Jágr: Já a Sparta? Umím si představit hrát jinde, ale musí to pomoci Kladnu | iSport.cz

V jaké fázi hokejové přípravy jste nyní vy osobně?

„Udržuju se. Pro mě je daleko snazší trénovat na ledě než na suchu. Já nikdy nebyl velkým zastáncem přípravy mimo led. (směje se) Sezona skončila brzo, rozpustil se led, to je nepříjemnost. Dá se říct, že v mém věku je šest měsíců bez ledu doslova zabijáckých. Nezbývá ale nic jiného než se s tím poprat, abych případně ještě mohl někde hrát.“

Pokud se dotkneme příští sezony, dovedete si představit sám sebe třeba v dresu pražské Sparty?

„Těžká otázka. Odpovím na ní tak, aby to snad nevyznělo nějak nešťastně. Pokud by Kladno bylo klub, který bude finančně zajištěn a bez starostí, asi by tahle myšlenka v mé hlavě nebyla. Nemám bohužel na starosti jen sebe, ale celý klub, jeho mládež a pracovníky. Jako majitel jsem zodpovědný, abych se pokusil získat co nejvíce peněz. Já nejsem ten, který si řekne: Budu hrát jen za Kladno a když ne, tak je jedno, co se stane. Člověk si musí dát plusy a mínusy dohromady. Pro mě je prioritou, aby klub měl co nejlepší podmínky.“

Takže si to dovede představit?

„Ano, dovedu. Neříkám, že konkrétně ve Spartě, nebo jinde, ale dokážu si představit, že bych hrál v jiných barvách, ale jen z důvodu, aby z toho profitoval klub Rytíři Kladno. Zároveň by bylo podmínkou, že bych hrál nejdůležitější část sezony za Kladno. Takže pokud by ke spolupráci došlo, tak pouze do ledna.“

Vnímáte, že pro fanoušky Sparty by to mohlo působit jako rudý hadr pro býka?

„Ano, vnímám to, ale opakuju, že mám zodpovědnost za celý klub. Pro mě je Kladno jako moje dítě. Pokud je zde doslova otázka přežití, člověk se musí rozhodnout jinak, než za normálních okolností. Ale zároveň říkám, že stále nevím, zda budu pokračovat. A pokud ano, chci si být jistý, že se za své výkony nebudu muset stydět.“

Do jaké míry zasáhla kladenský klub krize související s epidemií koronaviru?

„Silně, asi jako všechny kluby. Myslím, že daleko horší to teprve bude. Názory, které slyším, na jednáních to potvrzují. I samotná města nás upozorňují, že to může být pro sport těžší než teď. A to se bavíme o hokeji. Nechci si představovat, jak na tom budou ostatní menší sporty.“

Nemám s nahrávkou problém

Pojďme ještě k jinému tématu. V posledních dnech vzbudila pozornost nahrávka trenéra dorostenců Techniky Brno Martina Stloukala. Je to podle vás adekvátní forma, jak vést mladé hráče?

„Někteří tvrdili, že je to nepřípustné, jiní to chválí. Já si nemyslím, že mám právo na to odsoudit trenéra během deseti minut kvůli jeho „motivačnímu“ proslovu. I když chápu, že původně to jako motivace mělo vyznít. On byl naštvaný, že hráči dva měsíce seděli na zadku a nic nedělali. Zažil jsem daleko sprostší trenéry, ale taky trenéry, kteří nikdy sprosté slovo neřekli. Osobně s tím problém nemám. Pro někoho to může být vulgárnější. Asi to mohl říct slušněji. Nevěřím tomu, že pokud by tam někdo přišel a mluvil jako profesor z univerzity, že by to těm mladým klukům něco řeklo. Mluva v hokejové kabině je prostě jiná. Nemám s tou nahrávkou problém.“

Problémem ale nebyla vyloženě vulgarita, ale rasistické spojení, které tam zaznělo.

„Aha, to jsem neslyšel. Nahrávku jsem neslyšel celou. Nevím, co tam bylo řečeno, protože jsem to neslyšel celé. Slyšel jsem o kritice, ale řada lidí to chválí, že na tom není nic zlého. Vím jen, že promlouval k hráčům a mluvil o tréninku a o stravě. To je vše. Tu nahrávku jako takovou jsem neslyšel. Takže bych to ani hodnotit neměl. Toho člověka neznám a na základě osmiminutové nahrávky ho nebudu soudit. Každý asi měl osm minut, kdy byl v životě nejmilejší a také osm minut, kdy byl nejzlejší.“

Je těžké být v dnešní době otevřený při tom riziku, že vás někdo může kdykoliv točit a nahrávat?

