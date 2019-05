Švédové se oklepali a porazili Finsko, celkovým vítězem EHT je Rusko | iSport.cz

Finové nastoupili do severského derby po výhrách nad Českou republikou 3:2 a nad Ruskem 3:1 jako lídr turnaje bez ztráty a stačil jim k udržení prvního místa jediný bod.

Do utkání vstoupili lépe a v šesté minutě při Petterssonově vyloučení po přihrávce osmnáctiletého talentu Kakka otevřel skóre do odkryté branky Savinainen. Za tři minuty bylo vyrovnáno, poté co Krüger při kombinaci uvolnil na levém kruhu Rasmussena a ten překonal Lankinena.

V polovině úvodního dějství mohl vrátit Finům vedení Ruotsalainen, ale trefil tyč. Ve 13. minutě při Koivistově trestu ještě stihl Lankinen vyrazit puk při šanci Hörnqvista, ale Lindholm z dorážky dovršil obrat. V 37. minutě pomohla Finsku tyč, když Hörnqvistovu přihrávku tečoval Koivisto.

Dění na ledě rozvířila situace 36 sekund před koncem druhé části, kdy gólman Švédů Markström odehrál puk na pravém kruhu před Tyrväinenem, který jej následně srazil, načež brankář Vancouveru musel otřesený střídat. Následně se popral Ekman-Larsson s Anttilou a dostal oproti finskému útočníkovi o dvě minuty navíc, takže Švédové šli do oslabení. Rozčílený kouč Švédů Grönberg se marně u českých sudích Jeřábka a Hodka dožadoval vyloučení Tyrväinena na pět minut a do konce utkání.

Finové těsnou ztrátu smazat nedokázali, a jelikož mají s Ruskem horší bilanci ve vzájemných zápasech, ztratili při shodném počtu bodů šanci je předstihnout v EHT. Na turnaji zůstanou druzí buď za Švédskem, nebo Českem.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:07. Rasmussen, 12:24. E. Lindholm Hosté: 05:12. Savinainen Sestavy Domácí: Markström (40. Enroth) – A. Larsson, Ekman-Larsson (C), E. Gustafsson, M. Pettersson, Holm, Hägg, Bengtsson – Eriksson, E. Pettersson, Hörnqvist (A) – Lindblom, A. Kempe, E. Lindholm – Bratt, Lander, Nygård – Rasmussen, Krüger, M. Kempe – Wedin. Hosté: Lankinen (Olkinuora) – Lehtonen (A), Koivisto, Sund, Jokiharju, Mikkola, Kaski, Lindbohm, Vainio – Rajala, Ilomäki, Kakko – Savinainen (A), Ruotsalainen, Kuusela – Kiviranta, Tyrväinen, Ojamäki – Jo. Nättinen, Lammikko, Anttila (C). Rozhodčí Jeřábek, Hodek – Gebauer, Špůr Stadion DRFG Aréna Návštěva 6576 diváků