Bizarní sestava snů podle fanoušků: Jágr, Gretzky a jinak samí Lotyši! | iSport.cz

Nejproduktivnější hráči historie NHL Gretzky a Jágr dostali nejvíce hlasů, na dalších postech ale podle IIHF zaúřadovala vášeň lotyšských fanoušků. Irbe díky nim v anketě předčil Dominika Haška nebo Vladislava Treťjaka, v obraně se nedostalo na Zdena Cháru či Nicklase Lidströma. Žoltoks svedl o třetí místo v útoku velký boj a uhájil ho o pár hlasů před další lotyšskou legendou Helmutsem Balderisem.

Nebylo to poprvé, co lotyšští hokejoví příznivci dokázali něco podobného. Před pěti lety díky jejich podpoře vyhrál hlasování pro Utkání hvězd NHL mladý útočník Zemgus Girgensons z Buffala, jenž přitom v kanadském bodování daleko zaostával za hlavními hvězdami ligy.

Fans had the chance to vote for a global all-time team. Wayne Gretzky and Jaromir Jagr were the leading players, otherwise it was a another Latvian voting triumph.



Check out if you've been among the winners: https://t.co/6w2uOgLqp4 pic.twitter.com/NBeN92etrv