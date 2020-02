Švédské hokejové hry 2020: program a výsledky turnaje, Češi druzí | iSport.cz

Po suverénním podzimním výkonu na Karjala Cupu, přišlo lehké vystřízlivění na turnaji v Moskvě. Češi pod vedením trenéra Říhy zvládli jen domácí zápas s Finskem a skončili na Channel One Cupu poslední.

Ve Švédsku Češi přidali výhru s Finskem a výhru v nájezdech nad Ruskem, celkově to pak stačilo na vedení v celkovém pořadí EHT o skóre před Švédy.

Potvrdit vítězství v sérii po osmi letech budou moci čeští hokejisté potvrdit na domácím ledě při Českých hokejových hrách Carlson Hockey Games v Brně, tradiční turnaj bude hostit DRFG Arena. Češi se postupně utkají s Finskem (30. dubna), Švédskem (2. května) a Ruskem (3. května). V následujícím týdnu odjedou na světový šampionát do Švýcarska.

Program Švédských hokejových her 2020

Konečná tabulka Švédských hokejových her:

1. Švédsko 3 3 0 0 0 12:4 9 2. ČR 3 1 1 0 1 8:6 5 3. Finsko 3 1 0 0 2 5:8 3 4. Rusko 3 0 0 1 2 5:12 1

Tabulka Euro Hockey Tour:

1. ČR 9 3 3 1 2 25:19 16 2. Švédsko 9 5 0 1 3 26:23 16 3. Finsko 9 4 0 2 3 21:22 14 4. Rusko 9 1 2 1 5 22:30 8

Nominace české hokejové reprezentace na Švédské hokejové hry

Trenér českých hokejistů Miloš Říha měl v plánu původně povolat na Švédské hry to nejlepší, co má v Evropě k dispozici. Plán mu ale překazila řada omluvenek. Na Švédských hrách se tak nepředstaví nejproduktivnější hráč Tipsport extraligy Milan Gulaš ani nejlepší střelec KHL Dmitrij Jaškin. Jediným nováčkem v původní nominaci byl Jakub Flek z Karlových Varů, který měl debutovat už na prosincovém Channel One Cupu, ale nakonec se kvůli zranění musel omluvit. Po sérii omluvenek byl dodatečně nominován i Jan Dufek ze Zlína, který si rovněž odbyde premiéru v národním dresu.

Brankáři: Dominik Furch (Örebro/Švéd.; 27 zápasů), Roman Will (Rögle/Švéd.; 4),

obránci: Lukáš Klok (18 zápasů/1 branka), David Němeček (oba Lukko Rauma/Fin.; 4/0), Jan Košťálek (Sparta Praha; 3/0), Michal Moravčík (Litvínov; 35/1), David Musil (Třinec; 28/0), Jakub Jeřábek (Podolsk/KHL; 52/5), Jakub Krejčík (Kärpät Oulu/Fin.; 96/3), Vojtěch Mozík (Färjestad/Švéd.; 42/4), David Sklenička (Jokerit Helsinky/KHL; 35/1), Libor Šulák (KooKoo Kouvola/Fin.; 22/1),

útočníci: Michal Kovařčík (1/0), Matěj Stránský (oba Třinec; 13/2), David Šťastný (11/2), Radim Zohorna (oba Mladá Boleslav; 12/0), Hynek Zohorna (32/4), Tomáš Zohorna (oba Chabarovsk/KHL; 94/15), Jan Dufek (Zlín; 0/0), Jakub Flek (Karlovy Vary; 0/0), Radan Lenc (Liberec; 21/3), Michal Řepík (Sparta Praha; 80/27), Martin Zaťovič (Kometa Brno; 70/18), Robin Hanzl (Spartak Moskva/KHL; 41/8), Roman Horák (Växjö/Švéd; 61/10), Tomáš Hyka (Čeljabinsk/KHL; 23/6), Jan Kovář (Zug/Švýc.; 129/31).

Více na https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-reprezentace/375215/dalsi-omluvenka-pro-rihu-neprileti-filippi-v-nominaci-i-novacek-dufek.html

V jaké sestavě se ve Švédsku představí soupeři české reprezentace?

Domácí Švédové sice patří mezi historicky nejúspěšnější výběr turnaje, naposledy však Švédské hry vyhráli v roce 2012. Trenér Johan Garpenlöv nominoval na letošní ročník hned pět mistrů světa. Premiéru v dresu Tre Konor si na turnaji odbyde 26letý obránce Jonathan Pudas.

