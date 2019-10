Čeští soupeři oznámili nominace na Karjalu. V kádru Finů 14 mistrů světa | iSport.cz

Jen dva hráče se zkušenostmi z velkých mezinárodních akcí zařadil nový trenér hokejistů Ruska Alexej Kudašov do nominace na listopadový turnaj Karjala v Helsinkách. Na první akci Euro Hockey Tour si nástupce Ilji Vorobjova otestuje deset nováčků v prvním výběru sborné a řadu dalších hráčů bez větších mezinárodních zkušeností. Pet nováčků bude hrát také za Švédsko. Finové turnaj odehrají s týmem, ve kterém bude 14 mistrů světa z květnového šampionátu v Bratislavě. Český kouč Miloš Říha oznámí nominaci 30. října ve 13 hodin.

Ruský kouč Kudašov, jenž byl v minulých dvou sezonách Vorobjovovým asistentem, vybral jako hráče s největšími zkušenostmi čtyřiadvacetiletého obránce Arťoma Zuba z Petrohradu, který je olympijským vítězem z loňska z Pchjongčchangu a startoval i na světových šampionátech v roce 2017 a loni. V obou případech získal bronz.

Na loňském mistrovství světa se představil Nikita Sošnikov z Ufy, který má za sebou i působení v NHL, kde sehrál za Toronto a St. Louis 87 zápasů a připsal si v nich 16 bodů za osm branek a stejný počet asistencí. V NHL působil i další útočník Anton Slepyšev z CSKA Moskva, který má na kontě za Edmonton 102 zápasů a 23 bodů (10+13) a ve 12 duelech play off vstřelil tři branky.

Debutovat mohou na turnaji Karjala brankáři Ivan Bočarov z Dynama Moskva, Alexandr Samonov s obránci Jaroslavem Dyblenkem z Petrohradu, Kamilem Fazylzjanovem z Kazaně a Damirem Šaripzjanovem z Nižněkamsku. První starty si mohou připsat také útočníci Pavel Karnauchov z CSKA Moskva, Pavel Kudrjavcev z Jaroslavle, ?lexej Makejev z Podolsku, Pavel Porjadin z Nižněkamsku a Arťom Švec-Rogovoj z Petrohradu. Bočarov, Dyblenko, Šaripzjanov, Makejev a Švec-Rogovoj už hráli za ruský B-tým.

Rusové, kteří obhajují vítězství v Euro Hockey Tour, vstoupí do turnaje ve čtvrtek 7. listopadu proti domácímu Finsku. O dva dny později je čeká souboj se Švédskem a v neděli uzavřou vystoupení proti české reprezentaci.

Nominace hokejistů Ruska na turnaj Karjala:

Brankáři: Igor Bobkov (Omsk), Ivan Bočarov (Dynamo Moskva), Alexandr Samonov (Petrohrad).

Obránci: Nikita Čerepanov, Rušan Rafikov (oba Jaroslav), Jaroslav Dyblenko, Arťom Zub (oba Petrohrad), Arťom Blažijevskij (CSKA Moskva), Kamil Fazylzjanov (Kazaň), Ivan Miščenko (Vladivostok), Arťom Sergejev (Ufa), Damir Šaripzjanov (Nižněkamsk).

Útočníci: Anton Burdasov, Dmitrij Kagarlickij, Arťom Švec-Rogovoj (všichni Petrohrad), Pavel Karnauchov, Konstantin Okulov, Anton Slepyšev (všichni CSKA Moskva), Denis Alexejev, Pavel Kudrjavcev (oba Jaroslavl), Alexandr Kadějkin, Nikita Sošnikov (oba Ufa), Kirill Semjonov, Sergej Šumakov (oba Omsk), Alexej Makejev (Podolsk), Pavel Porjadin (Nižněkamsk), Damir Žafjarov (Nižnij Novgorod).

Nový kouč Švédska povolal pět nováčků

Pět nováčků nominoval na listopadový turnaj Karjala v Leksandu a Helsinkách nový trenér hokejistů Švédska Johan Garpenlöv, který se posunul do role hlavního kouče z pozice asistenta Rikarda Grönborga. Ve čtyřiadvacetičlenném kádru má také tři mistry světa.

Debutu se na prvním turnaji Euro Hockey Tour v sezoně mohou dočkat brankář Christoffer Rifalk s obráncem Niklasem Hanssonem z Rögle, další beci Olle Alsing z Djurgaardenu, Arvid Lundberg ze Skelleftey a útočník Gustav Rydahl z Färjestadu.

Útočník Dennis Everberg z Rögle byl u posledních dvou triumfů Švédska na světových šampionátech v letech 2017 v Kolíně nad Rýnem a Paříži i o rok později v Kodani a Herningu. Loňské zlato z Dánska mají i brankář Magnus Hellberg z Petrohradu a obránce Mikael Wikstrand z Kazaně.

Útočník Oscar Lindberg z Zugu získal nejcennější kov na domácím světovém šampionátu v roce 2013 ve Stockholmu a také předloni. Spolu s ním a Hellbergem byl u triumfu před dvěma lety také Carl Klingberg z Zugu.

