Hrubec čekal jásot a nic nepřišlo: Napadlo mě, že jsme asi vyhráli

Po dvou třetinách skóre nevypadalo z českého pohledu vůbec dobře. Finsko mělo tříbrankový náskok, pohodu. Rejdilo v pásmu národního týmu, jak chtělo. Využívalo každou díru, páchalo škody.

„Řekli jsme si o druhé přestávce, že když dáme jeden gól, tak to pro Finy bude velká rána. A potvrdilo se. Oni jako kdyby po tom našem prvním gólu nevěděli, co s námi. Přišlo mi, že ztratili tu svoji pohodičku, najednou druhý gól, panika a bylo to,“ komentoval Hrubec úsek zápasu, kdy Česko do 52. minuty srovnalo na 3:3.

V kabině se prý žádná velká bouře neodehrávala. „Sice jsme dostali tři góly, ale celkově bych neřekl, že by byl náš herní projev nějak špatný. Fini jsou strašně silní v tom, že skvěle nahazují od modré čáry jenom tak z ruky. A pak ty teče? Neskutečné. Kolikrát to bylo jen o tom, zda mě to trefí, nebo ne. Mnohdy byla halda těl přede mnou a jen jsem čekal, odkud to přiletí. Je to o tom, jestli vás puk trefí, jestli tam dobře stojíte, zda jste blízko protihráčům,“ vypočítával český brankář. Po třetím gólu už svoje království zavřel.

A v nájezdech Češi rozhodli díky němu a dvěma proměněným akcím Dominika Kubalíka. „Po tom prvním gólu jsem měl sebevědomí si něco dovolit, tak jsem šel u druhého pokusu do kličky, zkusil jsem něco, co občas vytáhnu. A dopadlo to dobře,“ popisoval svoji bekhendovou kličku, kdy brankáři poslal puk mezi nohama za čáru. „Údajně měl jet tedy Petr Zámorský. Ale někdo na mě zařval ze střídačky ať jedu já, tak jsem poslechl a vrátil se zpátky. Nevím, od koho ten pokyn přišel, ale nebránil jsem se,“ vybavoval si ještě.

A pak už to bylo na Hrubcovi. Nakonec o svém zákroku neměl moc přehled. „Ten hráč chtěl puk za mě zasunout, ale jak tam byl beton, tak kličku nedotáhl k dokonalosti. Já ani nevěděl, že to dopadlo dobře. Padal jsem na zadek a jen čekal, zda uslyším diváky, nebo ne. Ohlédl jsem se a puk se tam válel vedle tyčky z té dobré druhé strany, tak mě jen napadlo, že to jsme asi vyhráli,“ usmíval se Hrubec.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:53. Hakulinen, 22:57. Puustinen, 27:21. Rajala Hosté: 42:08. Bulíř, 42:50. Lenc, 51:24. Kundrátek, . D. Kubalík Sestavy Domácí: Ortio (Vehviläinen) – Leskinen, Hakanpää, Virtanen, Lindbohm, Vainio, Jokipakka, Lukka, Friman – Puustinen, Palve, Junttila – Rajala, Ruotsalainen, Hakulinen – Ojamäki, Kalapudas, J. Peltola – Sallinen, J. Lajunen, H. Ikonen. Hosté: Hrubec (Bartošák) – Polášek, O. Němec, Jordán, Zámorský, Štencel, Kundrátek, J. Krejčík, D. Musil – Sekáč, Novotný, Nestrašil – Lenc, R. Hanzl, D. Kubalík – H. Zohorna, Bulíř, T. Zohorna – O. Beránek, O. Roman, Tomášek – P. Zdráhal. Rozhodčí Öhlund, Nord – Elonen, Nikulainen Stadion Tampereen jäähalli

Němcův návrat do reprezentace? Přemlouval ho i Zábranský z Komety 720p 360p REKLAMA