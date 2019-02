Finsko - Česko 1:3. Triumf po 25 letech, zářili Zohornové i Will | iSport.cz

Na severu proti Seveřanům by to šlo skvěle! Čeští hokejisté zvítězili i v druhém utkání Švédských hokejových her, když porazili výběr Finska rozdílem 3:1. O vítězný gól se postaral útočník Hynek Zohorna ve spolupráci se svým bratrem Tomášem Zohornou. Na druhém triumfu v řadě týmu kouče Miloše Říhy výrazně přispěl i reprezentační debutant Roman Will v brance. Vzhledem k tomu, že Rusové prohráli zápase s domácím Švédskem 2:4, oslavila česká hokejová reprezentace celkové vítězství v Beijer Hockey Games, což se České republice naposledy povedlo před 25 lety.