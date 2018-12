Střelec Kubalík se zlobil po výprasku od Rusů: Hrozně hloupá vyloučení

Proč vás Rusko tak spláchlo?

„Myslím, že první tři střídání byla docela slušná, ale hned potom jsme šli do oslabení a dá se říct, že ve čtyřech jsme strávili půlku zápasu. Ani nevím, kolik přesně těch oslabení bylo. Poučením musí být, že nelze dostat Rusy takhle hrozně na koně tím, že budou mít tolik přesilovek.“

Zazdila zápas tentokrát mizerná disciplína?

„Byla tam hrozně hloupá vyloučení, která jsme si nepohlídali. Ať jsme hráli v šesti, nebo takové ty fauly hokejkou. Oni na to čekali, přesilovky jsou jejich doménou. To je něco, v čem se oni vyžívají. Takže ano, myslím, že to byl náš největší problém. Všichni přitom víme, že když dostaneme Rusáky do přesilovek, dovedou to skvěle sehrát. Přesně to jsme si říkali, že dělat nebudeme, ale bohužel se to stalo.“

Proč podle vás tenhle zásadní pokyn s příchodem na led najednou odletěl někam daleko?

„Tohle tak vědět... Jestli to možná bylo přemírou snahy? Možná taky dost velkým respektem, který jsme k nim měli. Ale fakt nevím. Každopádně tenhle zápas musíme teď škrtnout, úplně zapomenout, že vůbec byl a v neděli začít se Švédy úplně jinak.“

Nesemlela vás třeba i hodně divoká atmosféra v zaplněné hale?

„Není to nic příjemného, to všichni dobře víme. A o to víc tady v Rusku, když přijde hodně lidí a jsou pak takhle ve varu. Ale nemyslím si, že by nás nějak semlela, to spíš jim hrozně pomohla, my v O2 areně s lidmi v zádech také asi hrajeme jinak. Teď řeknu, že bolí jakákoliv prohra, nejen proto, že to bylo 2:7. My hlavně nesmíme hrát s přehnaným respektem.“

Vy ho tedy moc nemáte. Poté, co jste rozhodl zápas s Finy jste teď vstřelil jediné české dva góly Rusům...

„Ve čtvrtek to bylo po tom vítězném nájezdu přece jen o dost veselejší. S Ruskem byly moje góly vlastně úplně k ničemu. Jsem za ně samozřejmě rád, je to snad taková malinkatá pozitivní věc, kterou si ze zápasu odnáším, ale jinak to bylo špatné.“