Čeští hokejisté o volbě Pešána: Je to chytrý chlap, snad nás posune dál | iSport.cz

Žhavou informaci o příštím vůdci reprezentační střídačky slyšeli současní i bývalí reprezentanti vůbec poprvé. Volbou Filipa Pešána ale nebyli zaskočeni, naopak jí uvítali. „Od kluků z Liberce jsem na pana Pešána slyšel samou chválu. Patří k těm mladším modernějším trenérům. Uvidíme, jak to bude vypadat, a doufejme, že to přinese nějaké úspěchy,“ řekl útočník Michael Frolík, který věří, že někdejší úspěšný kouč Liberce svojí roli zvládne a posune národní tým dál.

Poměrně velkou radost z Říhova nástupce měl bývalý reprezentant Radek Smoleňák. Účastník domácího světového šampionátu z roku 2015 práci progresivního mladého kouče dobře zná z extraligy, kdy se svým Hradcem již mnohokrát měřil síly s Bílými Tygry. Budoucí sázce na Pešána se tedy vůbec nedivil. „Umí týmu dát na střídačce řád. Je to chytrý chlap, který ví, co chce, což je důležité. Určitě mu to přeju. Myslím si, že je to dobrá volba,“ má jasno opora Mountfieldu.

Český kapitán Jakub Voráček se k čerstvé zprávě zatím nechtěl vyjádřit. Před nástupem Filipa Pešána na lavičku národního týmu ještě zbývá celá sezona a tak člen All-star týmu na turnaji v Bratislavě nehodlal dělat předčasné soudy. Potěšilo ho však, že současný kouč smlouvu v reprezentaci dodrží i na mistrovství světa ve Švýcarsku. „Po poslední předvedené hře je rozumné, když Miloš Říha vydrží ještě rok,“ prozradila opora Philadelphie.

Budoucnost reprezentace se sice již osobně netýká bývalého brankáře Ondřeje Pavelce, rozhodnutí vedení Českého hokeje ale mistr světa 2010 věří. "Myslím si, že volba Pešána je vyústění nějaké práce, která se dávala delší dobu dohromady. Věřím, že se reprezentace dostane do správných rukou, ale uvidíme až v budoucnu,“ zadoufal někdejší maskovaný muž Winnipegu či New York Rangers.