„To jsou moderní technologie. Čím známější jste, tím větší pozor je třeba si dávat. Nelze ale všechno ohlídat. Není to snadné. Na druhou stranu, každý, kdo to následně vidí a slyší, by si měl uvědomit, že ani on není ve svém životě pokaždé stoprocentní.“

Sbírání funkcí

Jste novým členem Národní rady pro sport. Na tiskové konferenci jste mluvil o tom, že za dvě hodiny debaty jste získal bohaté informace. V čem přesně?

„Jako hráč jsem neřešil věci, které se dějí v zákulisí. Informace, které jsem tu získal, byly pro mě kompletně nové. Jsem rád, že jsem je získal. Zároveň jsem rád, že tu můžu být a pomoci. Už jen z toho důvodu, že můj názor bude hrát roli. Každý se může ptát, proč nejsme úspěšní, proč nevozíme medaile? Proto jsem rád, že s tím můžu něco udělat. Co si budeme namlouvat, ve sportu hrají peníze velikou roli.“

Máte porovnání se zámořím. Je něco, co byste chtěl přinést sem?

„Za mě se to nedá srovnávat. Když budeme konkrétní, financování hokeje v Americe a u nás je úplně odlišné. V Americe si dokáže klub sám na sebe vydělat. Díky penězům z lístků, marketingu a televizních práv. Takže kluby, pokud práci dělají dobře, se samy dostanou do plusových čísel. V Česku je tohle jiné. Ekonomika je slabší, lidé nejsou navyknutí platit větší částky za to, že se jdou podívat na sport. Proto jsou kluby závislé na městu a na státu. A to nemluvím o mládeži. V USA se profesionální kluby o výchovu mládeže nestarají, u nás je to naopak. Proto bych nerad srovnával.“

U vás na Kladně je jedna z hokejových akademií. Mohou vést ke zlepšení úrovně hokejové mládeže?

„Jednoznačně. Pořád ale věřím, že by mělo proudit do sportu daleko více peněz než teď. Když člověk spočítá mládežnická družstva na Kladně, tak vychází, že jich je minimálně jedenáct. Ideální by byli dva trenéři na jeden tým, což by bylo dvaadvacet koučů. A tady je právě třeba zmínit, že v tom jsou kluby nejvíce závislé na podpoře města a státu, aby mohly trenéry adekvátně zaplatit. A klub jako Kladno je na mládež vyloženě odkázáno. Kvalitní mládežničtí trenéři jsou pro nás tudíž klíčoví.“

V sobotu jste se také dostal do výkonného výboru hokejového svazu. Zvažoval jste dlouho, než jste kývl na nové funkce?

„Možná si řeknete, že mám více funkcí než japonská kalkulačka. (směje se) Vím, že jednou aktivní kariéra skončí a byl bych rád, kdybych mohl zkušenosti získané v průběhu kariéry předat dál. A nejen v hokeji. Proto jsem tyto funkce vzal.“

Staronový prezident hokejového svazu Tomáš Král řekl, že si snadno dovede představit, že ho jednou nahradíte. Je tento post něco, co by vás lákalo?

„Já rád dělám věci, kde cítím, že jsem prospěšný, takže na to teď nejsem schopen přesně odpovědět. Tohle je daleko.“

Už v průběhu uplynulé sezony jste říkal, že to není snadné s vaším časem. Dá se stihnout vrcholový hokej, vedení Kladna a významné funkcionaření?

„Vždy se dá říct, že některou ze zmíněných funkcí nestíhám tak, jak bych si představoval a odejít z ní. Pevně věřím, že se to stihnout dá. Uvidíme.“

Očekáváte, že by zmíněné funkce mohly přinést určitý užitek třeba Rytířům Kladno?

„To určitě ne. Hlavně chci, aby to přineslo užitek sportu v naší zemi. Neustále slyšíme od odborníků, že se lidé málo hýbou, že se málo věnují sportům. Sport je naší velkou součástí a čím více se mu budeme věnovat, tím snáz se nám bude žít.“

Vy sám jste prototypem člověka, který k práci v kanceláři i vrcholově sportuje. Nebo spíše k vrcholové sportu ještě sedí v kanceláři.

„Vím, jak je to strašně náročné. Je třeba mixovat dvě věci. Fyzickou a psychickou zátěž. Těch lidí, kteří pracují v kancelářích, je spousta a nemají možnost se k nějakému pohybu dostat. Psychicky je to hrozně unaví a potom se zvednout a jít pracovat ještě fyzicky, není lehká věc. O to více respektuji lidi, kteří jsou schopni ráno před prací vstát a jít sportovat. I díky své pozici vím, jak těžké to je. Nebyl jsem zvyklý na tolik jednání a sezení v kanceláři. Chuť do fyzické práce je potom daleko menší. Potom, co jsem to sám zažil, to daleko více obdivuju.“