Will trápil „svoje“ Švédy: Hlavně kluci byli skvělí, chytře bránili | iSport.cz

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Odešel z Liberce do Rögle, ve Švédsku není Roman Will úplně na očích. Ale v prvním reprezentačním utkání sezony se vytáhl. Proti Švédům zářil, při výhře 3:1 předváděl jisté zákroky. „Neviděl jsem tam z pohledu defenzivy vůbec žádný problém,“ chválil gólman ale hlavně tým před sebou.

Sedí pocit, že Česko předvedlo hodně suverénní výkon?

„Kluci hráli opravdu výborně. Pomohli mi. A ty střely, které prošly, byly takové, co musí gólman chytit. Bránili jsme tak chytře a dobře, že jsem na švédské pokusy viděl. Kluci skvěle bojovali, byl to super výkon po taktické stránce. Myslím si, že můžeme být spokojení. Ukázali jsme cestu, jakou chceme jít.“

Počkat, všechny střely musel gólman chytit? Deset minut před koncem jste zastavil hodně nadějný pokus jen příložníkem hole. To spíš vypadalo na brankářké kouzlo, než zákrok z povinnosti. Za stavu 2:1 to byl klíčový zákrok.

„Ono je těžké to takhle říct, protože každý zákrok je klíčový. Každá střela může skončit gólem. Samozřejmě shora si člověk řekne, že možná právě tenhle byl klíčový, ale těžko hodnotit. Můžu ale říct, že byl důležitý. Bylo to i trochu se štěstím, když jsem ležel, ale to k tomu patří. Ten hráč ale neměl jinou variantu, než to jen zamést. Nemohl to zvednout a já spoléhal, že mě do té hokejky trefí.“

Během prvních 40 minut na vás šlo jen 9 střel. Dá se říct, že celkově to byl zápas víc o koncentraci, než chytání?

„To je zase o tom, že jsme hráli dobře. Kluci výborně napadali, a když už tam něco bylo, tak to pozičně odehráli. Je to pak samozřejmě pro gólmana o něco těžší, když člověk nemá tolik práce, ale já jsem šťastný za to, jak skvělý zápas jsme odehráli.“

Nepřekvapilo vás, jak byl soupeř místy až bezradný?

„Ani ne, nám se opravdu dařilo a byli jsme dobře připravení. Odehráli jsme takřka dokonalý zápas. Vždy jsou nějaké chyby, to je sport, ale plnili jsme, co jsme měli. A když budeme takhle pokračovat, tak jedině dobře.“

Trenér Říha před Karjala Cupem mluvil o tom, že by rád nejspíš viděl v akci všechny gólmany. Nechtěl byste po takovém zápase v bráně spíš zůstat?

„Já jsem vděčný za každou minutu, kterou dostanu. Myslím, že je to takhle jedině dobře. Vždyť Karel Vejmelka chytá výborně v Česku a Langýs (Marek Langhamer) je jedinou šancí pro Chabarovsk, jak může získat body. Takže proč ne? Nevidím v tom problém, je to takhle správně.“

V Leksandu jste v rámci švédské ligy ještě nechytal. Ale stejně, nečekal jste bouřlivější atmosféru než jenom švédský chlad z tribun?

„Co jsem tak slyšel, tak Leksand je taková vesnička. A celkově ve Švédsku? Když hrajeme domácí zápasy, tak je to opravdu peklo, ale jinak mi přijde, že jsou Švédi takoví uvolněnější. Přijdou se podívat na hokej a popovídat. Nečekal jsem, že tady bude peklo a vyprodáno.“