Pešán: Dovednosti mládeže jsou chabé. Na pomoc získal i kouče hvězd NHL | iSport.cz

Co bylo hlavní motivací vzniku projektu se skupinou trenérů hokejových dovedností?

„Byla to jednoznačně nedostatečná, až chabá úroveň dovedností našich mladých hráčů. Využili jsme osobního kontaktu s Tomášem Pacinou. Pozvali jsme ho, aby nám pomohl začít lektorovat naše skill kouče, ale jak už jsem kolikrát řekl, jedná se pouze o jeden fragment celé nové systematiky výchovy hráčů v českém hokeji, takže bych nerad, abychom se koncentrovali pouze na projekt VTM (Výchova talentované mládeže) a Tomáš Pacinu. Je to ale rozhodně jeden z prvních dobrých kroků.“

V čem podle vás čeští hráči zaostávají z hlediska dovedností?

„Hráči ve vyspělém světě využívají skill kouče od mladého věku. Naši hráči jsou v podstatě vedení pouze a neustále týmovým tréninkem. Zde chceme dokázat, že hráči mají chabé dovednosti, v bruslení, střelbě, scoringu, vedení kotouče, v podstatě ve všem. Zkrátka během hry nedostávají prostor na to, aby využili nějaké herní myšlení, které by v nás, Češích mělo být nejlepší na světě, v to alespoň doufám.“

Proč myslíte, že jsme zaspali v určité chvíli, kdy se hokejový svět chytl nějaké vlny a my ne?

„Myslím si, že v době naganského úspěchu, respektive před tím, naši hráči pořád toužili dostat se do zámoří a vyjít z republiky ven. Tehdy se tomu sice neříkalo trénování dovedností, ale trénovali daleko víc a vyhledávali si různé metodické materiály sami o sobě. Když pak v podstatě dovednosti zvládali, tak potom jim zbyl velký prostor na využívání herního myšlení, který podle mého názoru máme na vysoké úrovni. Po Naganu jsme hřešili pouze na to, že se hranice otevíraly, přišel velký odliv hráčů do zahraničí a tím pádem se na dovednost a tvrdý trénink trošku přestal dávat zřetel a velký důraz. V podstatě jsme řešili, že máme pořád dozvuky dobrých dovedností a herního myšlení. V současné době jsme na myšlení pouze dojížděli, což v kombinaci s kulturou a špatnou dovedností nemá vůbec šanci na úspěch.“

Vyplývá to snad z velkých herních úspěchů, kterých český hokej dosáhl?

„Myslím si, že ano. Řekl bych, že vlny jsme sledovali v Kanadě, USA, i ve Švédsku. Myslím si, že vlna výsledkového poklesu je za námi a doufám, že teď jsme si uvědomili, že jen opravdu tvrdou prací můžeme zase o malinko víc využít herní myšlení, které je nám vlastní.“

Jak bude tento projekt vypadat v první fázi?

„Vytvořili jsme síť skill koučů, kteří pořádají kempy VTM, kde se snaží metodicky vést vybrané hráče. Podobný systém bychom chtěli aplikovat na celou Českou republiku.“

Mezi vybranými skill kouči jsou zajímavá jména jako například David Moravec, Václav Nedorost či Michal Broš. Uvažujete o tom, že byste je vedle kempů VTM zapojil i do mládežnických reprezentací?

„Jednoznačně se o tom uvažuje. Na druhou stranu musím říci, že metodika dovedností v českém hokeji existuje. Lidi na tom historicky pracovali, je to obsažný materiál, ale nepodařilo se ho aplikovat přímo do tréninku. Takže já doufám, že pomocí těchto jmen a nových skill koučů včetně Tomáše Paciny dostaneme tuto metodiku až přímo do klubů. Budu za to moc rád, pokud se to povede.“

Rozhoduje při výběru skill koučů i jejich případná mentální podpora? Přeci jen mají spoustu zkušeností z velkých zápasů.

„Když si vzpomenete na video, na kterém jsme se dívali na práci Vaška Nedorosta s mladými hráči, tak je vidět obrovská aura hráče NHL. K tomu všemu jim to umí podat a ukázat. Hned se nám tak schází veškeré plusy v jedné osobě. Já doufám, že tito bývalí hráči, kteří se zapojili do projektu, budou opravdu platnými členy českého hokeje a pomohou nám posunout naší hru dál.“

Věřím, že kluby vezmou novou metodiku za svou

Dokážete si představit, že by se trenéři hokejových dovedností mohli více uplatnit i v extraligových klubech?

„Nejprve doufám, že se to prosadí v nižších kategoriích, kde máme problém. Nemáme v ní úplně sjednocenou aplikaci metodiky. Hrozně doufám, že chuť dostane podle této metodiky až k jádru českého hokeje, což jsou kluby. Udělám všechno pro to, aby se klubům tato metodika líbila, byla pro ně zajímavá a vzaly jí za svou.“

Plánujete nějakou diskuzi s českými trenéry na téma hokejových dovedností?

„Diskuze určitě plánuji, ale nechci je vést ohledně dovedností a metodiky, protože to by se po republice mohlo hned objevit deset milionů názorů na určitou dovednost. Plánuji však debaty a diskuze s vedením klubů ohledně aplikace těchto metodickým pokynů přímo do klubu. Jak už jsem řekl, kladu si za cíl, aby si kluby vzaly tuto metodiku za svou.“

Jak bude pokračovat spolupráce s Tomášem Pacinou, uznávaným odborníkem v trénování dovedností?

„Tomáš nás určitě ještě několikrát v sezoně navštíví, o jeho programu budeme diskutovat v následujících hodinách, ale já osobně mám v půlce listopadu naplánovanou cestu do Portlandu za sledováním hráčů z širší nominace na mistrovství světa dvacítek. Takže se s Tomášem v Portlandu určitě potkám, prodiskutujeme další věci a nakouknu pod pokličku přímo v Kanadě.“

Jak moc intenzivní spolupráce by měla být se skill koučem Sidneyho Crosbyho a dalších hvězd z NHL?

„Už nyní je spolupráce docela intenzivní, protože v podstatě již odběhla čtvrtina sezony a Tomáš za námi již dvakrát byl. Řekl bych, že ten vztah je velmi intenzivní, na druhou stranu musíme respektovat jeho zapojení v Kanadě. Nicméně i proto cestuji do Kanady, abych s ním udržel kontakt, už těším se, že na jeho práci nahlédnu již v zámoří.“

Byl Pacina již při prvním zkontaktování ochotný spolupracovat s Českým hokejem?

„Ano, byl velmi ochotný. První kontakt vznikl na základě osobního vztahu s Ladislavem Krampolem, který Tomáše Pacinu oslovil a takhle významně ho zatáhl do dění v českém hokeji.“