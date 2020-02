Flek si říká o flek v reprezentaci. Je to i chvála pro extraligu | iSport.cz

Hned první střídání v minulém utkání se Švédy ho muselo povzbudit. Žádné ustrašené odpalování puků. Ale s parťáky ze čtvrté formace dokázali soupeře motat. V premiérovém reprezentačním zápase si dokonce připsal bod za asistenci. To když přihrál Davidovi Šťastnému, který si před brankářem počínal mazácky.

V sobotu proti Finům už se Flek posunul do třetí formace. Opět byl vidět. Vynikal bruslením, pohybem. Co ten toho najezdí! Byl na ledě i na úplném konci druhé části. Měl toho očividně dost. Očima hledal střídačku, ale pak ještě z arzenálu vymáčkl poslední zbytky sil, dobruslil soupeře a pak celý udýchaný usedl. Uf. Zvládl to.

V národním týmu byl dlouho opomíjený. Kouč Miloš Říha ho chtěl vzít už na předešlé turnaje, ovšem postavou menší útočník se vždycky zranil. Jaký to pech. Říha mu i napotřetí dal důvěru. Dobře udělal. Flek si jasně říká o stálý flek.

Skvěle prezentuje svůj dlouholetý oddíl. Karlovy Vary, které dokážou hráče vychovat. A co to vlastně vypovídá o extralize? Byla to právě čtvrtá formace, která ve čtvrtek proti Švédům dlouho patřila k nejlepším. Vedle Fleka to byli Radim Zohorna (Mladá Boleslav) a David Šťastný (také Mladá Boleslav).

Kouč Miloš Říha v téhle souvislosti mluvil o tom, že to vypadá, že úroveň elitní české ligy stoupá. V minulém ročníku, kdy se žezla ujal, do ní spíše kopal. Teď už volí mírnější slova. Vyzdvihuje, že v době, kdy vrcholí boje o play off, se kvalita zvedá.

I on vidí, že dokáže vyprodukovat hráče, na které je spolehnutí. I v reprezentaci. Flek je toho jasným důkazem. Proti Finům nepropadl ani další nováček, zlínský Jan Dufek.

Takže i když extraliga nedodala svoje skvosty v čele se střeleckým zabijákem Milanem Gulašem, pořád má co nabídnout. I reprezentaci. Jen je potřeba hráčům dávat prostor.