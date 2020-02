Kdo je kdo na české střídačce? Říha je boss, syn rozjíždí porady | iSport.cz

Do čtvrtečního utkání proti Švédsku nastoupí v brance národního týmu Roman Will • Michal Beránek (Sport)

PŘÍMO ZE STOCKHOLMU | Kouč Miloš Říha jako hlavní boss. To je jasné. Ale jak mají v rámci realizačního týmu rozdělené role asistenti? Co kdo má na starost přímo při zápase? A kdo vede porady? I tohle zjišťoval Nedělní Sport.

Jisté je, že hlavní slovo má jednašedesátiletý prošedivělý stratég Miloš Říha, který většinou na střídačce stojí uprostřed. Nelítá z jedné strany na druhou, snaží se být umírněný, i když občas se emocím neubrání. Často směrem k rozhodčím gestikuluje, rozhazuje rukama. Sklání se k hráčům, uděluje pokyny, plácá je po zádech.

Rozhoduje o všem podstatném, ale není to on, kdo pravidelně střídá. Od toho jsou asistenti. Robert Reichel, někdejší skvělý centr a trojnásobný mistr světa, má na starosti střídání útočníků. Druhý asistent Karel Mlejnek posílá na led obránce. „To mají na starosti oni. I když pochopitelně se na všem vždycky dopředu domluvíme. Hlavně po nich chci, aby vždycky hráčům hodně dopředu říkali, jak budou střídat. Aby všechno klapalo hladce,“ popisuje Říha, jenž vede národní tým od začátku předešlé sezony.

A pozice jeho syna Miloše, jinak hlavního kouče prvoligové Slavie? „Je mojí prodlouženou rukou. Když chci něco říct klukům, tak abych nemusel běhat za jedním, za druhým, on jim to tlumočí. Protože pochopitelně když jde do tuhého, všichni čekají na moje rozhodnutí,“ popisuje Říha senior.

Jeho syn sleduje i hru soupeře a zjišťuje, jak se během zápasu mění. A co by na ni mohlo platit.

Je to úplně jiný přístup než třeba míval kouč Vladimír Růžička, jenž si na střídačce sám točil útočníky i obránce. Říha tohle svěřil asistentům, aby měl prostor na strategická rozhodnutí.

„Ale stane se i to, že když chci někoho vystřídat, udělám to sám. Tohle kluci respektují. Hlavní slovo by měl mít jeden, abychom se tam nedohadovali. Rozhoduju taky o tom, jestli budeme prostřídávat do mezistřídání, jak budeme reagovat na střídání soupeřů. Ale už jsme sehraní. Vždycky se na sebe jenom podíváme a víme, co kdo má dělat,“ popisuje Říha.

Jeho syn je tím, kdo je hlavním řečníkem při předzápasové poradě. „Vysvětlí, jak hraje soupeř, co bychom asi tak měli hrát. Já to doplňuju. Albi (Reichel) dodá detaily ohledně vhazování, Karel (Mlejnek) řekne něco k obráncům. A jdeme do akce,“ popisuje Říha.

Právě v taktické přípravě je nejsilnější stránka jeho syna Miloše, jenž k hráčům mluvil i během minulé sezony v době, kdy ještě oficiálně nebyl členem realizačního týmu.

Vysoko na tribuně sedává video kouč Josef Janča, jenž je se střídačkou v kontaktu. To pro případ trenérské výzvy. Právě Janča působící ve Slavii má na starosti přípravu video materiálů. Na nich se podílejí i asistenti, kteří šéfovi Říhovi nachystají konečný výstup.

„Připravují veškerý servis. Sedí nad tím opravdu poctivě. Co se týče soupeřů, máme veškeré jejich varianty založení, hry v útoku, v obraně, zaměřujeme se i na speciální věci jako třeba vhazování. Vždycky mi připraví to hlavní, já se na to s nimi ještě podívám. A když si řeknu, připraví ještě něco dalšího,“ popisuje Říha hlavní principy souhry českého realizačního týmu.