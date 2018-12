Říha o obratu z 0:3 na 4:3: Zkušení ukázali mladým, že ještě není konec

Video k článku 720p 360p REKLAMA Němcův návrat do reprezentace? Přemlouval ho i Zábranský z Komety VŠECHNA VIDEA ZDE

Bylo vidět, že jste se na Finy dobře nachystali, nenechali je v úvodu jezdit. Ale proč pak přišel výpadek, že mezi koncem první třetiny a 30. minutou soupeř odskočil na 3:0?

„Zase tam byly ty naše vlny. Finové do nás začali na začátku chodit, ale my na to dobře zareagovali a vytvořili si spoustu šancí, jenže jsme je neproměnili. Oni z minima vytěžili maximum, dali nám gól a trochu se uklidnili. A pak začali hrát svůj hokej. My se malinko zbláznili, že jsme chtěli hned vyrovnat a propadali. V půlce zápasu už jsme trochu přeházeli pětky, dali tomu malinký impuls. V klidu jsme si vysvětlili, jak bychom chtěli hrát, což kluci stoprocentně splnili, a proto se to otočilo.“

Nebál jste se za stavu 0:3 průšvihu? Chvílemi ten finský pohyb vypadal až obludně.

„Nebál, proto tam máme zkušené hráče. Ukazují mladým, že ještě není konec. Nastavili jsme, že zápas prostě končí až v 60. minutě. Pořád je o co hrát. Buď o čest, nebo o další zápas. Kluci to dokázali, klobouk dolů před nimi.“

Byli zkušení hráči slyšet i o přestávce před třetí třetinou, kdy se tým rozjel k obratu?

„My jsme v šatně v tu chvíli nebyli, nechali jsme to na nich. Byli jsme jim pak říct, co bychom od nich potřebovali, jak by se výsledek mohl změnit. Oni to splnili, ale za stavu 3:3 jsme zase to začali tahat po rozích, místo toho, abychom všechno tlačili do předbrankového prostoru. To jsou právě ty vlny, které se musíme naučit minimalizovat.“

Je to pro vás velká výhra?

„Samozřejmě. Prohrávat ve Finsku 0:3 a obrátit zápas? To má velkou cenu. Finové se svojí obrannou a poctivou hrou takových zápasů pustili málo. Pořád se nám to ale všechno rodí a tvoří. Jsou tady zase noví hráči. Když ale budeme minimalizovat vlny a chyby, které jsme udělali třeba při druhém gólu, může to k něčemu vést.“

Finsko je bruslařsky úplně jinde. Ale byl to důkaz, že když se udrží systém, dá se i tenhle limit překonat?

„Pokud budeme plnit věci, které jsme si řekli, a které jsme trénovali, soupeř se nedostává do šancí. Teď to bylo vidět. Dostávali se k nám do třetiny, ale spíš byli po rozích, to vlastně tlak nebyl. Eliminovali jsme je. Bylo na nás znát, že ne všem jdou nohy. Kluci přijeli na sraz dost utahaní, na poslední chvíli a trénink jsme měli docela intenzivní. Bruslařsky se ale Finům pomalu vyrovnáváme. Mladí hráči s nimi jezdit dovedou, takže to neberu jako nějakou neměnnou věc. A pokud hrajeme takticky, jak se domluvíme, hned to vypadá ještě lépe.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:53. Hakulinen, 22:57. Puustinen, 27:21. Rajala Hosté: 42:08. Bulíř, 42:50. Lenc, 51:24. Kundrátek, . D. Kubalík Sestavy Domácí: Ortio (Vehviläinen) – Leskinen, Hakanpää, Virtanen, Lindbohm, Vainio, Jokipakka, Lukka, Friman – Puustinen, Palve, Junttila – Rajala, Ruotsalainen, Hakulinen – Ojamäki, Kalapudas, J. Peltola – Sallinen, J. Lajunen, H. Ikonen. Hosté: Hrubec (Bartošák) – Polášek, O. Němec, Jordán, Zámorský, Štencel, Kundrátek, J. Krejčík, D. Musil – Sekáč, Novotný, Nestrašil – Lenc, R. Hanzl, D. Kubalík – H. Zohorna, Bulíř, T. Zohorna – O. Beránek, O. Roman, Tomášek – P. Zdráhal. Rozhodčí Öhlund, Nord – Elonen, Nikulainen Stadion Tampereen jäähalli