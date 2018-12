Finsko - Česko 3:4sn. Parádní obrat! Říhova parta oloupila seveřany

Juuso Puustinen poslal Finy v zápase Channel One Cupu do dvougólového vedení nad Českou republikou • Michal Beránek / Sport

Už se zdálo, že schytají další výprask od severských bruslařů, nakonec se ale radují ze sladkého vítězství. Čeští hokejisté porazili v prvním zápase Channel One Cupu výběr Finska 4:3 po samostatných nájezdech. Do úvodního duelu druhé mise tým nového kouče Miloše Říhy ale vstoupil velice špatně, v půlce zápasu se Suomi prohrával již 0:3. Češi však náskok stáhli a nakonec si z finského Tampere odvezli dva body do tabulky Euro Hockey Tour. O výhře rozhodl v nájezdech útočník Dominik Kubalík. Národní mužstvo se nyní přesouvá do Moskvy, kde se v sobotu utká s ruskou sbornou.