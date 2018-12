Němec po lekci od Rusů burcuje: Každý někdy takovou nálož zažije

Kde hledat příčiny vysoké porážky?

„Nemůžeme hrát přes 20 minut v oslabení, to je hlavní věc. Vzalo nám to hrozně moc sil. Třeba jít dvakrát ven za šest hráčů? To si takhle zkušený tým musí umět pohlídat. Myslím, že když jsme hráli první třetinu v pěti, dokázali jsme Rusy dostat forčekem pod tlak. Jenže jak jim to tam začalo v přesilovkách padat, bohužel je známe... Najednou si dělali, co chtěli. Přesilovky jim strašně moc pomohly.“

Většina faulů nic neřešila, nepřicházely ve chvíli, kdy mohly zabránit průšvihu. O to víc štve počet hráčů na trestné?

„Byly tam i hodně sporné zákroky, ale to je jedno, tohle hodnotit nechci. Prostě jsme prohráli, dostali dardu a musíme se z toho otřepat. V neděli je nový den, do dalšího zápasu je potřeba jít s čistou hlavou.“

Po vaší střele srovnával Dominik Kubalík na 1:1, byla to vaše nejlepší pasáž. Tam chtělo být trpělivější?

„Nějaké další šance jsme měli pak i za stavu 1:2 a dalo se na ně dotáhnout. Jenže zase nás potopily zbytečné fauly. Není možný, abychom hráli v první třetině 10 minut v oslabení a ve faulech pokračovali ještě pak dál.“

Co tahle facka s mužstvem teď udělá?

„Každý hráč aspoň jednou takovou nálož zažije. Jsou tady zkušení hráči i mladí. My starší jsme tady teď od toho, abychom ostatním pomohli s tím, že tohle byla zkrátka špatná sobota. V neděli musí být hodně věcí jinak, abychom turnaj zakončili výhrou. Tentokrát jsme rozhodně nepomohli našim gólmanům, tohle se musí zlepšit. Hlavní je ovšem vyčistit hlavu, abychom byli na Švédy připraveni. Chceme ten turnaj zakončit jinak.“

Jak jste sám spokojený s chytáním mezinárodního tempa po návratu do reprezentace?

„Nebudeme si nic nalhávat, je to o dva levely někde jinde než česká extraliga. Třeba prvních deset minut s Finama jsem si na tempo zvykal, ale teď už nohy jdou. S Ruskem nás ale stejně zabily úplně jiný věci než pohyb.“

Je pozitivem před Švédy rozstřílený Dominik Kubalík?

„Je jedním z nejlepších hráčů švýcarské ligy, vede tam bodování. Musíme se k němu ale přidat i my ostatní. Nemůže to stát jen na jednom hráči a jednom střelci.“