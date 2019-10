Svaz se chce zaměřit na mladé hokejisty, pomohou jim specializovaní trenéři | iSport.cz

"Myslím si, že jeden z hlavních problémů českého hokeje je chabá úroveň dovedností našich hráčů, která se projevuje špatnými výsledky národních mládežnických týmů. Spolu s kolegy se snažíme trošku šlápnout do metodiky, snažíme se ji sjednotit a Tomáš Pacina by měl být jedním z lektorů ohledně osvojování si dovedností," řekl Pešán na dnešní tiskové konferenci v Praze. "Jsem rád, že můžeme navázat spolupráci a získat zkušenosti od takto erudovaného člověka," podotkl.

Pacina se specializovaným dovednostním tréninkům věnuje již od 90. let minulého století. Působil ve Finsku, Švédsku a nyní žije v zámoří. Spolupracoval s kluby New York Rangers, Florida, Montreal nebo Pittsburgh, ale i s kanadskou mužskou i ženskou reprezentací.

"Souhlasím s tím, že je nutné hlavně sjednotit přístup k individuální technice, k individuálním činnostem, abychom všichni tahali za jeden provaz a abychom si uvědomili, jak je to důležité. Aby zase Česko se dostalo do světové špičky a abychom posílali hráče do rovnocenného boje. To je náš úkol jako trenérů. Nejen aby měli vynikající individuální techniku, ale i taktiku," řekl Pacina a poukázal i na to, že vše začíná už u kvalitní a správné výzbroje malých hráčů. Velikosti a správného nabroušení bruslí nebo správné délky hokejky, v Česku totiž podle něj děti často hrají s příliš dlouhou hokejkou.

Trénink speciálních dovedností bude navazovat na již existující projekt Výchovy talentované mládeže, který je určený pro hráče ve věku 12 až 15 let a primárně je zaměřen na jednotlivé kraje. Od roku 2015 jím prošlo asi 5600 hokejistů včetně Martina Nečase, Martina Kauta nebo Jakuba Škarka.

"Nyní se jedná pouze o kategorie kolem 15. roku věku, ale budeme chtít, aby se metodika rozšiřovala ke starším i mladším kategoriím. Zapojením skill koučů i Tomáše Paciny se zatím snažíme ovlivnit pouze jednu část věkové struktury," řekl Pešán.

Společně s Pacinou jsou v trenérské skupině i Václav Nedorost, Michal Broš nebo David Moravec. "Chtěli bychom, aby na hraně 18 let věku měli všichni čeští hráči podobnou úroveň dovedností. V současnosti nejsou dovednosti našich hráčů na takové úrovni, aby byli v porovnání s vyspělým hokejovým světem konkurenceschopní," dodal Pešán.