zápasy nevyhráváme 6:1, ale máme myslím tři výhry 1:0, spoustu výher 2:1... Velká většina, třeba 22 z 26 zápasů, byla do poslední minuty. Nemáme právo si myslet, že jsme nějak mnohem lepší než ostatní. Nejlepší výsledky máme kvůli nějaké pokoře. Proto si ji pořád i každý den na trénincích snažíme držet a hlídat, aby nám někam neutekla.“

Sám patříte mezi nejlepší brankáře KHL. Změnil jste něco v tréninku oproti dřívějšku?

„Za poslední dva roky jsem toho změnil hodně. Myslím si, že mi to dost pomohlo. Snažil jsem se co nejvíc přizpůsobit modernějšímu, novodobému hokeji. Chtěl jsem zlepšit nedostatky, které jsem na sobě cítil. Těmi posledními výsledky jsem si dokázal, že to byla správná volba.“

Dá se ta změna nějak víc přiblížit?

„Snažím se přemýšlet, co nejvíc vyhodnocovat situace, třeba vyjet, dostat se co nejvíc z brány, pak jsou zase situace, kdy je potřeba v bráně zůstat. Celkově chci být co nejvíc komplexní, naučit se situace co nejvíc číst, s čímž jsem problémy neměl, ale pak se v nich samozřejmě cítit jistý.“

Máte teď životní formu?

„To si řekneme až po sezoně. (usměje se) Strašně nerad bych někdy v březnu mluvil o tom, že jsem měl v září a říjnu nejlepší formu a pak jsme vypadli v prvním kole play off. Doufám, že až si v květnu naleju na zahradě víno, tak budu moct říct, že tohle byla životní sezona.“

Reprezentačních srazů jste zažil už hodně. Je to teď s vaší formou nějaké jiné?

„Snažím se nekoukat na to, co bylo. Už je to hodně let zpátky, co jsem začal jezdit. Myslím, že je to už sedm let, co jsem byl na první Euro Hockey Tour, to už je nějaký pátek. (usměje se) Teď jsem v reprezentaci nějakou chvilku chyběl, takže jsem rád, že jsem tady a spíš koukám dopředu na to, co bude.“

Teď patříte už mezi zkušenější hráče…

„On ten hokej se takhle mění, už poslední čtyři roky patřím v šatně ke starším hráčům. Myslím si, že tady v reprezentaci není vůbec moc, co říkat, protože sem jezdí kluci, kteří hokej hrát umí. Budeme spolu pohromadě šest dní a ani není čas na to, aby někdo někomu něco radil. Každý se bude hlavně starat sám o sebe, to bude nejlepší, co nám pomůže k lepším výsledkům, protože tady není třeba hrát si na machra a někomu radit.“

Máte velkou touhu přenést si formu z KHL i do národního týmu?

„Rozhodně! Proto jsem tady. Kdybych ji neměl, tak jsem se trenérům omluvil a nejezdil bych sem, užil bych si tři dny volna doma s rodinou. I manželka si ale přála, abych jel a ukázal, že pořád umím chytat. Takže jsem tady a doufám, že to ukážu.“

Snažíte se nějak euforii předávat i bratrovi Janovi, který v Americe prožívá horší časy v boji o smlouvu v NHL?

„Nemyslím si, že prožívá horší časy. Nemusím mu nic předávat, už má zkušenosti a něco už dokázal. On moc dobře ví, v jaké je situaci, co pro něj teď bude nejlepší. Teď mu nezbývá nic jiného, než počkat, co bude. Uvidíme, jak se to u něj vyvrbí, jestli tam rok zůstane, nebo se budeme potkávat třeba někde v Evropě.“

Prožíváte jeho situaci nějak vnitřně i vy?

„Ne vnitřně, ale prožíváme to spolu. Jak on sleduje moje zápasy a výkony, tak já samozřejmě sleduju jeho, i když teď máme mezi sebou dost velkou časovou propast, že se většinou střídáme v posteli. On jde spát, já vstávám a naopak. Každý den ale tak nějak řešíme, co se kde děje na druhých koncích světa.“

Co očekáváte od nového reprezentačního trenéra Miloše Říhy?

„Od trenéra nemám očekávání, mám ho teď sám od sebe. Můj hlavní cíl je udržet to, na čem poslední dobou pracuju, odvést tady co nejlépe moji práci.“

Znáte ho už z minula?

„Jako protivníka. Pamatuju si, když od půlky zápasu začal přestupovat zezadu ze střídačky dopředu, otvíral hráčům střídačku a většinou byl hodně blízko rozhodčím.“

