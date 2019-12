Sekáč o reprezentaci, Fjodorovovi bez hokejky i CSKA. Jak překonal útlum? | iSport.cz

První reprezentační turnaj vynechal. Měl co dělat, aby se adaptoval v novém ruském klubu. V gigantovi, který obhajuje titul v KHL. Zkušený 27letý útočník Jiří Sekáč by rád s CSKA Moskva zlato obhájil, ale teď hlavně myslí na to, aby národní tým navázal na triumf na minulé Karjale. „Udělám maximum, abychom byli úspěšní,“ tvrdí před čtvrtečním utkáním s Finy v Plzni (od 18.30 hodin).

Po středečním tréninku s novináři mluvil hlavně o CSKA, nejslavnějším ruském klubu. Z něhož historie hodně dýchá. „Je to velmi inspirativní,“ reaguje Sekáč, který v národním týmu odehrál 54 zápasů, v nich si připsal pět gólů.

Stále je cítit, že je CSKA tak slavný klub?

„Stoprocentně. Vyžadují se od nás výkony, jsme za to všichni dostatečně dobře zaplacení. Je to pořád to samé. Pro každého je to velká část hrát v takovém klubu. Historie tam dýchá, i když jsem pořádně nezažil starý stadion, párkrát jsme tam byli, ale historie je obrovská. I lidi, kteří se okolo hokeje točí. Vidíte velké postavy. Nejenom CSKA, ale i celkově hokeje. Máme skvělé zázemí, je tam všechno, na co si vzpomeneme.“

Je znát, že klub naposledy vyhrál titul?

„Hráči se k tomu rádi vracejí, vzpomínají. Já jsem něco podobného zažil v Kazani, ale druhý rok jsme neměli nejlepší. Ale tehdy se toho hodně změnilo, obměnila se spousta hráčů. Kdežto v CSKA tým zůstal vlastně stejný, já jsem byl jediný, kdo přišel jako nový. Měli jsme horší chvilky, ale tým je natolik zkušený a výkonnostně na tom tak dobře, že si nemyslím, že to dopadne jako v Kazani.“

Jak složité bylo zapadnout do nového týmu? Hokejově, i lidsky?

„Obojí bylo složité. Než se s kluky navzájem poznáte, chvíli to trvá. To není hned. Kluci mě přijali suprově, ale je to i o tom se poznat líp. Mně to chvilku trvalo, protože jsem byl jediný nový. Takže to nebylo jednoduchý. Dá se říct, že jsem se pořádně aklimatizoval až posledních pár týdnů.“

Pomohl nějaký teambuilding?

„V hospodě.“ (směje se)

Pozval jste spoluhráče do Českého domu?

„Ano. Vzal jsem nejenom hráče, ale trenéry a všechny kustody. Chtěl jsem jim ukázat trochu české kultury. Potom jsme tam párkrát zašli jenom s hráči. Máme výborný tým. Když je potřeba, vracíme to trenérům i všem okolo.“

Cítil jste, že hlavně v úvodu sezony to nebylo na ledě z vaší strany ono?

„Určitě. Moje výsledky ani teď nejsou takové, na co jsou všichni zvyklí. Hledal jsem se, lítal jsem z lajny do lajny. Adaptace nějaký čas trvá, je to pro mě nová zkušenost. Každý se s tím popasuje jinak, mně to trvalo půl sezony, než jsem opravdu mezi kluky zapadl. Teď musím říct, že to bude už jenom lepší.“

Už máte svoje stálé místo?

„Ano, v poslední době jo. I když nevím, jak to bude dál, přišel šestý cizinec. Takže to udělá změnu, protože jich může hrát jenom pět. Ale mám stálé místo, hraju v jedné lajně, kde jsme si sedli. Začalo nám to šlapat. Třeba ne až tolik bodově, ale celkově hrajeme super hokej, máme šance, zbytek přijde potom.“

Cíl je obhájit titul, že?

„Ano, nevím, jestli je nějaký klub, který hraje, a nechce vyhrát. Takže ambice jsou všude stejné. Od nás se očekává, že budeme bojovat o pohár. Máme k tomu všechny předpoklady. Komfort i zázemí. Oni nic jiného nechtějí.“

Když se vám příliš nedařilo, cítil jste na sebe tlak od vedení?

„Nemyslím si, že to je na jednom hráči. Každopádně jsem věděl, že se musím zvednout a zlepšit se. K tomu jsem udělal různé kroky, které pomohly. Zlepšil jsem se. Snažil jsem se to nevnímat a soustředil jsem se na to, co by mě zlepšilo.“

Navíc už jste tak zkušený, že vás to nerozhodí, že?

„To zase ne, rozhodilo mě to. Každý neúspěch člověka rozhodí. Ale záleží, jak na to kdo zareaguje.“

Chodí na hokej slavné osobnosti minulosti? Třeba Fetisov, Michajlov?

„Ano. Když se nedařilo, tak Michajlov přišel do kabiny k nám promluvit. Že tohle není akceptovatelné, aby kamanda jako my jsme prohráli čtyřikrát v řadě. Že to prostě nejde. Osobnosti se kolem toho motají, vídám je tam. Třeba Pavel Bure, generální manažer je Sergej Fjodorov. Ten je v kabině každý den, občas s námi chodí i na led.“

Má to pořád v ruce?

„On už chodí bez hokejky. Pomáhá klukům s vhazováním, spíše je to teorie, s hokejkou jsem ho ještě neviděl snad. Takže nevím… Ale řekl bych, že takový plejer by to mohl hrát ještě dneska.“

Celkově to musí být hodně inspirativní, že?

„No jasně. Hlavně stačí lidi pozorovat… Mě baví sledovat to, co dělají úspěšní lidé. Ne, že by to člověk po něm hned začal opakovat, každý je jiný, ale je to zajímavý, jak se chovají, jak se projevují. Na Fjodorovovi je vidět, jaký je pozitivní člověk. Rád se pohybuje v hokejovém prostředí. Moc ho to baví.“

Jak se vám žije v Moskvě?

„Jsem naprosto spokojený. Mám tam fantastický život, nemám si na co stěžovat. S rodinou nemáme žádný problém. Za mě musím říct, že absolutně nepoznávám rozdíl, jestli bych žil doma, nebo tam.“

Jak jste se těšil na reprezentační sraz? Úvodní turnaj Karjala jste vynechal.

„Měl jsem toho hodně v klubu, takže jsem se soustředil hlavně na to. Proto jsme se i s Milošem (Říhou) domluvili, že na první sraz nepřijedu. Těšil jsem se teď na kluky, tady je to vždycky super. Jsem šťastný kdykoliv, když můžu hrát hokej.“

Je pro vás velká motivace navázat na vítězný úvodní turnaj?

„Je to důležité. Každý chce vyhrávat. Já se budu snažit dělat nejvíc proto, abychom to táhli takhle dál.“