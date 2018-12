Říha po Švédech: Zasloužili jsme si vyhrát. Hokej nám ale trošku unikl

Jaký máte pocit z duelu proti Švédsku?

„Po zápase s Ruskem ho mám výborný. Vlastně po těch všech peripetiích, které jsme měli v organizaci a prostě ve všem. Řekl bych, že si kluci dnes sáhli na dno. Je vidět, že to umí. Škoda, že to nevyšlo. V první třetině měli Švédi více šancí. Ve druhé části jsme opět udělali hloupé chyby za stavu 2:0, kdy jsme měli alespoň chvíli počkat a být trpělivější. Třetí třetinu jsme nejspíš odehráli nejlépe v utkání, ale nedali jsme gól.“

Byly tam opět ty vlny, o kterých jste v předchozích zápasech mluvil?

„Byly tam znovu takové chybičky jednotlivců, u kterých to nenavazovalo. Někteří hráči stále ukazovali, že nejsou na takové úrovni, na které bychom je chtěli mít. Pořád se ale ten tým skládá a hráče stále zkoušíme. Proti Švédům mi na ledě chyběla větší jistota vzadu a pořádná rozehrávka. Když jsme jim to ale řekli, tak to hráči začali plnit. V útoku jsme byli dobrý. Opravdu je to škoda. Jsem docela zklamaný, protože si myslím, že jsme si zasloužili vyhrát.“

Jaký máte celkový dojem z turnaje?

„Klobouk dolů před kluky, kteří přijali pozvánku a odjeli takový kus cesty. Kromě zápasů s Rusy, který se nám opravdu nepovedl kvůli častým vyloučením, bych řekl, že jsme nastoupili velice slušně. Můžu říct, že dobře zjišťujeme, kde nás tlačí bota a v čem se nám naopak daří.“

Řekl byste, že tým dobře reagoval na vaše pokyny?

„Kluci si dají říct. Je vidět, že i kondičně to zvládají. Třetí třetiny z naší strany byly na turnaji nejlepší.“

Ukázal vám Channel One Cup, jak je na tom tým?

„Musíme se na to reálně podívat. Myslím, že hokej nám trošku utekl. Bude těžké ho dohnat, ale kluci chtějí jezdit, a když se k nám připojí i ostatní hráči, kteří nám vypadli, nebo je ještě máme v hledáčku, tak věřím, že se můžeme opět posunout. Když se ale podívám na naše soupeře, tak se nebojím říct, že jsou prostě dál.“

Když jste ještě nebyl na lavičce národního týmu, tušil jste, že je mezi Čechy a ostatními soupeři taková díra?

„Netušil. (usmívá se) Já se díval na nároďák jako fanoušek. Viděl jsem, že se tam dějí nějaký věci, ale člověk to konkrétně pozná, až když do toho skočí. Na velký akcích jako jsou mistrovství světa, je vidět, že ty mužstva jsou daleko silnější a mají daleko širší výběr.“

Co vás nyní čeká do další reprezentační akce, kterou budou Švédské hokejové hry? Tedy kromě kapra a salátu na Štědrý den...

„Vy my snad kapra nepřejete? (směje se) Zhodnotíme uplynulou akci a uděláme z toho nějaké výsledky. Nyní už máme extraligu a celkově Evropu tak nějak v merku, takže se začneme ještě víc zaměřovat na Ameriku, kde budeme sledovat naše hráče z NHL a AHL. Ještě nás čekají Švédské hry, kde vyzkoušíme některé kluky, které bych rád vyzkoušel. Pak už bych řekl, že budeme mít celkem jasný obrázek před mistrovstvím světa.“