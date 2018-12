Česko - Rusko 2:7. Debakl od sborné! Soupeř vládl, skóroval jen Kubalík

Rozjetou sbornou Češi nezastavili, dostali sedm branek

Sborná šla znovu do vedení ještě před polovinou první třetiny a do konce druhé části navýšila náskok na 5:1. Rusové, v jejichž řadách skórovali dvakrát Andrejové Loktionov a Kuzmenko, si tak připsali druhou výhru v domácím podniku série Euro Hockey Tour a v neděli se v Petrohradu utkají pod širým nebem s Finy o turnajový primát.

Zároveň Rusové zúčtovali s Čechy, kteří byli jejich jedinými přemožiteli na předchozím turnaji Karjala v Helsinkách. I přes porážku 2:5 ho sborná v listopadu vyhrála.

V neděli zakončí český výběr vystoupení na turnaji zápasem se Švédy a stále může ještě pomýšlet i na konečnou druhou příčku, na níž mají nyní Finové o dva body více. K tomu ale potřebuje pomoc Rusů a vlastní výhru nad Tre kronor. Hrát se bude opět v Moskvě od 12 hodin SEČ.

Hosté začali slibně, když Hynek Zohorna prověřil hned zkraje dobrou ranou Sorokinovu pozornost. Furch na druhé straně vychytal Kaprizova. Jenže už ve třetí minutě přišlo špatné střídání a dvě vteřiny před vypršením trestu pro českou střídačku propálil Furcha nekompromisní ranou Tokranov.

Uteklo však jen 52 vteřin, Němec napřáhl na modré čáře a clonící Kubalík sklepl kotouč mimo Sorokinův dosah, což po dlouhém čekání potvrdil i sudí u videa. Nejistoty sborné mohl hned vzápětí využít Nestrašil, který se dostal do dobré pozice k zakončení, jenže bekhendem zamířil těsně mimo tyče.

O chvilku později ale fauloval Roman a Rusové znovu trestali, když ranou bez přípravy trefil mezírku pod Furchovým levým betonem Prochorkin. Rusové byli zpět na koni a hosté místy nevěděli, kde jim hlava stojí.

Následovala série faulů českého týmu, sborná hrála necelou minutu dokonce i přesilovku pět na tři, v níž zakončoval Gusev, ale Furch se stihl proti jeho zakončení bez přípravy včas přesunout.

Druhá třetina přinesla velkou převahu ruského celku, která se promítla nejen do počtu střel mezi tyče (11:1), ale i do skóre. Ve 24. minutě se po vyhraném buly Loktionov nerozpakoval a ranou zápěstím vymetl levý horní roh Furchovy branky.

Ve 33. minutě se museli fanoušci znovu na dlouhou dobu zabavit, když sudí konzultoval s videorozhodčím, zda puk po pokusu Kaprizova přešel před Furchovým zákrokem lapačkou brankovou čáru. Po desetiminutovce u videa byl gól potvrzen. V 38. minutě navíc rozebrali české řady Kablukov se zakončujícím Kuzmenkem.

Do třetí dvacetiminutovky už naskočil na led místo Furcha náhradník Hrubec, ale ani on si čistý štít neužil dlouho, neboť na 6:1 zvýšil brzy Kuzmenko. Hrozivý rozdíl ve skóre mohl alespoň trochu zmírnit Hanzl, jenž už posílal kotouč do prázdné branky, jenže Sorokin vytáhl fantastický zákrok a patkou hole nasměroval puk do bezpečí.

V 53. minutě dostal pětiminutový trest Musil, a co se nepovedlo Hanzlovi, vylepšil Kubalík. V oslabení pláchl Rusům a s přehledem překonal Sorokina. Jenže o chvilku později hráli domácí přesilovku čtyři na tři, Loktionov si na kruhu pro vhazování srovnal puk na holi a přesně našel nepokryté místo mezi Hrubcovými betony.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:16. Tokranov, 07:48. Prochorkin, 23:40. Loktijonov, 32:09. Kaprizov, 37:07. Kuzmenko, 42:27. Kuzmenko, 56:06. Loktijonov Hosté: 05:08. D. Kubalík, 53:02. D. Kubalík Sestavy Domácí: I. Sorokin (Šesťorkin) – Nestěrov, Blažijevskij, Gavrikov, Tokranov, Antipin, Jelesin, Pedan, Alexej Vasilevskij – Grigorenko, Loktijonov, Kaprizov – N. Gusev, Prochorkin, Barabanov – Kadějkin, Andronov, S. Plotnikov – Kuzmenko, Kablukov, Ketov – Šalunov. Hosté: Furch (Hrubec) – O. Němec, Polášek, Zámorský, Jordán, Kundrátek, J. Kindl, D. Musil, F. Pavlík – Sekáč, Novotný, D. Kubalík – Lenc, Bulíř, Nestrašil – H. Zohorna, T. Zohorna, R. Hanzl – P. Zdráhal, O. Roman, Tomášek – O. Beránek. Rozhodčí Heikkinen, Vikman – Lazarev, Otmachov Stadion VTB Ice Palace Návštěva 12491 diváků

