Jaškin si užívá v rodném Rusku: Návrat do reprezentace ale potěší | iSport.cz

Odchod ze zámoří do Ruska se evidentně vyplatil. Reprezentační útočník Dmitrij Jaškin v KHL září. V dresu moskevského Dynama podává skvělé výkony, tráví hodně času na ledě a má od klubového vedení důvěru. „Přesně kvůli tomu jsem tam šel,“ řekl šestadvacetiletý rodák z Omsku, který s 21 kanadskými body za devět gólů a dvanáct asistencí figuruje na čtvrtém místě bodování celé KHL. Nyní by svou formu rád prodal i za národní tým na turnaji Karjala, kde by měl hrát po boku Lukáše Sedláka.

Ani ne 24 hodin před vaším příjezdem na reprezentační sraz jste hrál zápas Omskem. Nebyl rychlý přesun do Prahy trochu hektický?

„Kdepak. Věděl jsem, co mě čeká. Takže jsem se na to připravil, jak nejlépe jsem mohl. Trošku si teď zabruslíme a pak budeme odpočívat.“

Jak moc jste se těšil na pro vás poměrně brzkou akci národního týmu?

„Určitě je to trochu nezvyk, ale do Prahy se pokaždé rád vracím. Vždycky je příjemné trošku pozměnit scénář, potkat se s kluky a kustody. Je to vždycky fajn.“

Pozvánku od kouče Miloše Říhy jste tedy bez váhání přijal?

„Určitě, pozvánka do reprezentace pokaždé potěší. Už jsme spolu mluvili asi před čtrnácti dny, když přijel na zápas do Moskvy. Tam jsme se potkali a domluvili se.“

V reprezentaci debutuje útočník Lukáš Sedlák, se kterým jste hrával v mládeži. On sám přiznal, že se na vás hodně těší, co vy?

„Uvidíme, zhruba měsíc zpátky jsme proti sobě hráli v Čeljabinsku. Kluci (Lukáš Sedlák a Tomáš Hyka) hráli výborně. Škoda, že nemohl přijet Tomáš, ale určitě se na to těším. Věřím, že to bude fajn.“

V KHL se vám daří. Hodnotil byste tedy nyní váš odchod ze zámoří do Ruska jako správné rozhodnutí?

„Hodnotím to jenom pozitivně. Dostávám hodně času na ledě a mám důvěru od trenéra, což je podle mého názoru nejdůležitější. S tím přichází všechno ostatní.“

Momentálně jste čtvrtý v produktivitě celé soutěže, předpokládám, že se cítíte dobře, viďte?

„No výborně. (usmívá se) Ze začátku to nebylo úplně podle očekávání, ale potom jsem se rozehrál, nějak jsme si sedli a zatím nám to funguje. Snad to bude takhle pokračovat.“

S partou v kabině si tedy rozumíte?

„Myslím, že si rozumíme výborně. Už nějaký čas spolu hrajeme, tak bych řekl, že nám to klape. Nálada v kabině je nyní dobrá, vyhráli jsme šest z posledních sedmi zápasů. Všichni jsou spokojení.“

A co život v Moskvě?

„Už jsem tam strávil téměř celé léto, takže zvykat jsem si moc nemusel. Cítím se tam dobře. Samozřejmě je to trošku jiný, když jdete jako hráč do nového týmu, ale kluci jsou tam skvělí.“

S ruštinou jako mateřskou řečí rozhodně nemáte problém, ale těší vás, že v týmu máte Slováka Michala Čajkovského?

„S Michalem jsme se znali už dříve, když jsme proti sobě hráli v reprezentacích. On je hrozně fajn kluk. Jsme hodně spolu a snažím se mu pomáhat, jak můžu.“

Je pro vás příjemné si v kabině popovídat i jinak než rusky?

„Jasně, ale mluvím tam tak nějak všemi jazyky. Máme pětku, ve které máme Fina, Čajku (Čajkovský) a dva kluky z Ruska, takže se bavíme anglicko-česko-slovensko-rusky.“ (usmívá se)