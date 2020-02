Česko - Finsko ONLINE. Sledujte ŽIVĚ utkání na Beijer Hockey Games | iSport.cz

České hokejisty čeká dnes druhý duel na Beijer Hockey Games ve Stockholmu. Už krátce po poledni změří výběr Miloše Říhy síly s Finskem. Sestava národního týmu by měla doznat několika změn, do branky by měl jít Dominik Furch. Ve čtvrtek Češi podlehli Švédsku těsně 1:2, Finové si poradili s Ruskem 3:0. Jak dopadne vzájemná bitva? ONLINE přenos utkání sledujte od 12:30 na iSport.cz.