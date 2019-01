Říhu těší návrat Kvapila a Kováře: Mají chuť hrát. Proč chybí Kubalík? | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Poslední místo už ne! Musíme zlepšit výsledky, hlásí Říha před turnajem ve Švédsku VŠECHNA VIDEA ZDE

Z posledních šesti zápasů máte na kontě dvě vítězství a čtyři porážky. Je pro vás nyní prioritou zlepšení výsledků, nebo opět zkoušet něco nového ve hře?

„Domluvili jsme se, že tentokrát bychom chtěli zlepšit i ty výsledky. Myslím si, že ta hra nebyla z naší strany špatná. Kromě jednoho zápasu, ve kterém jsme si to prohráli sami v oslabení, jsme třeba Švédy přehrávali celý zápas. Tam byla spíš otázka té zkušenosti a od toho vstřelit gól v přesilovkách. Pro nás je to pořád zkouška, ale hodně nám to napovídá. Chtěli bychom už jít do výsledků. Nechci vykřikovat, že každého porazíme, ale budeme se určitě více zabývat výsledky. Přeci jen už se nám překlenul rok a mistrovství světa se blíží.“

Jak bylo pro vás tentokrát komplikované skládat nominaci národního týmu?

„Manažeři klubů v evropských soutěžích měli určité požadavky u některých našich hráčů, abychom jim dali volný prostor před finální fází základní části, kdy bojují o play off. Z toho důvodu chybí například Dominik Kubalík. Já to chápu. Týmy jsou na hraně play off a naši kluci jsou pro ně klíčovými hráči. My jsme se nějakým způsobem s nimi domluvili už jenom z toho důvodu, že nám odsouhlasili účast kluci, kteří nebyli minule. Především jde o hráče z extraligy, objevili se ale i další hráči jako například Radek Koblížek.“

Předpokládám, že vás hodně mrzí absence střelce Dominika Kubalíka, viďte?

„Chtěli jsme ho vyzkoušet v elitní pětce, ve které by figurovala i plzeňská dvojice Gulaš-Kovář. My těm hráčům ale nechceme dělat žádný problémy, protože jejich kluby se k reprezentaci někdy staví docela zle. Třeba minule byl problém u Kuby Nakládala. Jaroslavl ho dva zápasy před nominací nenechal hrát jenom kvůli tomu, že byl v nominaci. To mi připadá trochu zvláštní, protože kdyby o některého hráče z Lokomotivu projevila zájem sborná, tak nic neřeší a pustí ho. Myslím si, že vstřícnost klubů k naší reprezentaci by měla být daleko lepší.“

Od plzeňského dua Milan Gulaš-Jan Kovář si zřejmě hodně slibujte, že?

„V extralize to hodně předvádí. Gulaše sleduji celou sezonu a řekl bych, že je nejlepším hráčem extraligy. Kovář je hráč, který byl zkoušet NHL. Chce dokázat, že je velkým hráčem. Já si myslím, že reprezentace je krok, ve kterém to může dokázat.“

Máte jasnou představu o tom, koho k této produktivní dvojici z extraligy ve Švédsku dáte, nebo se chystáte experimentovat?

„Zkoušet asi nebudeme, ale ještě nejsme rozhodnutí. Máme zhruba tři varianty a já si myslím, že i ti hráči na to mají trošku vliv, aby si k tomu něco řekli. Teprve pak se rozhodneme.“

Jaké máte plány s extraligovým tahounem Markem Kvapilem?

„Plánujeme, že nám vytvoří druhou pětku, hlavně v přesilovce a přinese zkušenosti a klid v střelecké potenci, kterou má v extralize. Každopádně si cením, že projevil zájem reprezentovat.“

V nominaci jsou i Kvapilovi spoluhráči z Liberce – Michal Birner a Radan Lenc. Plánujete vytvořit útok Bílých Tygrů?

„Ještě uvidíme. Nechci nějak předbíhat. Já se samozřejmě těším na sraz, ale uvidíme, zda všichni v pořádku dorazí. Pak můžeme spekulovat o tom, kdo s kým bude hrát.“

Z brankářů jste pozval Šimona Hrubce a Patrika Bartošáka. Věříte pouze této dvojici, nebo s vámi do Švédska poletí ještě náhradník Roman Will?

