Zohornové v akci! Brácha je hodnej, že mi ještě přihrál, usmál se Hynek | iSport.cz

PŘÍMO ZE STOCKHOLMU | Já na bráchu, brácha na mě. Přesně v tomhle stylu rozhodli sobotní partii s Finy. Před rokem to byl úkaz. Tři bráchové v jednom útoku! Tentokrát už to nebyla žádná novinka. Ale právě trio Zohornů rozseknulo utkání se severským výběrem (3:1). „Dneska jsme to vzali od nejmladšího po nejstaršího,“ usmál se Hynek, ten prostřední.

Všichni tři (Tomáš, Hynek, i Radim) si připsali bod, z toho Tomáš i Hynek 1+1. „Hlavně jsme rádi, že jsme vyhráli,“ vykládal Hynek, jenž v závěru ujížděl na opuštěnou bránu společně se starším Tomášem. Právě on mu dal přednost.

Jak takový zápas potěší?

„Hodně. Dneska jsme to vzali od nejmladšího po nejstaršího. Brácha na mě, já na toho nejstaršího. Takže se to povedlo.“

To, že brácha vám při akci do prázdné dá přednost, rozhodl už dopředu?

„Ne, neměli jsme to domluvené. My jsme ani nečekali, že bude takové místo, nevíme, jestli ten jejich obránce zakopl. Byla to situace tři dva na dva, pak dva na dva, potom obránce spadnul. A jeli jsme sami. Už jsem ukazoval bráchovi hokejkou, ať vystřelí sám, ale je hodnej, že mi ještě přihrál.“ (usměje se)

Vypadalo to, že jste sami pobavení z toho.

„To zase ne. Myslím si, že jsme to udělali nejlíp, jak jsme mohli. Dát si takhle dvě nahrávky. Obránci teoreticky mohli vystartovat proti nám. Takhle jsme je… Jak to říct… Přechytračili trochu.“

Čím to, že brácha Tomáš to po delší herní pauze, způsobené zánětem slepého střeva, takhle zvládá?

„Když se vrátil do Chabarovsku, odehrál pět zápasů, říkal, že se cítí v pohodě. Jinak by sem nepřijel. Zvládá to dobře. Nemá s tím problém.“

Není to až obdivuhodné?

„Je to bojovník. Tohle slovo to vystihuje nejlíp.“

Jak moc vám pomáhá nejmladší Radim? Hlavně v obraně, že?

„Radim je výborný v útočném pásmu v rohu, kolik puků vybojuje. Na tom za poslední tři roky zapracoval. V obraně taky. Nenechá se odtlačit, má sto kilo, takže váhu využívá.“

Co říkáte na to, jakou máte důvěru od trenéra Miloše Říhy?

„Těší nás to. Tohle byl podle mě první turnaj, kdy jsme všichni tři hráli i přesilovku pět na čtyři. Ale v tom určitě máme co zlepšovat.“