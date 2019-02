Říha po dvou výhrách: Naprosto týmový výkon. Kluci se podřídili plánu | iSport.cz

Jaké je vaše hodnocení?

„Kromě prvních deseti minut, kdy to kluci chtěli hrát z taktiky a bez nohou a Finové měli trošku navíc, si myslím, že jsme zápas měli totálně pod kontrolou. Dobře jsme bruslili, začali jsme dohrávat soupeře. Finové si moc nevěděli rady s naší obranou, nedokázali na to zareagovat. Kluci šlapali, byl to naprosto týmový výkon, podpořený vynikajícím Romanem Willem.“

Překvapilo vás, jak výborně zachytal?

„Ne, jinak bychom ho nepostavili. Od toho tam je. Byl donominován, svou šanci vzal. Chytal výborně.“

Neřekl si o příležitost v nedělním utkání proti Rusku?

„Uvidíme, není to jednoduché to říct hned po zápase, po té euforii. Teprve se rozhodneme.“

Před turnajem jste avizovali, že chcete hrát na výsledky. Jste rád, že to zatím vychází?

„Myslím si, že je to vidět. Ještě mám před sebou jeden zápas, ale myslím si, že je vidět dobrá práce zatím. Mužstvo se podřídilo tomu, co jsme si řekli. Kluci si plnili povinnosti. Co jsme si namalovali. I v závěru, při dlouhém oslabení, to bylo jasně vidět, že kluci dodržovali naše pokyny. Z toho plynou výsledky.“

Nebyl podle vás Kovářův trest na pět minut a do konce utkání příliš přísný? Docela jste se rozčiloval…

„Když to zhodnotím, tak to faul byl. To jo. Ale rozhodčí nemůže rozhodnout podle toho, co vidí na kostce nad ledem. To bylo přísné. Dvě minuty ano. Ale... Honza Kovář ten trest dostal, bylo to hloupé vyloučení. V utkání jsme měli zas pár hloupých vyloučení a toho se musíme vyvarovat.

Potěšila vás souhra Holíka se Sekáčem při prvním gólu? Byla v tom česká chytrost…

Myslím, že ta česká chytrost byla až moc (usměje se). Hokejové pravidlo zní, že hráč po přihrávce dává gól. Tady toho bylo trošku moc, Finové si toho góla nakonec dali sami.“

Není obvyklé jet dva na nikoho…

„Dopadlo to dobře. Je pravda, že si kluci celkově věří. I když ve čtvrtek mělo mužstvo tvrdý trénink včetně posilovny, začalo věřit tvrdé práci. A pracuje. To je pro nás velmi důležité.“

Vyhrát turnaj? Chceme hlavně zvládnout závěr

V závěru to bylo příkladně odmakané, včetně dlouhého oslabení. Souhlasíte?

„Určitě. Bratři Zohornové tam předvedli výbornou práci, kterou bychom si představovali. Všichni hráči to zvládli takticky. Vím, že z klubů a ze sezony toho mají plné zuby, ale nechali tam úplně všechno. To je důležité. Musíme jít přes sebe, jedině tím dosáhneme výsledky.“

Proti Rusku vám bud chybět první útok, Jan Kovář, Milan Gulaš a Jiří Sekáč se vracejí do klubů, což bylo avizováno dopředu. Bude to velké oslabení?

„Myslím si, že to je právě výhoda. Máme dvě vítězství, tak to trošku opadá. Zase by se měli chtít ukázat mladší hráči. Možná nás trošku opustí kvalita a chytrost, tím pádem musí nastoupit bojovnost.“

Tenhle útok splnil očekávání, že?

„Proto jsme ty kluky brali. Když jsme nastupovali na reprezentační lavičku, avizovali jsme, že chceme, aby ti starší dávali mladým školu. Aby se střední a mladá generace měla od koho učit. Myslím, že tyhle dva zápasy to jednoznačně ukázaly.“

Hodně vás láká vyhrát turnaj? Zakončit švédský turnaj třetím vítězstvím?

„Až tolik na to nemyslíme. Jde o to, abychom zápas s Ruskem zvládli. Takticky, disciplinovaně. Rusové mají silné mužstvo, velmi dobře bruslící. Oni musejí, na nás je, abychom se co nejlépe připravili.“