Nominace Švédska na domácí turnaj

Brankáři: Magnus Hellberg (Petrohrad/KHL), Lars Johansson (CSKA Moskva/KHL),

obránci: Jonathan Pudas (Skelleftea), Jesper Sellgren (Lulea), Lukas Bengtsson (Petrohrad/KHL), Klas Dahlbeck (CSKA Moskva/KHL), Viktor Lööv (Jokerit Helsinky/KHL), Henrik Tömmernes (Ženeva/Švýc.), Mikael Wikstrand (Kazaň/KHL),

útočníci: Leon Bristedt, Daniel Zaar (oba Rögle), Linus Johansson, Gustav Rydahl (oba Färjestad), Carl Klingberg, Oscar Lindberg (oba Zug/Švýc.), Mathias Bromé (Örebro), Dennis Everberg (Rögle), Fredrik Händemark (Malmö), Jacob Josefson (Djurgaarden), Mario Kempe (CSKA Moskva/KHL), Andre Petersson (Dynamo Moskva/KHL), Malte Strömwall (Soči/KHL).

Nominace Ruska na Švédské hokejové hry

Ruský trenér Alexej Kudašov sází na mládí. V nominaci je hned sedm mladíků, kteří získali na MS hokejistů do 20 let v Ostravě a Třinci stříbrné medaile. Premiérově se tak v dresu sborné může v úvodním zápase v Helsinkách nebo později pak ve Stockholmu představit až deset hráčů. Nechybí ani obránce Alexandr Romanov, který se jako jediný z Rusů objevil i v All-star týmu MS dvacítek.

Brankáři: Timur Biljalov (Kazaň), Igor Bobkov (Omsk), Alexandr Samonov (Petrohrad),

obránci: Bogdan Kiselevič, Alexandr Romanov (oba CSKA Moskva), Grigorij Dronov (Magnitogorsk), Danila Galeňjuk (Petrohrad), Nikita Ljamkin (Kazaň), Andrej Mironov (Dynamo Moskva), Rušan Rafikov (Jaroslavl), Arťom Sergejev (Ufa),

útočníci: Grigorij Děnisenko, Artur Kajumov, Pavel Kudrjancev (všichni Jaroslavl), Maxim Mamin, Andrej Svetlakov, Sergej Tolčinskij (všichni CSKA Moskva), Kirill Marčenko, Ivan Morozov, Vasilij Podkolzin (všichni Petrohrad), Arťom Galimov, Dmitrij Voronkov (oba Kazaň), Anatolij Golyšev (Jekatěrinburg), Denis Zernov (Omsk), Alexandr Šarov (Novosibirsk).

Nominace Finska na Švédské hokejové hry

Ve finském výběru do 20 let si na přelomu roku vybral i trenér finských hokejistů Jukka Jalonen. Na Švédské hry povolal 19letého útočníka Matiase Maccelliho. Pozvánku do finského národního týmu po delší době dostali i zkušení veteráni Jori Lehterä a Teemu Pulkkinen. Oba se v dresu finské reprezentace naposledy objevili v roce 2016.

Brankáři: Frans Tuohimaa (IFK Helsinky), Harri Säteri (Novosibirsk/KHL),

obránci: Valtteri Kemiläinen, Veli-Matti Vittasmäki (oba Tappara Tampere), Elmeri Eronen, Petteri Nikkilä (oba Hämeenlinna), Miika Koivisto, Ilari Melart (oba Växjö/Švéd.), Julius Honka (Jyväskylä), Oskari Manninen (KooKoo Kouvola), Jarkko Parikka (Ilves Tampere), Mikael Seppälä (KalPa Kuopio),

útočníci: Matias Maccelli, Arttu Ruotsalainen (oba Ilves Tampere), Otto Paajanen, Jere Sallinen (oba IFK Helsinky), Jere Innala (Hämeenlinna), Julius Junttila (Kärpät Oulu), Jere Karjalainen (Tappara Tampere), Aleksi Mustonen (Pelicans Lahti), Julius Nättinen (Jyväskylä), Lauri Pajuniemi (TPS Turku), Jani Lajunen (Lugano/Švýc.), Jori Lehterä (Petrohrad/KHL), Joel Mustonen (Frölunda/Švéd.), Teemu Pulkkinen (Dynamo Moskva/KHL), Juhani Tyrväinen (Lulea/Švéd.).

Historie Švédských hokejových her

Původně Švédský pohár, později také známý jako LG Hockey Games nebo Oddset Hockey Games. Oficiální název turnaje dnes zní Beijer Hockey Games, pro většinu fanoušků v Česku jsou to však už léta Švédské hokejové hry.

Součástí Euro Hockey Tour je turnaj od roku 1997. Českému výběru se od té doby povedlo Švédské hokejové hry vyhrát pouze jednou a to loni i přes závěrečnou prohru s Ruskem.

Turnaj se pravidelně hraje během února ve stockholmské hale Globen, která pojme až 13 850 diváků.

Nejúspěšnějším týmem v historii jsou domácí Švédové, kteří na turnaji zvítězili už dvanáctkrát. Do historie se zapsal i výběr Kanady, který se Švédských her pravidelně účastnil v letech 1992 - 2003.

Výsledky turnaje od roku 2010