Zraněný Bartošák vypadl z nároďáku, místo něj Will. Jede i sparťan Rousek | iSport.cz

Z původně šestadvacetičlenné nominace se omluvili před srazem obránci Ondřej Němec z Komety Brno, Ondřej Vitásek z Kunlunu z KHL a útočník Michal Birner z Liberce. Kouč Miloš Říha starší po doplnění náhradníků rozšířil kádr na maximálně možnou povolenou kvótu sedmadvaceti hráčů pro turnaj.

Bartošák trénoval s týmem ještě dnes dopoledne, ale na druhé fázi v podvečer už chyběl a byl na prohlídce u fyzioterapeuta Pavla Koláře. "Mám problém s přitahovačem. Pan Kolář doporučil, aby si vzal alespoň dva dny volno," řekl novinářům Říha.

Šestadvacetiletý Will a sedm let mladší Rousek se mohou těšit na první reprezentační starty v kariéře. Rozšířili tak počet debutantů na tři, dosud jediným nováčkem v kádru byl útočník Radek Koblížek z Kärpätu Oulu. Dalším potenciálním byl ještě útočník Jakub Flek z Karlových Varů, který dnes přípravu jako jediný z čekatelů opustil.

Až dnes na odpoledním tréninku se k národnímu týmu připojili útočník Tomáš Zohorna s obráncem Markem Hrbasem z Chabarovsku, který hrál v pondělí v Čerepovci. Útočník Jiří Sekáč hraje s Kazaní ještě dnes doma proti Nižnímu Novgorodu a doplní tým až ve Švédsku.

Ten naopak neabsolvovala vedle Bartošáka ani pětice útočníků Roman Horák, Milan Gulaš, Jan Kovář, Marek Kvapil a Martin Zaťovič, kteří se účastnili natáčení reklam pro partnery národního týmu. "Natáčeli celý den. Oni před naším (druhým) tréninkem vlastně teprve slezli z ledu od rána. Chtěli jsme ještě něco vyzkoušet, ale to k tomu patří. Já pro to mám pochopení, někteří mí kolegové třeba ne," smál se Říha.

Po zařazení Radima Zohorny se potká v týmu celé bratské trio v týmu, protože v nominaci byli už jeho starší sourozenci Tomáš a Hynek. Svými starty napodobili už dříve dosud jedinou sourozeneckou trojici, která v samostatné české reprezentaci nastoupila. Byli to obránce Karel a útočníci Ivan a Tomáš Rachůnkové.

Pohromadě mohou ale nastoupit jako první a připomenout slavné slovenské trio Mariána, Petera a Antona Šťastné z dob federace. Dnes také spolu všichni tři trénovali. "Já si myslím, že by to mohlo fungovat velmi dobře, podle toho, jak už je všechny znám. Jeví se dobře. Tomáš je ve formě, Hynek si to drží a mladý (Radim), co se dostal do Boleslavi, tak zjistil, že je to trošku jiná práce a věřím, že oni si ho pohlídají," uvedl Říha.

Nejzkušenější z bratrů Tomáš, jednatřicetiletý účastník dvou mistrovství světa i OH v Pchjongčchangu, prý ale splnění sourozeneckého snu uvěří, až spolu opravdu nastoupí na ledě. "Čekáme na ten zápas, až se vhodí bule, tak tomu teprve začneme věřit, že je to splněný sen. Rodiče jsou nadšení, teď s nimi zrovna jdeme na večeři," uvedl útočník ruského Chabarovsku.

Český tým zamíří do švédské metropole ve středu dopoledne a vpodvečer tam bude trénovat v hale Hovet. První duel čeká Říhův výběr ve čtvrtek od 19:00 proti Švédsku, v sobotu změří síly v poledne s Finskem a v neděli ve stejný čas s Ruskem.

Nominace českých hokejistů na Švédské hry ve Stockholmu (7.-10. února):

Brankáři: Šimon Hrubec (Třinec; 4 zápasy v reprezentaci), Roman Will (Liberec; 0)

Obránci: Milan Doudera (Třinec; 38 zápasů/1 branka), Jakub Galvas (Olomouc; 5/1), David Musil (Třinec; 11/0); Jan Štencel (Kometa Brno; 4/0), Petr Zámorský (Hradec Králové; 48/2), Marek Hrbas (Chabarovsk/KHL; 11/0), Jakub Krejčík (Lukko Rauma/Fin.; 79/1), Tomáš Kundrátek (Davos/Švýc.; 63/8), Adam Polášek (Nižněkamsk/KHL; 44/4)

Útočníci: Tomáš Filippi (38/3), Marek Kvapil (40/8), Radan Lenc (všichni Liberec; 15/3), Milan Gulaš (45/4), Jan Kovář (oba Plzeň; 111/21), Petr Holík (31/9), Martin Zaťovič (oba Kometa Brno; 60/15), Lukáš Rousek (Sparta Praha; 0/0), Patrik Zdráhal (Vítkovice; 5/1), Radim Zohorna (Mladá Boleslav; 1/0), Roman Horák (Växjö/Švéd.; 56/10), Radek Koblížek (Kärpät Oulu/Fin.; 0/0), Jiří Sekáč (Kazaň/KHL; 47/3), Matěj Stránský (Mora/Švéd.; 9/2), Hynek Zohorna (Pelicans Lahti/Fin.; 8/0), Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL; 72/13).