Finsko odčinilo kolaps s Čechy! Otočilo duel se Švédy

Finští hokejisté porazili v severském derby na Channel One Cupu v Moskvě Švédsko 3:2 a napravili úvodní kolaps v utkání s českou reprezentací. Prožili při tom další velký obrat, tentokrát ale v opačném gardu. Ještě na začátku 38. minuty prohrávali 0:2. Vítězný gól dal v čase 57:25 Jani Lajunen.

Finové, kteří přicestovali do Moskvy společně s českým týmem v pátek z Tampere, byli na začátku v útlumu. Jako kdyby nemohli vyhnat z hlav čtvrteční porážku 3:4 v nájezdech, kterou utrpěli přes vedení 3:0 po dvou třetinách. Za úvodní dvacetiminutovku vystřelili jen dvakrát na branku a švédský gólman Reideborn měl minimum práce.

Když se navíc provinil proti pravidlům držením v páté minutě Hakanpää, poslal ho už po 17 sekundách zpět do hry Lindqvist. Přestože další přesilovku Švédové nevyužili a museli se bránit ve třech proti čtyřem a krátce také dvojnásobné početní výhodě soupeře, svůj náskok zvýšili.

Na začátku 26. minuty Norman přetlačil u zadního hrazení Palveho, předložil puk před branku nehlídanému Larssonovi a ten zakončil parádním blafákem do bekhendu. Právě Palve pak ale odčinil své zaváhání nejlepším možným způsobem, když ve 38. minutě v přesilovce snížil ranou z kruhu do horního růžku.

Finy gól nabudil a ve třetím dějství dokonali obrat. Ve 45. minutě Puustinen nahodil puk od modré čáry a clonící Kalapudas potvrdil, že teče jsou obrovskou finskou zbraní - 2:2. Když už se zdálo, že i třetí zápas turnaje půjde do prodloužení, dokonal Lajunen za zády gólmana Reideborna dílo Hietanena, jenž v přesilovce z mezikruží trefil horní tyč, od níž se puk odrazil do levé tyčky a kousek před brankovou čáru.

Hokejový turnaj Channel One Cup v Moskvě, součást Euro Hockey Tour:

Rusko - ČR 7:2 (2:1, 3:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 5. Tokranov (Plotnikov, Gusev), 8. Prochorkin (Plotnikov, Gusev), 24. Loktionov (M. Grigorenko), 33. Kaprizov (M. Grigorenko, Něstěrov), 38. Kuzmenko (Kablukov), 43. Kuzmenko, 57. Loktionov (Tokranov, Gusev) - 6. D. Kubalík (Němec), 54. D. Kubalík. Rozhodčí: Vikman, Heikkinen (oba Fin.) - Lazarev, Otmachov (oba Rus.). Vyloučení: 4:8, navíc Prochorkin 10 min. - Musil 5 min. a do konce utkání, J. Kindl 10 min. Využití: 3:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 12.491.

Finsko - Švédsko 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 38. Palve (Leskinen), 44. Kalapudas (Leskinen, Puustinen), 58. J. Lajunen (Hietanen, Rajala) - 5. M. Lindqvist (Kellman, Boqvist), 26. E. Larsson (Norman, Wedin).

Tabulka turnaje:

1. Rusko 2 1 1 0 0 10:4 5 2. Finsko 2 1 0 1 0 6:6 4 3. ČR 2 0 1 0 1 6:10 2 4. Švédsko 2 0 0 1 1 4:6 1

Tabulka Euro Hockey Tour: