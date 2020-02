Furch o odchodu do Švédska: V Rusku se hraje na krásu a nediskutuje | iSport.cz

Po nepříliš povedené minulé sezoně hledal novou výzvu a našel jí ve Skandinávii. Po čtyřech letech strávených v KHL mezi třemi tyčemi Omsku a Čerepovce se brankář Dominik Furch v nynějším ročníku usadil ve švédském Örebru, kde se náramně rozchytal. Tým z tradičního města táhne poprvé v klubové historii do play off elitní švédské ligy. „Šel jsem tam na post jedničky. Mužstvu se daří, takže jsem v zápřahu víc než dost,“ pochvaluje si odchovanec Slavie. Svými výkony si vysloužil návrat do reprezentace, se kterou se sešel v pondělí na jemu dobře známém Edenu.

Vrátil se na zimák, kde vyrostl do seniorského hokeje. V hokejovém svatostánku Slavie se Dominik Furch hlásil kouči Miloši Říhovi na prvním srazu národního týmu před Švédskými hokejovými hrami. Pro devětadvacetiletého gólmana by přitom možná bylo příjemnější počkat na reprezentační výpravu již ve Stockholmu, kam to má daleko blíž ze svého působiště v Örebru. Spoluhráči v kabině se zasmáli, když zjistili, že bude takto pendlovat mezi Švédskem a Prahou.

„Společný trénink je ale moc důležitý,“ řekl po svém příjezdu Furch, který se na návrat do české branky moc těší. Bylo znát, že přijíždí ze severu ve skvělé náladě. Výměnu KHL za Švédsko si nesmírně pochvaluje po životní i herní stránce.

„Byla to velká změna. Švédsko je oproti Čerepovci mnohem hezčí. Celkově se mi tam líbí. Hodně mě překvapila rychlost a přímočarost švédské hry a také úplně rozdílné nasazení než v Rusku, kde hrají na krásu,“ prozradil účastník dvou mistrovství světa.

Velice příjemně byl rovněž překvapen přístupem tamních trenérů k hráčům. Kouč Örebra Niklas Eriksson se svým realizačním týmem prý hodně zajímá o to, jak jeho svěřenci vidí jejich hru, nad kterou diskutují.

„Všichni hráči jsou zapojení do chodu týmu. Rusové to mají jinak. Tam se nějak řekne a tak to i bude,“ zavzpomínal Furch na zkušenosti z KHL, kde si poslední sezonu s Čerepovcem vůbec nezachytal ve vyřazovací části.

V Örebru českému brankáři nic nechybí. Dostává hodně prostoru, v brance se mu daří, byt má sto metrů od haly a deset patnáct minut pěšky od centra. Vzhledem k dosavadní úspěšnosti celého týmu je se švédským angažmá velice spokojený. „Určitě by se něco našlo, kdyby se nám tolik nedařilo, ale je to tam nyní jen pozitivní. Jdeme dobrým tempem do play off. Veškerá komunikace s trenéry je úplně v pohodě.“

V týmu se mluví výhradně anglicky, což Furchovi velice usnadňuje práci. Vedle Švédů, kteří angličtinu „frčí jedna báseň“ si někdy přijde trochu trapně, ale jazyk čím dál víc piluje. Neustále pracuje i na svých dovednostech v brance, kde si ve 34 odchytaných zápasech drží úspěšnost 93,2 procent.