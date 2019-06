Vůjtek: Oznámení s předstihem je pro Říhu blbé, pozitiva v tom nevidím | iSport.cz

Byl v takřka stejné situaci jako Miloš Říha. Také Vladimír Vůjtek se před mistrovstvím světa v Moskvě 2016 dozvěděl, že ho po šampionátu nahradí jeho asistent Josef Jandač. A sestavu pro Světový pohár už bude stavět on. „Tým na mistrovství šlapal, ale přece jenom už tam i kvůli avizované změně byly myšlenky na Světový pohár. Na mužstvo to nezapůsobilo zrovna nejlépe.“

Jak nahlížíte na aktuální situaci kolem Miloše Říhy?

„Je to trošku rozporuplné. Miloš Říha má smlouvu ještě rok a u nás není zvykem nová jména takhle hlásit dopředu jako ve Švédsku nebo Finsku. Rok dopředu oznámit nového trenéra? To je pro aktuálního kouče dost blbé, protože i hráči na to mohou reagovat při případných problémech s nominací. Hráči se na to mohou dívat i tak, že trenér stejně končí. V našich poměrech to není dobré, vynášet změny takhle dlouho dopředu. Jsme jiná povaha než Finové nebo Švédové.“

V čem jsme jiná povaha?

„My v tom hledáme dopředu něco. Ty tady stejně nebudeš, stejně půjdeš pryč. Ješitnost některých hráčů i k tomuto svádí. Že si trenéra neváží a neberou jeho metody, jak by měli. To znamená na sto procent.“

Ješitnost trenérů nehraje roli?

„Může hrát. Ale u Miloše Říhy bylo dané, že tam ještě rok bude. Těžko může být nějak ješitný.“

Zažil jste podobnou situaci, také jste dopředu věděl, že se trenér Jandač po mistrovství světa 2016 posune na vaše místo hlavního trenéra a bude stavět tým pro Světový pohár. Jak jste to prožíval?

„Právě proto říkám, že to nebylo zrovna ideální. Když se měsíc před mistrovstvím světa dopředu oznámilo, že hlavním trenérem bude pro Světový pohár pan Jandač. Taky to sehrálo určitou roli.“

Jakou? Na mistrovství světa v Moskvě přece tým pod vámi šlapal, ne?

„Tým šlapal, neříkám, že hrál špatně. Ale přece jenom, už tam i kvůli avizované změně byly myšlenky na Světový pohár, nějaké schůzky k tomu před čtvrtfinále. Už se dělala nominace na Světový pohár a myslím, že to v hlavách hráčů nepůsobilo zrovna nejlépe.“

Vy jste to tehdy ale nekomentoval, ne? Je v tomto Miloš Říha jiná povaha?

„My jsme se s panem Králem dopředu domluvili, že budu u týmu rok a jako záskok do té doby, než budou volní další trenéři. Než budou uvolnění ze smluv ve svých klubech. Já to měl dané a byl s tím smířený. Nevím přesně, jak to teď prožívá a vnímá Miloš Říha, ale měl smlouvu na dva roky a věděl, že pak ho nahradí někdo jiný.“

Takže to přece až tak velký problém není, ne?

„U něho by být neměl. V zázemí a uvažování hráčů to ale roli hrát může. Nechci se jich dotknout, ale když na to přijde a byl u nominací nějaký problém, tak by si hráči mohli říct, že tady za chvíli tenhle trenér stejně nebude. Tak co? Počkám si na nového. To tam klidně může nastat. A vezměte si, že když zrovna Švédové takhle změnu dopředu avizovali, tak potom na mistrovství dvakrát dopadli špatně. V roce 2016 i teď. Proto si myslím, že tohle dopad to mít může.“

Znáte Miloše Říhu, co myslíte, zůstane u týmu? Nebo je tak rozladěný, že funkci položí?

„Zůstane. Věděl, že má smlouvu na dva roky. Určitě bude dál dělat naplno, je to profesionální trenér. Zase udělá všechno pro to, aby s národním týmem uspěl.“