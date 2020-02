Říha: Turnaj nad očekávání. Góly od Košťálka? Kvůli tomu přijel | iSport.cz

PŘÍMO ZE STOCKHOLMU | Stejně jako na minulém turnaji nebyl kouč Miloš Říha spokojený s tím, jak mužstvo vstoupilo do posledního utkání. Tentokrát ho ale zvládlo na penalty, Rusy porazilo 4:3. Což mu udělalo radost. „Nájezdy byly exkluzivní, kluci to udělali parádně,“ vykládal český kouč.

Úvod se vám nezdál?

„Stejně jako minulý turnaj jsme třetí zápas začali špatně. To je v hlavách, připravenost tam nebyla. Postupně jsme se zvedali, přebírali jsme iniciativu. A dostali jsme hrozně špatné góly.“

Čím to, že úvod byl špatný? I kvůli ospalé atmosféře?

„Ta nebyla žádná, to ano. Ale nebylo to únavou hráčů, na to se musíme připravit. To už musejí kluci znát. Navíc ti, kteří nehráli předešlý zápas, musejí k tomu dát impuls.“

Potom už jste byl spokojený?

„Pak kluci začali poslouchat, třetí třetinu dostali jiné pokyny. Vytahovali jsme to dvěma hráči, směřovalo to všechno do brány, měli jsme spoustu odražených puků, hodně šancí. Oni nám zase bohužel z takové obrovské chyby dali gól. S tím nemůžeme být spokojeni. Ale aspoň jsme konečně vyhráli na penalty s Rusy.“

Za to jste jistě rád, že?

„Dneska byly penalty exkluzivní, myslím si, že to kluci předvedli parádně.“

Co říkáte na dvougólového střelce Jana Košťálka?

„Kvůli tomu přijel. My jsme se toho trošku obávali, ale předvedl velmi dobrý výkon po celém turnaji.“

Jaké to je pro trenéra, když vidí, že hráč necelé dvě vteřiny před koncem srovná?

„Nejhorší je, když vyrovnáte a potom dostanete blbej třetí… Rusové potom udělali obrovskou chybu, v šířce přestali bruslit, nepohlídali si osu. Košťálek byl jako střelec celý zápas, takže já bych k němu postavil hráče. Počkal na něj. Oni to neudělali, což bylo dobře pro nás. My jsme tam poslali to nejlepší, co jsme měli. Už tři minuty před koncem jsme hráli power play a oni se nedostali ze třetiny.“

Co říkáte na to, jak premiéru v reprezentaci skvěle zvládl Jakub Flek? Dal i výstavní nájezd.

„Je vidět, že i ve Varech dobře pracuje. Věří si. Umí to. Je na tom výborně bruslařsky, fyzicky taky. Byl jediný nováček bez nervů.“

Jak byste zhodnotil celý turnaj?

„Zase jsme odehráli dvě fantastická utkání. Se Švédy, s Finy, což bylo asi to nejlepší, co jsme odehráli v evropské tour. Ale poslední utkání bylo jako přes kopírák na minulém turnaji, na to se musíme zaměřit. Abychom turnaj dohráli do vítězného konce, vždyť jsme to mohli celkově vyhrát, mohli jsme být úspěšní. I první utkání jsme měli trochu smůlu. Jsem každopádně rád, že noví hráči a celkově tým podal zodpovědný výkon. Celou dobu pracoval velmi dobře. K tomu nemám připomínek.“

Sám jste mluvil o tom, že sestava byla okleštěná. Jak to podle vás zvládla?

„Bylo to výborný, možná nad očekávání. Měli jsme trošku obavy, protože Švédové i Finové postavili výborné mužstvo. Rusové si stěžují, že mají slabší tým. Ale Rusové jsou vždycky Rusové, teď se jenom trošku vymlouvají, že mají mladé hráče. Kdyby vyhráli dva zápasy, tak o tom nic neřeknou. Myslím si, že všechny tři zápasy náš tým přesvědčil, že jsme ve špičce.“

I gólmani se drželi výborně, že?

„Máme výběr čtyř brankářů, kteří jsou jistotou. Jsou pokorní, chtějí na sobě pracovat, je to na nich vidět, s jakým klidem situace řeší. Třeba Furch to naprosto suverénně v závěru všechno vyřešil po naší chybě. To spíš byly chyby, které jsme udělali v obraně, než že by je udělal brankář.“