Tomáše Zohornu nejspíš čeká operace. V reprezentaci ho nahradí Pavlík | iSport.cz

Bratři (zprava) Tomáš, Hynek a Radim Zohornovi si připsali společnou premiéru v dresu národního týmu. A debut to byl vítězný! Česko vyhrálo nad Švédskem 5:2 • Sport

Útočník Tomáš Zohorna z Chabarovsku vypadl kvůli zánětu slepého střeva na poslední chvíli z nominace hokejové reprezentace na Channel One Cup. Na druhém podniku seriálu Euro Hockey Tour ho nahradí Radovan Pavlík z Hradce Králové.

„Tomáš Zohorna byl v Plzni na prohlídce v nemocnici. Má zánět slepého střeva a pravděpodobně bude také operován,“ řekl ČTK mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund.

Jednatřicetiletý Tomáš Zohorna měl podle všeho hrát na turnaji opět v útoku s bratry Hynkem a Radimem, stejně jako tomu bylo i v listopadu na Karjale. Tam se jim dařilo a pomohli týmu k turnajovému triumfu.

Pro dnešní úvodní zápas v Plzni proti Finsku (18:30) dostalo bratrské trio spolu s obráncem Ondřejem Vitáskem volno. Nově povolaný Pavlík by se tak měl zapojit do turnaje až po přesunu do Moskvy.

Jednadvacetiletý Pavlík odehrál v této extraligové sezoně 25 utkání a připsal si deset bodů za pět branek a stejný počet asistencí. Na kontě má šest reprezentačních startů a jeden gól. Rovněž on byl členem vítězného týmu na Karjale.

Nominace českých hokejistů na Channel One Cup v Plzni a Moskvě (12.-15. prosince) po omluvence Tomáše Zohorny a povolání Radovana Pavlíka:

Brankáři: Šimon Hrubec (Kunlun/KHL; 8 zápasů), Marek Langhamer (Chabarovsk/KHL; 4), Roman Will (Rögle/Švéd.; 3),

obránci: Marek Hrbas (Mladá Boleslav; 13 zápasů/0 branek), Michal Moravčík (Plzeň; 32/1), Filip Pyrochta (Kometa Brno; 15/0), Jakub Jeřábek (Podolsk/KHL; 49/5), Lukáš Klok (Lukko Rauma/Fin.; 15/1), Jakub Krejčík (Kärpät Oulu/Fin.; 93/3), Vojtěch Mozík (Färjestad/Švéd.; 39/4), Andrej Šustr (Kunlun/KHL; 9/1), Ondřej Vitásek (Chabarovsk/KHL; 37/2),

útočníci: Radan Lenc (18/3), Tomáš Filippi (oba Liberec; 42/4), Lukáš Rousek (6/0), David Tomášek (oba Sparta Praha; 24/6), Ondřej Beránek (Karlovy Vary; 8/1), Milan Gulaš (Plzeň; 53/6), Radovan Pavlík (Hradec Králové; 6/1), Martin Zaťovič (Kometa Brno; 68/17), Radim Zohorna (Mladá Boleslav; 10/0), Roman Horák (Växjö/Švéd.; 58/10), Dmitrij Jaškin (Dynamo Moskva/KHL; 33/9), Andrej Nestrašil (Magnitogorsk/KHL; 27/5), Lukáš Sedlák (Čeljabinsk/KHL; 3/1), Jiří Sekáč (CSKA Moskva/KHL; 54/5), Hynek Zohorna (Chabarovsk/KHL; 30/2).