Poprvé od Světového poháru v Torontu v roce 2016 se vrací do reprezentace jednatřicetiletý útočník Patrik Berglund, který po předčasném konci angažmá v NHL působí v Djurgaardenu. Stříbrný medailista z olympijských her v Soči z roku 2014 v NHL sehrál za St. Louis a Buffalo 717 utkání, v nichž zaznamenal 170 gólů a 326 asistencí. V 60 duelech play off přidal 10 branek a 16 přihrávek.

V prosinci loňského roku ale Berglund při angažmá v Buffalu přestal trénovat a hrát a později uvedl, že ztratil chuť do hokeje. Vedení Sabres ho suspendovalo a nakonec přerušilo jeho smlouvu, kterou měl ještě na tři a půl roku. Za pět let mu zaručovala celkem 19,25 milionu dolarů.

Švédové vstoupí do turnaje ve čtvrtek 7. listopadu doma v Leksandu proti české reprezentaci. O dva dny později po přesunu do Helsinek nastoupí proti Rusku a na závěr v neděli je čeká severské derby proti Finsku.

Nominace hokejistů Švédska na turnaj Karjala:

Brankáři: Christoffer Rifalk (Rögle), Magnus Hellberg (Petrohrad/KHL), Adam Reideborn (Kazaň/KHL).

Obránci: Olle Alsing, Tom Nilsson (oba Djurgaarden), Niklas Hansson (Rögle), Arvid Lundberg (Skelleftea), Jesper Sellgren (Lulea), Simon Bertilsson (Soči/KHL), Klas Dahlbeck (CSKA Moskva/KHL), Mikael Wikstrand (Kazaň/KHL).

Útočníci: Dennis Everberg, Daniel Zaar (oba Rögle), Michael Lindqvist, Gustav Rydahl (oba Färjestad), Carl Klingberg, Oscar Lindberg (oba Zug/Švýc.), Patrik Berglund (Djurgaarden), Mathias Bromé (Örebro), Fredrik Händemark (Malmö), Anton Rödin (Brynäs), Johan Sundström (Frölunda), Daniel Brodin (Fribourg-Gottéron/Švýc.), Dennis Rasmussen (Magnitogorsk/KHL).

Finsko? 14 mistrů světa z Bratislavy a dva nováčci

Čtrnáct šampionů z květnového mistrovství světa v Bratislavě a Košicích zařadil do nominace na listopadový domácí turnaj Karjala v Helsinkách trenér hokejistů Finska Jukka Jalonen. Na první akci Euro Hockey Tour v nové sezoně dostanou příležitost i dva nováčci - obránci Mikko Niemelä z Kärpätu a Petteri Nikkilä z Hämeenlinny.

Na historicky třetím zlatu Finsku po letech 1995 a 2011 se na Slovensku ze současného výběru podíleli brankář Jussi Olkinuora, obránci Mikko Lehtonen, Petteri Lindbohm, Atte Ohtamaa a útočníci Marko Anttila, Arttu Ilomäki, Kristian Kuusela, Juho Lammikko, Sakari Manninen, Niko Ojamäki, Harri Pesonen, Toni Rajala, Jere Sallinen a Juhani Tyrväinen.

V sedmadvacetičlenném kádru je celkem jedenáct hráčů z Kontinentální ligy, z nichž čtyři hájí barvy Jokeritu Helsinky. Tři hráče pozval Jalonen ze Švýcarska a dva ze Švédska, zbytek působí ve finské lize. Niemelä se dočká debutu v 29 letech, Nikkilä je o dva roky mladší.

Finové vstoupí do turnaje ve čtvrtek 7. listopadu proti Rusku. O dva dny později změří síly s českou reprezentací a v neděli uzavřou vystoupení v severském derby proti Švédsku.

Nominace hokejistů Finska na turnaj Karjala:

Brankáři: Jussi Olkinuora (Vladivostok/KHL), Harri Säteri (Novosibirsk/KHL).

Obránci: Teemu Eronen, Mikko Lehtonen (oba Jokerit Helsinky/KHL), Mikko Niemelä (Kärpät Oulu), Petteri Nikkilä (Hämeenlinna), Juuso Vainio (Jyväskylä), Veli-Matti Vittasmäki (Tappara Tampere), Juuso Hietanen (Dynamo Moskva/KHL), Petteri Lindbohm (Lausanne/Švýc.), Atte Ohtamaa (Lugano/Švýc.), Ville Pokka (Omsk/KHL).

Útočníci: Kristian Kuusela, Niko Ojamäki (oba Tappara Tampere), Juho Lammikko, Jesse Puljujärvi (oba Kärpät Oulu), Marko Anttila, Henrik Haapala (oba Jokerit Helsinky/KHL), Teemu Hartikainen, Sakari Manninen (oba Ufa/KHL), Arttu Ilomäki, Juhani Tyrväinen (oba Lulea/Švéd.), Eemeli Suomi (Ilves Tampere), Jere Sallinen (IFK Helsinky), Miro Aaltonen (Podolsk/KHL), Harri Pesonen (Langnau/Švýc.), Toni Rajala (Biel/Švýc.).