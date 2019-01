Do Bratislavy expresem. Čeští hokejisté vyrazí na MS speciálním vlakem | iSport.cz

„Jsem potěšena, že můžeme představit České dráhy jako oficiálního vlakového dopravce národního týmu. Z naší vzájemné spolupráce budou těžit samozřejmě taktéž fanoušci, kteří mají díky balíčkům se vstupenkami a jízdenkami možnost vyrazit vlakem na české zápasy do Bratislavy. Tyto zvlášť vybavené vlaky budou taženy lokomotivou v barvách národního týmu, věřím, že to bude pro cestující fanoušky skvělý zážitek a zajímavé zpestření jejich cesty nejen v květnu do Bratislavy, ale také třeba při cestě na juniorské mistrovství na přelomu roku,“ uvedla ke spolupráci Jana Obermajerová, ředitelka BPA sport marketing a.s.

„Jsme rádi za navázání intenzivní spolupráce s Českým hokejem, která má před sebou první výzvu v podobě podpory MS v hokeji v Bratislavě. České dráhy nabízejí komplexní odbavení zákazníků na největší hokejovou událost v roce 2019, kdy poprvé v historii nasazují do prodeje v komplexním balíčku vše, co fanoušek potřebuje. Pomyslnou třešničkou na dortu celé spolupráce je převoz reprezentace přímo do dějiště mistrovství světa,“ dodává manažer projektu Jan Cakl.

Lokomotiva bude v provozu od února 2019 až do ledna 2020, jelikož bude mimo jiné využita i k propagaci MS U20, které společně na přelomu roku hostí Ostrava a Třinec. Vlakovou soupravu taženou právě touto lokomotivou, jejíž design vznikal v grafickém oddělení BPA, plánuje využít v úterý 7. května k přepravě do Bratislavy i národní tým. Jedna část hráčů a realizačního týmu vyrazí v takovém případě z Prahy, další se přidá následně v Brně.

Základní informace o speciálních linkách Českých drah na MS Unikátní spojení zpáteční jízdenky na vlak a denní vstupenky na MS 2019 v ledním hokeji v Bratislavě

Informace, prodej na www.VLAKEMNAHOKEJ.cz

7 párů speciálních vlaků

Trasa: Praha – Pardubice – Brno – Bratislava a zpět

Jediná možnost nákupu vstupenek na hrací dny se zápasy ČR

Možnost zakoupení samostatné zpáteční jízdenky na hokejový speciál

Jediný vlakový spoj po ihned skončení hracího dne zpět do ČR

Fantastická atmosféra fanouškovského speciálu s doprovodnými aktivitami