„Ještě se rozhodujeme, jestli pojedou dva nebo tři brankáři. Jsou hodně vytížení ve svých klubech, tak existuje i varianta, že každý odchytá jeden zápas. Jasno ale bude, až odchytají poslední zápasy.“

Poslední místo už ne! Musíme zlepšit výsledky, nabádá Říhá před turnajem ve Švédsku 720p 360p REKLAMA

Zájem hráčů z NHL mě těší, ale chceme stavět i na Evropě

Máte již v hlavě nějakou kostru týmu, které by mohla startovat na mistrovství světa?

„Určitě. Z kluků hrajících evropské soutěže bychom chtěli postavit dvě silné pětky. Z Ameriky počítáme alespoň s jednou silnou pětkou, kterou bychom chtěli doplnit dvěma pětkami mladých hráčů. Byli by takovým impulsem, ale nyní ještě nevíme, kteří to budou. Každý má šanci. Mladí kluci, které jsme vzali na turnaje, se nám předvedli velice dobře. Budeme se rozhodovat až na konci. Stát se může cokoliv, nicméně v hlavách už něco konkrétního máme.“

Generální manažer Petr Nedvěd prozradil, že má spousta hráčů ze zámoří zájem reprezentovat. Jak budete postupovat, když se vám jich bude ve zdravý hlásit hodně?

„Má to tři body. Prvním jsou hráči z Evropy, kterým jsem říkal, že někteří se na mistrovství dostanou. Druhým bodem je obava z toho, abych těch hráčů ze zámoří nezval až moc. Slyšel jsem to od Vládi Růžičky, který po mistrovství světa v Minsku přiznal, že jich tolik brát neměl. Hráči z Evropy se mu usilovně připravovali a on vzal asi deset hráčů ze zámoří. Je potřeba nad tím hodně přemýšlet a od každého si něco vzít. Musíme to udělat tak, jak bude potřeba. Třetí bod je zájem hráčů z NHL, což je každopádně velice pozitivní. Omluvenek jsme dostali minimum. Vedle NHL se zajímáme i o kluky z AHL, kteří tam také hojně vystrkují růžky. Mě spíš mrzí, že těch lepších mladších hráčů nemáme dost v extralize.“

Povídejte…

„Dělali jsme si grafy a třeba Finsko má sestavě 19 mladých hráčů ze své nejvyšší soutěže, kteří mají ice time 23 minut. Švédsko má 20 hráčů s ice timem 20 minut, kdežto my máme tři hráče, kteří mají v průměru tři minuty. To mě docela mrzí. Nad tím se musíme zamyslet. My ty mladé musíme v extralize udržet. Nejde to jen tak, že nám odejdou hrát do zámoří a budou se vracet. Musíme jim prostřednictví akademií vytvořit dostatečný prostor.“

Plánujete ale případně pozvat do reprezentačního kempu před mistrovstvím světa hráče, kteří se zúčastnili světového šampionátu do dvaceti let?

„Samozřejmě. Ročník 1999 je pro nás po dlouhé době docela nejlepší. Pokud budou mít formu, tak rozhodně půjdou do přípravy na mistrovství světa.“

Na mistrovství světa vyrazíte ve speciálním reprezentačním vlaku. Bude to pro vás nezvyk?

(usmívá se) „Tak já moc vlakem nejezdím. Většinou jezdím na zápasy autem. Díky tomu se tam můžu i zastavit, kdežto ten vlak mě trošku limituje. Jel jsem za poslední dobu asi dvakrát. Řekl bych, že je to takové zpestření a propagace Českých drah a Českého hokeje. Fanoušci tím jistě jezdit budou a my jim chceme rozhodně dát impuls pro to, aby jezdili.“

Šampionát v Bratislavě se pomalu blíží. Těšíte se čím dál víc každým dnem, až to vypukne?

"Samozřejmě. (usmívá se) Už jsme se tam byli podívat. Prohlédli jsme si kabinu a hotely. Už i přípravu směřujeme co nejblíž k turnaji. Přemýšlíme nad tím, kolik hráčů chceme nominovat. Především chceme s kluky mluvit otevřeně o tom, jak chtějí jít do přípravy. Klidně, ať nám rovnou řeknou, že toho nejdou. Nechceme totiž, aby měsíc čekali a pak zklamaní zjistili, že nejedou."