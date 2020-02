Reichel o konci u repre, Jágrovi i Hlinkovi. A koho na MS učil zdravit? | iSport.cz

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Býval uznávaným kapitánem, lídrem, vyhrál Nagano, třikrát titul mistra světa. V reprezentaci byl ikonou. Od minulé sezony ji vede v roli asistenta. „Hrozně to letí. Ale je to tím, že mě to moc baví,“ vykládá Robert Reichel, jenž už je smířený s tím, že po sezoně u národního týmu končí. V rozhovoru pro iSport Premium mluví i o Říhovi, Hlinkovi, Jágrovi, Litvínovu, zmiňuje také to, proč má někdy tak nepříjemný výraz. A koho učil na šampionátu v Bratislavě zdravit?

V jednom se nemění. Když Robert Reichel přijde mezi novináře, máte pocit, že vás očima propíchne. „Dřív to bylo hlavně proto, abych ochránil tým,“ vybavuje si někdejší centr košatou hráčskou éru. Od minulé sezony je na střídačce reprezentace jako kouč.

Je to velký rozdíl?

„Je fajn být zpátky. Jako hráč jsem to vnímal trošku jinak. Ale musím říct, že mě to moc baví. I práce s Milošem (Říhou), který má obrovský přehled a něco prožil, mě obohacuje. Zjistil jsem, že mi to celkově prospívá. A hrozně moc to utíká. To je jako v životě. Když vás něco baví, máte pocit, že to šíleně letí. Je to zároveň i koníček, mám z toho dobrý pocit.“

V čem vás práce vedle Miloše Říhy obohacuje? Předtím jste se až tolik neznali, že?

„To je pravda, i když jsme spolu párkrát mluvili. Věděl jsem, že mě to posune dál. Jak už jsem říkal – baví mě to. Někdy to není jednoduché, protože od národního mužstva jsou vždycky velká očekávání. Ale tak by to mělo být. Když se něco dělá poctivě, výsledek se dostaví. Jestli budu trénovat dál, nebo ne, to už je jiná věc. Ale vidím, že mě to posouvá.“

Sám jste to nakousl, po sezoně přijde jako hlavní kouč Filip Pešán, jenž by si podle všeho měl vzít svoje lidi. Je to tak?

„Myslím si, že dál pokračovat nebudu. A moje kroky zamíří jinam.“

Už víte kam?

„Uvidíme. Nechci o tom zatím mluvit.“

Kouč Říha se netajil tím, že z toho, jak svaz už dopředu rozhodl o nástupci, nebyl nadšený. Jak to vnímáte vy?

„Nás se taky nikdo neptal, svaz to takhle rozhodl. Dál nemá cenu kolem toho chodit, komentovat to. Víme, co nás čeká, na to se připravujeme. Uděláme maximum, abychom uspěli na šampionátu.“

Berete to i jako výzvu? Dokázat: podívejte, nechcete nás, ale děláme to dobře!

„Je jasné, že bychom rádi odehráli výborný turnaj. Hlavně chceme předvádět stejný hokej jako naposledy. Pro každého trenéra by to měla být výzva udělat co nejlepší výsledek.“