Zdráhalův první gól na Švédy nestačil. Důraz byl naší bolestí, přiznal střelec

Byl to parádní moment. Čeští hokejisté téměř polovinu zápasu hráli se seveřany ve svižném tempu a dokonce nad tradičním rivalem vedli 1:0. V čase 28:21 u brány Larse Johanssona rozjela čtvrtá česká lajna skvělou akci, která nakonec skončila úspěšně za gólmanovými zády. Autor trefy na 2:0 Patrik Zdráhal se tak dočkal prvního reprezentačního gólu, za který vděčil svému parťákovi Ondřeji Beránkovi.

„Bery mi to suprově hodil před brankoviště, měl jsem to tak jednodušší. Gólman se tam zrovna posouval, tak mu to propadlo do brány,“ popisoval gólovou situaci novopečený reprezentační střelec. Zdráhalovou trefou však úspěšná česká palba skončila. Za víc než minutu už jásali jen a pouze Švédové. Díky dvěma trefám Emila Larssona byl na konci druhé dvacetiminutovky vyrovnaný stav.

Podle Zdráhala po jeho gólu přestal český tým hrát. "Švédi se pak dostali do hry a nejspíš díky tomu pak otočili zápas," řekl mladý reprezentant. Smůla pro výběr kouče Miloše Říhy nakonec vyvrcholila v 57. minutě, kdy brankáře Patrika Bartošáka překonal Michael Lindqvist. Šancí měl přitom národní tým dost, chyběla však lepší koncovka.

"Tlak jsme měli velký, ale gólman je podržel. Důraz byl takovou naší bolestí. Musíme to příště zlepšit a být hladovější," přiznal Zdráhal. Porážka se seveřany ho mrzela, z představení na Channel One Cupu ale byl spokojený. Hráče se zkušenostmi z kanadské juniorky velice těšila další příležitost, kterou od českého realizačního týmu dostal.

Jako začínající reprezentant si prý hodně vzal od zkušených borců Jiřího Novotného a Ondřeje Němce. Při těžkých chvílích, které mužstvo například pocítilo během sedmigólového debaklu s Ruskem, byli matadoři velkou oporou. „Pořád se nám snažili něco říkat. Ohromně tím pomáhali,“ prozradil Zdráhal.

V kabině národního týmu se navíc díky vítkovickým parťákům Patriku Bartošákovi a Ondřeji Romanovi cítil téměř jako doma. „Bylo moc fajn, že jsme se tady takhle spolu sešli. Byla sranda. Myslím, že to je pro vítkovický hokej velký úspěch. Kéž by se nám to ještě někdy povedlo se takhle dostat do nároďáku,“ řekl.